CGTN: Segunda Temporada de "The Art Beat" - Oito Artistas Oferecem Novas Perspectivas Sobre a História da China

PEQUIM, 29 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- A Segunda Temporada de The Art Beat estreou no canal de televisão CGTN e em diversas plataformas de mídias sociais em 21 de agosto. Cada um de seus oito episódios foca na vida e na obra de um importante artista chinês contemporâneo diferente. Produzido em vários idiomas, descreve como a sua arte conta a história da China a partir de uma perspectiva cultural.

CGTN: Segunda temporada de "The Art Beat" – oito artistas oferecem novas percepções sobre a história da China (PRNewsfoto/CGTN)

Através de um exame das suas filosofias pessoais e das suas pinturas, performances e escritos originais, a série revela como, encorajados pela inspiração e força que ganharam das tradições chinesas, cada artista abraçou a inovação e levou a sua forma de arte escolhida para novas áreas de exploração.

O renomado artista Wu Yueshi acredita que a essência da pintura chinesa se encontra no aspecto espiritual do todo. Somente através do cultivo profundo é possível dominar a sutileza da expressão e gradualmente obter uma visão do profundo e vasto reino da arte chinesa.

"Ler e depois pintar" é o lema de Liu Wanming, um artista que está empenhado em retratar a natureza no espírito da pintura tradicional chinesa. Seu amor pela leitura, diz ele, permitiu-lhe trazer uma dimensão adicional de encanto antigo às suas pinturas de paisagens de sua cidade natal.

Como artista em busca constante de inovação, Shi Qi propõe o conceito de "Três Formas em Uma". A dualidade de representação e abstração, diz ele, é incompleta. Pelo contrário, o trio de representação, impressão e abstração oferece uma imagem mais completa, definindo tanto a vida como a criação artística.

"A arte é um estilo de vida que me faz feliz", diz He Jialin, um mestre da pintura com uma ampla gama de interesses artísticos. Ele acredita no cultivo do patriotismo através do seu trabalho e na promoção da cultura tradicional chinesa. Nos últimos anos, ele visitou muitas aldeias antigas na China, determinado a preservar a herança cultural decadente dessas comunidades.

A carreira da bailarina Feng Ying foi definida por uma busca incessante pela excelência e expressão artística. Persistente e destemida, superou diversas dificuldades e ascendeu ao auge da sua profissão. Hoje, como diretora do Ballet Nacional da China (National Ballet of China), ela permanece tão comprometida quanto nunca com sua arte.

"O público deve ficar grudado em seus assentos, ouvindo atentamente cada palavra sua", diz o artista de pingshu Tian Lianyuan. No palco, ele usa apenas três objetos do cotidiano como adereços para contar sua história – um leque, um bloco de madeira e um lenço. Mesmo assim, ele consegue evocar "uma história de vida, um drama histórico" em que o público fica imerso em milhares de anos de história e em vastas paisagens povoadas por personagens vívidos.

Como o mais jovem ganhador do Prêmio Mao Dun de Literatura, Alai diz que estava destinado a escrever. Como escritor, ele evoca momentos de excitação, confusão e dor, sem nunca perder o senso de contemplação. "Os humanos são o ponto de partida e o destino", diz ele.

"Usar traços largos e grandes blocos de tinta para trazer um efeito tridimensional ao papel", tem sido a abordagem definitiva de Zhou Jingxin. Em 1995, ele estreou uma série de pinturas que apresentaram um novo estilo: "Ink Sculpture". Ele acredita firmemente que a pintura tradicional chinesa é consistente com o conceito de tridimensionalidade.

