سيغواي باورسبورتس تفتتح أول متجر رئيسي لها في الرياض ضمن مجلس التعاون الخليجي، مع إطلاق Super Villain SX20T

الرياض، المملكة العربية السعودية, 7 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- افتتحت سيغواي باورسبورتس أول متجر رئيسي لها في الرياض ضمن منطقة مجلس التعاون الخليجي يوم 2 يوليو، وأطلقت Super Villain SX20T، مركبتها الرائدة في فئة المركبات الرياضية جنبًا إلى جنب. يمثّل هذا الافتتاح خطوة مهمة في توسع سيغواي باورسبورتس في منطقة الخليج، ويستكمل تشكيلة منتجاتها في السعودية.

يقع المتجر الرئيسي الجديد في 177، Industrial North، الرياض، ويُعد مركز سيغواي باورسبورتس الرئيسي للبيع بالتجزئة وتجربة العلامة التجارية في الخليج. كما يتيح للعملاء وصولًا مباشرًا إلى معروضات المنتجات، والاستشارات، وحجز تجربة القيادة، وعروض الإطلاق، وخدمة ما بعد البيع.

تُعدّ السعودية واحدة من أهم أسواق الطرق الوعرة في الشرق الأوسط، بفضل ثقافة راسخة للقيادة الصحراوية وطلب متنامٍ على المركبات الرياضية والترفيهية عالية الأداء. وتؤدي المملكة أيضًا، بوصفها موطنًا لرالي داكار، دورًا مهمًا في مجتمع الطرق الوعرة العالمي.

تُعدّ Super Villain SX20T أقوى مركبة رياضية جنبًا إلى جنب لدى سيغواي باورسبورتس، وقد صُممت لمواجهة تضاريس الطرق الوعرة الصعبة. وتعتمد على محرك توربيني سعة 2.0 لتر يولد 235 حصانًا و380 N•m من عزم الدوران، مقترنًا بناقل حركة أوتوماتيكي بسبع سرعات، ومخمدات قابلة للتعديل من طراز K-Man 3.0، وتفاضل أمامي قابل للقفل، وثلاثة أنماط قيادة (Normal وRace وClimb). تتسارع إلى 100 كم/س في أقل من ست ثوانٍ، فيما تبلغ سرعتها القصوى 150 كم/س. في وقت سابق من هذا العام، صعدت إلى المركز الثالث على منصة التتويج في سباق Mint 400 في لاس فيغاس.

وفي المتجر الرئيسي في الرياض، بات بإمكان العملاء الآن استكشاف التشكيلة الكاملة، بما في ذلك: سلسلة Snarler من مركبات لجميع التضاريس (ATV: AT5، AT6، AT10)؛ وسلسلة Fugleman من المركبات النفعية متعددة الاستخدامات (UTV: UT6، UT10 Crew)؛ ومركبة Villain SX10 الرياضية جنبًا إلى جنب، التي يتصدرها الآن طراز SX20T.

«تُعدّ السعودية واحدة من أهم أسواق الطرق الوعرة في الخليج، ويمنحنا المتجر الرئيسي في الرياض قاعدة دائمة في المنطقة للتواصل مع العملاء على نحو أوثق»، قال Ethan Zhang، رئيس المبيعات والتسويق في سيغواي باورسبورتس. وأضاف: «مع إطلاق Super Villain SX20T، نستكمل تشكيلتنا المحلية ونقدم تجربة أقوى في الطرق الوعرة لهواة القيادة في المملكة العربية السعودية».

رسخت سيغواي باورسبورتس حضورًا في السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، وعُمان، والكويت، فيما يشكّل المتجر الرئيسي في الرياض موقع البيع بالتجزئة الرئيسي للعلامة التجارية في المنطقة. وتخطط الشركة لمواصلة بناء شبكة الموزعين وشبكة البيع بالتجزئة في مختلف أنحاء الخليج، مع توسيع حضورها في المنطقة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة https://powersports.segway.com.