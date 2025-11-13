Segway Powersports تكشف عن طراز AT10 W MUD في معرض EICMA 2025

ميلانو، 13 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- كشفت Segway Powersports ، الشركة الرائدة عالميًا في ابتكار المركبات الذكية للطرق الوعرة وأنظمة القيادة المتصلة، عن طرازها الجديد AT10 W MUD خلال معرض EICMA 2025 في ميلانو. صُمِّمت الدراجة المناسبة لجميع التضاريس (ATV) الجديدة خصيصًا للتعامل مع الطين العميق، والمناطق الرطبة، ومسارات الغابات، حيث تجمع بين أداء قوي وقدرات ذكية ميسرة للراكب، ما يمكّن الهواة والمحترفين من استكشاف مسافات أطول في بيئات صعبة مع تحكم أفضل وثقة أكبر أثناء القيادة.

تأتي الدراجة AT10 W MUD مجهزة بمحرك قوي وعالي الأداء بقوة 97 حصانًا حيث يوفر قوة دفع فورية ومتميزة، مع قاعدة عرضية واسعة تضمن ثباتًا ممتازًا، وارتفاع عن الأرض يصل إلى 320 مم لتجاوز الجذور والعقبات الطبيعية بسهولة. يأتي الطراز مزودًا برافعة قياسية بقوة 4,500 رطل يضمن سحبًا موثوقًا عند التغلغل في مياه أعمق من المتوقع. كما صُمِّمت الدراجة لتحمُّل الغمر في مياه تصل إلى متر واحد، مع مسارات مدخل محسّنة، وحماية كهربائية متكاملة، وأنظمة تصريف فعّالة تدعم الغمر المتكرر في الطين والمياه الراكدة دون التأثير على الأداء.

يمكن تخصيص المكونات والإكسسوارات لتلبية احتياجات الاستخدام طوال العام. تضمن الإطارات المصمَّمة للطين والهندسة القوية للهيكل الثبات والتماسك لدعم تجربة القيادة. يمكن للمستخدمين تزويد الدراجة بمجرفة للثلوج لمهام التشغيل في الشتاء، إضافةً إلى حماية متكاملة لأسفل الهيكل، ومصد خلفي، ومساحة تخزين للبضائع، مما يعزِّز التحمُّل والمرونة في التحميل لتلبية احتياجات الاستخدام المكثف والثقيل بكفاءة. تم تصميم نظام التبريد المحسّن لتقليل الحرارة على الراكب خلال الأيام الطويلة، مما يحسّن الراحة أثناء الرحلات الطويلة للعمل أو الترفيه.

يشكِّل الذكاء جزءًا أساسيًا من تجربة AT10 W MUD وجميع منتجات Segway Powersports. يمكن للركاب ربط الدراجة بتطبيق Smart Moving للاستفادة من الملاحة والتواصل، ومتابعة التقدم عبر خرائط الطرق الوعرة، وربط سماعات البلوتوث أو أنظمة السماعات أو الخوذة للبقاء في حالة اتصال بسهولة أثناء القيادة.

تتمتع AT10 W MUD بالمرونة، حيث صُمِّمت لتتفوق مع مجموعة واسعة من أنماط المستخدمين. يثمن أصحاب الأراضي وفِرق الغابات الأداء القوي الموثوق للدراجة ومرونتها الفائقة في التنقل والحركة. يمكن لعشاق القيادة خارج الطرق الوعرة خلال عطلات نهاية الأسبوع الاستمتاع بتجربة ممتعة ومليئة بالإثارة مع ثقة كاملة، حتى عند مواجهة الطين العميق والتضاريس التقنية الضيقة، حيث تحافظ الدراجة على ثباتها وسلاسة تحركها باستمرار. بالنسبة للركاب من فئة المتنافسين المحترفين، تم ضبط أداء الدراجة AT10 W MUD بعناية فائقة للحفاظ على الزخم والسيطرة في الأقسام، حيث يكون الحفاظ على الجر والرؤية أكثر تحديًا.

إلى جانب AT10 W MUD، كشفت شركة Segway Powersports عن مجموعة واسعة في معرض EICMA، تشمل الدراجات المناسبة لجميع التضاريس (ATVs)، والمركبات الجانبية الرياضية ومتعددة الاستخدامات، ومنتجات للطرق المعبدة. تعكس هذه التشكيلة تركيز الشركة على الهياكل عالية القوة، ومحركات دقيقة الأداء، والتوجيه الكهربائي، والبرمجيات الموجهة للراكب، مما يبرز التكنولوجيا الأساسية لشركة Segway للمركبات الرياضية الخارجية ومنتجاتها الفريدة والمتطورة.

نبذة عن Segway Powersports

أحدثت Segway تحولاً في مجال التنقل المصغر عام 1999 بإطلاق "الناقل الشخصي" الثوري، مما أثار فضولاً عالميًا حول مستقبل النقل الشخصي. من خلال مهمتها "التنقُّل ببساطة"، تكرس Segway جهودها لتبسيط طريقة تحرك الأشخاص والبضائع، وتحسين الكفاءة، وتعزيز التجربة الشاملة للحياة اليومية. وعلى مدار عقود من الزمن، وضعت Segway باستمرار معايير جديدة في مجال النقل لمسافات قصيرة والروبوتات الاستهلاكية، ودفعت باستمرار حدود الابتكار. اليوم، تتصدر شركة Segway مستقبل التنقُّل من خلال تقنيات مبتكرة، مقدمة منتجات رائدة تؤكد مجددًا طرق حركتنا.

يُرجى زيارة https://powersports.segway.com .

