CGTN: Большая семья ШОС расширяется, открывая новую главу сотрудничества

ПЕКИН, 7 июля 2024 г. /PRNewswire/ -- В среду в Казахстане состоялась церемония открытия Транскаспийского международного транспортного маршрута, ознаменовавшая первый проезд китайских грузовиков по автомобильному транспортному маршруту для выхода к Каспийскому морю.

До этого товарные поезда Китай — Европа, идущие из Китая и пересекающие Каспийское море, уже два года поддерживали бесперебойные перевозки. Теперь создана всеобъемлющая смешанная сеть, объединяющая автомобильный, железнодорожный, воздушный и трубопроводный транспорт.

Проект между Китаем и Казахстаном, двумя участниками-основателями Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), демонстрирует дух Шанхайской организации, который характеризуется взаимным доверием, взаимной выгодой, равенством, консультациями, уважением к многообразию цивилизаций и стремлением к общему развитию.

Привлекательность духа Шанхайской организации продолжает расти с официальным вступлением Беларуси в ШОС на 24-м заседании Совета глав государств — членов ШОС в Астане в четверг, которая стала 10-м государством —членом организации.

Построение мира всеобщей безопасности

В ходе саммита ШОС председатель КНР Си Цзиньпин призвал государства-члены обеспечить безопасность перед лицом реальной угрозы, которую представляет менталитет холодной войны, решать сложные и взаимосвязанные вызовы безопасности путем диалога и координации действий, а также реагировать на меняющиеся международные условия со взаимовыгодным подходом к построению прочного мира и всеобщей безопасности.

Члены ШОС приняли Астанинскую декларацию и взяли на себя обязательство продолжать сотрудничество в борьбе с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, а также с транснациональной организованной преступностью.

Члены ШОС также призвали государства — члены ООН провести всеобщее и полное разоружение под эффективным международным контролем, укрепить глобальный режим ядерного нераспространения и противостоять гонке вооружений в космическом пространстве, согласно опубликованной в четверг инициативе, призывающей к солидарности между странами в целях содействия мировой справедливости, гармонии и развитию.

В своем заявлении они отметили, что текущие риски и вызовы в сфере безопасности носят глобальный характер и могут быть устранены только путем построения многополярного мира, улучшения глобального экономического управления и скоординированных усилий по преодолению конвенциональных и неконвенциональных угроз безопасности.

«Реальная безопасность может быть реализована только тогда, когда будет обеспечена безопасность каждой страны», — сказал председатель Си на заседании «ШОС плюс» в четверг.

Взаимовыгодное сотрудничество

Си Цзиньпин также отметил на саммите ШОС, что государства-члены должны придерживаться взаимной выгоды и инклюзивности, поддерживать стабильность и надежную работу производственных и логистических цепочек, стимулировать внутренний импульс региональных экономик и работать над достижением общих целей развития.

Китай содействует экономическому сотрудничеству между государствами — членами ШОС и предлагает такие инициативы, как Инициатива «Пояс и путь» (BRI), для содействия общему развитию.

Железнодорожный проект «Китай — Кыргызстан —Узбекистан» стал знаковым проектом Инициативы «Пояс и путь», а также мерой по расширению связей и торговли между членами ШОС. Три страны подписали межправительственное соглашение об участии в проекте в июне.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев (Shavkat Mirziyoyev), поздравляя участников с подписанием по видеосвязи, заявил, что железная дорога станет кратчайшим сухопутным маршрутом, связывающим Китай и страны Центральной Азии. Он добавил, что этот маршрут также откроет большие рынки Южной Азии и Ближнего Востока и принесет пользу сотрудничеству между странами региона и Китаем.

Железная дорога начинается в Кашгаре, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, и проходит через Кыргызстан на территорию Узбекистана. В будущем она может быть продлена в Западную и Южную Азию.

Государства — члены ШОС отметили в опубликованной в четверг инициативе важность продолжения защиты и укрепления открытой, прозрачной, равноправной, инклюзивной и недискриминационной многосторонней торговой системы для содействия построению открытой мировой экономики.

Согласно инициативе, охватывающая более 60 % евразийского континента и почти половину населения мира организация ШОС предоставляет стратегическую возможность для региональных наземных и морских транспортных коридоров, играющих важную роль.

https://news.cgtn.com/news/2024-07-04/SCO-s-big-family-expands-ushers-in-new-chapter-of-cooperation-1uY3mn92PbG/p.html