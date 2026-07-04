سلسلة هواتف Infinix NOTE 60 تنطلق لأول مرة في أسواق المملكة العربية السعودية وإشادة خاصة من صاحب السمو الأمير سلطان بن منصور لهاتف NOTE 60 Ultra

وخلال زيارة إلى المقر العالمي لشركة "ترانسشن" (TRANSSION) في شنزن في 30 مايو، تمكن صاحب السمو الأمير سلطان والوفد المرافق له من الاطلاع على هاتف NOTE 60 Ultra عن كثب، واستكشاف ما يقدمه من تقنيات وابتكارات. وقد أشاد سموه بالتصميم الفريد والمتميّز للهاتف، وجودة تصنيعه، وأدائه الذي يضاهي الهواتف الرائدة، مؤكداً أنه يمتلك مقومات قوية تؤهله لتحقيق مكانة تنافسية ضمن فئة الهواتف الذكية الفاخرة.

معيار جديد للتميز في فئة الهواتف الذكية الفاخرة

يمثّل هاتفNOTE 60 Ultra ، الذي تم الكشف عنه للمرة الأولى خلال فعاليات مؤتمر الجوال العالمي (Mobile World Congress) 2026 في برشلونة، الخطوة الأكثر طموحاً في مسيرة "إنفينيكس" (Infinix) نحو ترسيخ حضورها في سوق الهواتف الذكية الفاخرة. وقد تمّ تصميم الهاتف بالتعاون مع "بينينفارينا: (Pininfarina)، استديو التصميم الإيطالي العريق، ويستند إلى فلسفة جمالية ترتكز على العاطفة، تستوحي تفاصيلها من عالم السيارات الخارقة. يعدّ هذا التصميم بمثابة إعلان جريء يعكس رؤية "إنفينيكس" (Infinix) الطموحة لمنافسة كبرى العلامات التجارية في قطاع الهواتف الذكية من خلال منتج يجمع بين جودة التصنيع والإمكانات التقنية المقدّمة.

وإلى جانب مظهره الخارجي الاستثنائي، يقدم هاتف NOTE 60 Ultra تجربة رائدة متكاملة ترتقي إلى أعلى مستويات الأداء. ويأتي الهاتف مزوّداً بنظام تصوير احترافي عالي الدقة بدقة 200 ميجابكسل، إلى جانب نظام صوتي غامر تمّ ضبطه من قبل شركة SOUND BY JBL. كما يدعم الهاتف تقنية الاتصال عبر الأقمار الصناعية متعددة الدول. تساهم هذه المزايا مجتمعة بإعادة تعريف المعايير المتوقعة في هذا القطاع. هذا ويعدّ NOTE 60 Ultra أول هاتف ذكي يوفر ميزة المكالمات ثنائية الاتجاه عبر الأقمار الصناعية بتغطية عالمية واسعة — ما يتيح للمستخدمين إرسال الرسائل وإجراء المكالمات الصوتية في الاتجاهين خارج نطاق الشبكات الأرضية التقليدية. سواء أثناء استكشاف المناطق النائية أو عند مواجهة اضطرابات واسعة النطاق في الشبكة، تمّ تصميم هاتف NOTE 60 Ultra لمرافقة المستخدمين أينما قادتهم طموحاتهم.

حظي الهاتف بإشادة وتقدير نخبة من أبرز مؤسسات التصميم في العالم، وحصد ثلاث جوائز: جائزة Red Dot لعام 2026، وجائزة iF DESIGN AWARD العالمية المرموقة للتصميم لعام 2026، وجائزة Golden A'Design Award لعام 2026. يشكّل هذا الإنجاز الثلاثي تأكيداً على تطور نهج "إنفينيكس" (Infinix) نحو التصميم الجمالي المرتكز على العاطفة والحرفية الفاخرة.

تجربة بمستوى الهواتف الرائدة لتحقيق التميز اليومي

تزامناً، يبرز هاتفNOTE 60 Pro ليعزّز المكانة المتميّزة والرائدة بالفعل لطراز هواتف Ultra، مقدّماً تجربة أداء متميزة بمستوى الهواتف الرائدة إلى شريحة أوسع من المستخدمين. ويعدّ هاتفNOTE 60 Pro أول هاتف ذكي من "إنفينيكس" (Infinix) يعمل بمنصة "سناب دراجون" (Snapdragon 7s Gen 4 5G)، ويقدم استجابة استثنائية وتجربة استخدام سلسة ومتعددة المهام لتلبية متطلبات الحياة اليومية.

