شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): "العائلة الكبيرة" لمنظمة شنغهاي للتعاون تتوسع، وتفتح فصلاً جديدًا من التعاون

بكين, 5 يوليو 2024 /PRNewswire/ -- عُقد حفل افتتاح طريق النقل الدولي عبر بحر قزوين في كازاخستان يوم الأربعاء ، مما يمثل أول ظهور للشاحنات الصينية في استخدام طريق نقل للوصول إلى بحر قزوين.

قبل ذلك ، حافظت قطارات الشحن الصينية الأوروبية القادمة من الصين والعابرة لبحر قزوين بالفعل على عمليات سلسة لمدة عامين. والآن ، تم إنشاء شبكة شاملة متعددة الأبعاد تدمج النقل على الطرق ومن خلال السكك الحديدية والطيران وخطوط الأنابيب.

كعضوين مؤسسين لمنظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، يعرض المشروع بين الصين وكازاخستان روح شنغهاي ، والتي تتميز بالثقة المتبادلة والمنفعة المتبادلة والمساواة والتشاور واحترام تنوع الحضارات والسعي للتنمية المشتركة.

تستمر جاذبية روح شنغهاي في النمو مع انضمام بيلاروسيا رسمياً إلى منظمة شنغهاي للتعاون خلال الاجتماع الرابع والعشرين لمجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا يوم الخميس ، لتصبح الدولة العضو العاشرة.

بناء عالم من الأمن العالمي

خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون، حث الرئيس الصيني شي جين بينغ الدول الأعضاء على ضمان الأمن في مواجهة تهديد حقيقي من عقلية الحرب الباردة، ومعالجة التحديات الأمنية المعقدة والمتداخلة من خلال الحوار والتنسيق، والاستجابة للمشهد الدولي المتغير من خلال منهجية مربحة لجميع الأطراف لبناء عالم من السلام الدائم والأمن العالمي.

اعتمد أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون إعلان أستانا، وتعهدوا بمواصلة التعاون في مكافحة الإرهاب والقضاء على الاتجار بالمخدرات والجريمة الدولية المنظمة.

كما وجه أعضاء المنظمة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إجراء نزع عام وكامل للسلاح تحت سيطرة دولية فعالة، وتعزيز نظام منع الانتشار النووي العالمي ومعارضة سباق التسلح في الفضاء الخارجي، وفقًا لمبادرة تدعو إلى التضامن بين البلدان لتعزيز العدالة والوئام والتنمية العالمية صادرة يوم الخميس.

وقالوا في بيان إن المخاطر والتحديات الأمنية الحالية ذات طبيعة عالمية ولا يمكن حلها إلا من خلال بناء عالم متعدد الأقطاب وتحسين الحوكمة الاقتصادية العالمية والجهود المنسقة لمعالجة التهديدات الأمنية التقليدية وغير التقليدية.

قال شي أثناء حضور اجتماع "منظمة شنغهاي للتعاون بلس" يوم الخميس: "لا يمكن تحقيق الأمن الحقيقي إلا عندما تكون كل دولة آمنة".

التعاون المتبادل المنفعة

وأشار شي أيضًا في قمة منظمة شنغهاي للتعاون إلى أن الدول الأعضاء يجب أن تلتزم بالمنافع المتبادلة والشمولية، والحفاظ على سلاسل التوريد والصناعة مستقرة وسلاسة، وتحفيز الزخم الداخلي للاقتصادات الإقليمية والعمل على تحقيق أهداف التنمية المشتركة.

تواصل الصين العمل على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، واقترحت مبادرات مثل مبادرة الحزام والطريق لتعزيز التنمية المشتركة.

ويمثل مشروع السكك الحديدية بين الصين وقيرغيزستان وأوزبكستان مشروعًا هامًا في مبادرة الحزام والطريق، ويمثل كذلك إجراءً لتعزيز الاتصال والتجارة بين أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون. وقعت الدول الثلاث اتفاقية حكومية دولية حول المشروع في يونيو.

قال الرئيس الأوزبكستاني شوكت ميرزيويف إن السكك الحديدية ستصبح أقصر طريق بري يربط بين الصين ودول آسيا الوسطى عند تهنئته بالتوقيع عبر رابط فيديو. وأضاف أن الطريق سيفتح أيضًا أسواقًا كبيرة في جنوب آسيا والشرق الأوسط ، مما يعود بالنفع على التعاون بين البلدان الإقليمية والصين.

سيبدأ مسار السكك الحديدية في مدينة كاشغار ، الواقعة بمنطقة شينجيانغ الأويغورية ذاتية الحكم في شمال غرب الصين ، ويدخل أراضي أوزبكستان عبر قرغيزستان. في المستقبل ، يمكن أن يمتد المسار إلى غرب آسيا وجنوب آسيا.

وأشار أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون في المبادرة الصادرة يوم الخميس إلى أنه من المهم الاستمرار في الدفاع عن نظام تجاري متعدد الأطراف مفتوح وشفاف وعادل وشامل وغير تمييزي لتعزيز بناء اقتصاد عالمي مفتوح وتعزيز ذلك النظام.

تغطي منظمة شنغهاي للتعاون أكثر من 60 في المائة من القارة الأوراسية ونحو نصف سكان العالم ، وستوفر فرصة استراتيجية لممرات النقل البري والبحري الإقليمية للعب دور هام، وفقًا للمبادرة.

https://news.cgtn.com/news/2024-07-04/SCO-s-big-family-expands-ushers-in-new-chapter-of-cooperation-1uY3mn92PbG/p.html