شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): الموسم الثاني من "The Art Beat" - ثمانية فنانين يقدمون أفكارًا جديدة عن قصة الصين

بكين, 30 غشت/آب 2023 /PRNewswire/ -- تم عرض الموسم الثاني من The Art Beat لأول مرة على شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN) والعديد من منصات التواصل الاجتماعي في 21 غشت/آب. تركز كل حلقة من حلقاته الثمانية على حياة وعمل فنان صيني معاصر رائد. تم إنتاجه بلغات متعددة، وهو يصف كيف يحكي فنهم قصة الصين من منظور ثقافي.

من خلال فحص فلسفاتهم الشخصية ولوحاتهم وعروضهم وكتاباتهم الأصلية، تكشف السلسلة كيف تبنى كل فنان، معززًا بالإلهام والقوة التي اكتسبها من التقاليد الصينية، الابتكار وأخذ الشكل الفني الذي اختاره إلى مجالات استكشاف جديدة.

CGTN："The Art Beat" Season II- Eight Artists Offer Fresh Takes on the China Story image_1

يعتقد الفنان الشهير وو يويشي أن جوهر الرسم الصيني يكمن في الجانب الروحي للكل. فقط من خلال التدريب العميق يمكن إتقان دقة التعبير واكتساب نظرة ثاقبة تدريجيًا إلى عالم الفن الصيني العميق والواسع.

"اقرأ، ثم ارسم" هو شعار ليو وانمينغ، وهو فنان ملتزم بتصوير الطبيعة بروح الرسم الصيني التقليدي. ويقول إن حبه للقراءة مكنه من إضفاء بُعد إضافي من السحر القديم على لوحاته التي تصور مناظر مسقط رأسه.

كفنان يبحث باستمرار عن الابتكار، يقترح شي تشي مفهوم "ثلاثة أشكال في واحد". ويقول إن ثنائية التمثيل والتجريد غير مكتملة. بل إن ثلاثي التمثيل والانطباع والتجريد يقدم صورة أكمل تحدد الحياة والإبداع الفني.

يقول خه جيالين، أستاذ الرسم الذي يتمتع بمجموعة واسعة من الاهتمامات الفنية: "الفن هو أسلوب حياة يجعلني سعيدا". إنه يؤمن بتعزيز حب الوطن من خلال عمله وتعزيز الثقافة الصينية التقليدية. وفي السنوات الأخيرة، زار العديد من القرى القديمة في الصين، عازما على الحفاظ على التراث الثقافي المتلاشي لهذه المجتمعات.

تميزت مسيرة راقصة الباليه فنغ ينغ بالسعي الدؤوب لتحقيق التميز والتعبير الفني. بإصرار وشجاعة، تغلبت على الصعوبات المختلفة وصعدت إلى القمة في مهنتها. واليوم، بصفتها مديرة الباليه الوطني الصيني، تظل ملتزمة بفنها كما كانت دائمًا.

يقول تيان ليانيوان، فنان بينجشو: "يجب أن يظل كل واحد من الجمهور ملتصقًا بمقعده، ويستمع باهتمام إلى كل كلمة تقولها". على خشبة المسرح، يستخدم ثلاثة أشياء من الحياة اليومية فقط كدعائم ليروي قصته: مروحة، وقطعة خشبية، ومنديل. ومع ذلك، فهو ينجح في استحضار "قصة حياة، دراما تاريخية" ينغمس فيها الجمهور في آلاف السنين من التاريخ والمناظر الطبيعية الشاسعة التي تسكنها شخصيات حية.

باعتباره أصغر فائز بجائزة ماو دون للأدب، يقول علي إنه كان مقدرًا له أن يكتب. فهو ككاتب، يستحضر بشدة لحظات من الإثارة والارتباك والألم دون أن يفقد إحساسه بالتأمل. ويقول: "البشر هم نقطة البداية والوجهة".

"استخدام ضربات عريضة وكتل حبر كبيرة لإضفاء تأثير ثلاثي الأبعاد على الورق،" كان هو النهج الممثل لتشو جينتشين. في عام 1995، ابتدأ سلسلة من اللوحات التي قدمت أسلوبًا جديدًا تمامًا: "نحت الحبر". وهو يعتقد اعتقادا راسخا أن الرسم الصيني التقليدي يتوافق مع مفهوم الأبعاد الثلاثية.

الفيديو - https://www.youtube.com/watch?v=r-oiA9ezVu0

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2196840/image_1.jpg

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