وفي حين يتخطى هاتف Ultra حدود ما يمكن للهاتف الذكي تحقيقه، يرتقي هاتف Pro بالتجربة التي يوفرها الهاتف الذكي إلى مستوى جديد. ويأتي الهاتف بشاشة خلفية متطورةActive Matrix Display تختفي بالكامل عند عدم استخدامها، لتتحول عند الطلب إلى واجهة ديناميكية تتيح عرض الإشعارات الشخصية، والتفاعلات الذكية، والمحتوى الترفيهي. كما يتضمّن هاتف NOTE 60 Pro شاشة عرض عالية الأداء بمعدل تحديث 144 هرتز، إلى جانب نظام صوتي غامر تمّ ضبطه من قبل شركة JBL، يضع معياراً جديداً لتجارب الوسائط المتعددة تضاهي مزايا الهواتف الذكية الرائدة. وقد حصل الهاتف على جائزة MUSE Design Awards البلاتينية لعام 2026.

يمثّل الطرازان الجديدان من سلسلة NOTE 60 خطوة مهمة في مسيرة شركة "إنفينيكس" (Infinix) لترسيخ حضورها في سوق الهواتف الذكية الفاخرة، تجمع بين لتصميم الحائز على الجوائز والأداء القوي للاستخدام اليومي.

البناء على أسس قوية وراسخة في السوق السعودي

يشكّل إطلاق سلسلة هواتفNOTE 60 امتداداً للحضور الراسخ الذي بنته "إنفينيكس" (Infinix) في المملكة العربية السعودية. فقد حافظت العلامة التجارية على مكانتها بين العلامات التجارية الرائدة في الهواتف الذكية في السوق، مدعومة بزخم نمو إيجابي ومتواصل.

في عام 2025، سجّلت "إنفينيكس" (Infinix) نمواً بنسبة 23% في حصة الظهور أو الحضور الإعلامي/الإعلاني (SOV) في السعودية على أساس سنوي، بينما حققت قنواتها على منصتي "تيك توك" و"إنستغرام" مستويات رائدة في القطاع من حيث الوصول والتفاعل مع الجمهور — مدعومة بواحدة من أكبر قواعد المتابعين في القطاع.

وخلال منافسات كأس العالم في كرة القدم لعام 2026 (FIFA World Cup 2026™)، نقلت "إنفينيكس" (Infinix) أجواء الحماس إلى شوارع المملكة العربية السعودية، حيث استضافت سلسلة من الفعاليات الجماهيرية لمتابعة المباريات مع المشجعين في مختلف أنحاء المملكة، دعماً للمنتخب الوطني. وفي حين تجمّعت الجماهير لتشجيع فريق "الصقور الخُضر" (Green Falcons)، تألّقت الفعاليات بتجارب ترفيهية عالية الحماسة، تضمنت مباراة لتسديد الأهداف استقطبت الجماهير وأشعلت حماستهم في كل محطة ومرحلة. وقد لاقت هذه الحفلات استحسان الجمهور المحلي، وعكست التزام "إنفينيكس" (Infinix) الأوسع بمرافقة المستهلكين السعوديين وملاقاتهم أينما وجدوا، ليس فقط من خلال تقديم منتجات مبتكرة، إنما أيضاً من خلال مشاركتهم لحظات الفخر الوطني.

وفي الوقت الذي تواصل فيه المملكة العربية السعودية جهودها لتحقيق مستهدفات "رؤية السعودية 2030"، المتمثّلة في تسريع التحول الرقمي، وبناء منظومة تكنولوجية حيوية ومزدهرة، وتمكين جيل جديد من المستهلكين المتصلين، تواصل "إنفينيكس" (Infinix) التزامها بأن تكون شريكاً فاعلاً في تلك المسيرة. ومن خلال الاستثمار المستمر في ابتكار المنتجات، وتطوير التجارب المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والعمليات القائمة على فهم عميق للسوق المحلي، تهدف العلامة التجارية إلى تقديم تقنيات تواكب ستطوّر توجهات السوق واحتياجاته وتحافظ على ارتباطها بتطلّعات المستهلكين.

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