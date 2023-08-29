CGTN: Второй сезон "The Art Beat": восемь деятелей искусства и свежий взгляд на историю

ПЕКИН, 30 августа 2023 г. /PRNewswire/ -- 21 августа на телеканале CGTN и в различных социальных сетях состоялась премьера второго сезона сериала "The Art Beat". Каждый из восьми эпизодов посвящен жизни и творчеству ведущих современных китайских деятелей искусства. В этом сериале, который вышел на нескольких языках, показано, как в работах этих деятелей искусства представлена история Китая с культурной точки зрения.

CGTN："The Art Beat" Season II- Eight Artists Offer Fresh Takes on the China Story image_1

С помощью анализа систем личных философских принципов и оригинальных картин, представлений и текстовых материалов в этом сериале рассказывается о том, как каждый из этих деятелей искусства, подкрепленный вдохновением и силой, полученными от китайских традиций, воспринял инновации и применил выбранный им вид искусства в рамках новых областей исследования.

Известный художник У Юеши убежден в том, что суть китайской живописи кроется в духовном аспекте всего мира. Только путем глубокого совершенствования можно овладеть тонкостью выражения и постепенно проникнуть в глубокую и обширную сферу китайского искусства.

"Сначала читай, и только потом уже пиши" ("Read, then paint") – это девиз художника Лю Ваньмина, который стремится воплощать природу в духе традиционной китайской живописи. Лю Ваньмин считает, что его любовь к чтению позволила ему привнести своеобразное дополнительное измерение древнего очарования в свои картины с изображением видов родного города.

Будучи художником, который постоянно стремится к инновациям, Ши Ци предлагает концепцию "Три формы в одной" ("Three Forms in One"). По его словам, двойственность представления и абстракции является неполной. В то время как трио, состоящее из представления, впечатления и абстракции, обеспечивает более полную картину, определяющую как жизнь, так и художественное творчество.

"Искусство – это образ жизни, который приносит мне удовольствие", – отмечает мастер рисования Хэ Цзялинь, обладающий широким спектром художественных интересов. Он верит в развитие патриотизма через свои работы, а также популяризацию традиционной китайской культуры. В последние годы он посетил многие древние деревни Китая, стремясь сохранить утрачиваемое культурное наследие этих общин.

Карьера балерины Фэн Инь определялась неустанным стремлением к совершенству и художественному самовыражению. Эта упорная и бесстрашная женщина смогла преодолеть самые различные трудности и достигла самой вершины своей профессии. Сегодня, будучи директором Национального балета Китая, она, как и прежде, предана выбранному ею виду искусства.

"Аудитория должна быть словно приклеена к своим местам, она должна жадно ловить каждое ваше слово", — заявляет мастер по пиншу Тянь Ляньюань. На сцене в качестве реквизита для рассказа своей истории он использует всего три объекта из повседневной жизни: вентилятор, деревянный брусок и носовой платок. Тем не менее, ему удается представить "историю жизни, историческую драму", в которой зрители погружены в тысячи лет истории и безграничные ландшафты, населенные живыми персонажами.

Будучи самым молодым лауреатом литературной премии Мао Дуня, Алай говорит, что ему просто на роду написано писать. Как писатель он искренне вызывает моменты волнения, путаницы и боли, при этом не уходя от размышлений ни на секунду. "Люди – это одновременно и отправная точка и место назначения", – говорит он.

"Использование свободных мазков и больших плит для ручного раската краски с целью наложения трехмерного эффекта на бумагу" является определяющим подходом Чжоу Джинксина. В 1995 году он впервые представил серию своих картин, в которых был представлен совершенно новый стиль – "Скульптура из чернил" ("Ink Sculpture"). Этот художник твердо убежден в том, что традиционная китайская живопись сочетается с концепцией трехмерности.

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=r-oiA9ezVu0

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2196840/image_1.jpg

SOURCE CGTN