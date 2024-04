ستعرض Lynk & Co نماذجها المبتكرة في معرض بكين الدولي للسيارات

بكين, 23 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Lynk & Co أنها ستعرض مجموعة متنوعة من النماذج، بما في ذلك مركباتها المتقدمة المتوقعة التي تتميز بِـEM-P، في معرض بكين الدولي للسيارات المقبل الممتد من 25 أبريل/نيسان إلى 4 ماي/أيار 2024، تحت عنوان "ملاعب حضرية". ستكشف الشركة عن 07 EM-P، وتعلن عن سعر ما قبل البيع وخطط لإطلاقها بالكامل في الصين.

النماذج المعروضة، التي ولدت رقمية وصُنعت في السويد، تجسد التكامل العميق للموارد العالمية والتآزر التكنولوجي. طورت Lynk & Co خيارات توليد القوة المتعددة التي يمكن أن تلبي الاحتياجات المختلفة للمستخدمين. تجلب EM-P 07 المجهزة بِـ EM-P، تجارب جديدة مع تصميم أصلي، وأربعة مقاعد ذات ميزات مماثلة، مع أداء قيادة ذكي محسن إلى حد كبير. يأخذ النموذج أداء القيادة والتحكم إلى المستوى التالي، مما يوفر تجربة قيادة عالية الأداء للمحرك التعريفي.

من خلال التعبير عن جوهر "أكثر من سيارة"، توفر Lynk & Co للزوار تجربة مشاهدة غامرة وأنيقة للغاية مصممة خصيصًا لجذب السكان الأصغر سناً من السائقين. من خلال CO: VR، يمكن للمشاركين الخوض في الواقع الافتراضي وتجربة مباشرة للسيطرة القوية التي تقدمها Lynk & Co. CO: Racing يغمر الزوار أكثر في الأداء المبهج للتراث السباقي لشركة Lynk & Co، والذي تم عرضه في منطقة محاكاة سباق السيارات السياحية العالمية. بالإضافة إلى ذلك، CO: Theater وCO:FFEE سيكونان متاحين، كل منهما يعد بتقديم جربة حسية وتسليط الضوء على ابتكارات Lynk & Co في مجال السيارات.

يقع في قاعة المعرض W4، كشك W407 في مركز المعرض الدولي الصيني، Shunyi Pavilion، تدعو Lynk & Co الحضور لاستكشاف مستقبل تكنولوجيا السيارات من خلال كشك غني ومتنوع وتجربة المنتجات. سيختبر الزوار القدرات المتقدمة لشركة Lynk & Co ويكتشفون الميزات التي تضع Lynk & Co كعلامة تجارية عالمية جديدة.

نبذة عن Lynk & Co

تم إطلاق Lynk & Co في عام 2016، وهي علامة تجارية عالمية للسيارات تجرؤ على تحدي صناعة السيارات الراسخة، مع عرض يلبي احتياجات جيل جديد من سكان المنفتحين. تهدف هذه العلامة التجارية، التي أُسِست لتكون عالميةً ومنفتحةً ومتصلةً، إلى إنشاء منصة مفتوحة تربط بين الأشخاص والسيارات والعالم.