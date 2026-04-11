شركة Segway Powersports تعرض مركبتي Super Villain SX20T وAT10 W MUD الرائدتين في معرض كانتون بنسخته الـ 139

قوانغتشو، الصين, 11 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- تستعد Segway Powersports، الشركة العالمية المبتكرة في مجال المركبات الذكية للطرق الوعرة وأنظمة القيادة المتصلة، لعرض أبرز منتجاتها، وهما Super Villain SX20T وAT10 W MUD، خلال فعاليات الدورة الـ 139 من معرض كانتون، في الفترة من 15 إلى 19 أبريل.

تأسست Segway Powersports في عام 2018، وتسعى إلى أن تصبح علامة مرجعية في صناعة المركبات المخصصة للطرق الوعرة (ORV) على مستوى العالم. ومن خلال رؤية إستراتيجية طويلة الأمد، طورت الشركة تقنيات حاصلة على براءات اختراع، تشمل أنظمة الدفع الهجينة، ومحركات احتراق داخلي متقدمة، وأنظمة تحكم ذكية، وتصاميم مركبات متطورة.

وتدير الشركة حاليًا شبكة عالمية للمبيعات والخدمات تضم أكثر من 1,000 موزّع في أكثر من 60 دولة ومنطقة.

تعمل مركبة Segway Super Villain SX20T بمحرك 2.0T GDi يولد قوة 235 حصانًا وعزم دوران يبلغ 380 نيوتن-متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 7 سرعات (7AT). وتصل سرعتها إلى 150 كم/ساعة، كما يمكنها تسلق منحدرات تصل نسبتها إلى 70% بسهولة. يتميز نظام التحكم الذكي (Smart Commanding System) بدمج شاشة لمس مركزية للتحكم في الوظائف الرئيسية، مع توفير ثلاثة أوضاع للقيادة: العادي، والسباق، والتسلق. صُممت المركبة لتحقيق الأداء والراحة، حيث تأتي بهيكل عالي المتانة، وممتصات صدمات مخصصة للسباقات، وحزام أمان بـ 6 نقاط. كما يعزز التصميم الأنيق والمقصورة المتطورة تقنيًا من المظهر العام وتجربة القيادة.

أما مركبة Segway AT10 W MUD، فقد صُممت خصيصًا للقيادة في الطين العميق، والمناطق الرطبة، والمسارات الحرجية، حيث تجمع بين الأداء العالي والأنظمة الذكية سهلة الاستخدام، ما يمنح السائق تحكمًا وثقة أكبر في الظروف القاسية. تتميز بمحرك بقوة 97 حصانًا، وهيكل عريض، وارتفاع عن الأرض يبلغ 320 ملم، بالإضافة إلى رافعة سحب قياسية بقوة سحب تصل إلى 4,500 رطل لعمليات الإنقاذ الموثوقة. ومع قدرات محسّنة على اجتياز المياه، تم تصميم أنظمة سحب الهواء، والأنظمة الكهربائية، وأنظمة التصريف لتعمل بكفاءة عالية في البيئات الرطبة والموحلة.

ستتواجد Segway Powersports في الجناحين C21-22 وD21-22 في القاعة 15.2 بمجمع معرض الصين للاستيراد والتصدير. وترحب الشركة بالمشترين والزوار لزيارة الجناح للاستفسار وإجراء المناقشات.

نبذة عن Segway Powersports

شركة Segway هي شركة عالمية رائدة في مجالات التنقل الدقيق، ومركبات القوى الرياضية (Powersports)، والروبوتات الاستهلاكية، وتشتهر بابتكاراتها ومنتجاتها التي تركز على المستخدم. تركّز Segway Powersports بشكل خاص على تصميم وتصنيع الجيل الجديد من مركبات القوى الرياضية، بما في ذلك المركبات المخصصة لجميع التضاريس (ATVs) والمركبات الجانبية (SxS)، سواء للاستخدامات العملية أو الرياضية. وباعتبارها شركة تقنية متقدمة، تدمج Segway Powersports سلسلة إمداد متطورة مع قدراتها التصنيعية الخاصة، حيث تدير دورة حياة منتجاتها بالكامل — بدءًا من البحث والتطوير، مرورًا بالإنتاج، ووصولًا إلى المبيعات وخدمات ما بعد البيع.

