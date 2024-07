CGTN: A 'grande família' da SCO se expande e dá início a um novo capítulo de cooperação

PEQUIM, 5 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A cerimônia de abertura da Rota Internacional de Transporte Transcaspiano aconteceu no Cazaquistão na quarta-feira, marcando a estreia de caminhões chineses utilizando uma rota de transporte rodoviário para chegar ao Mar Cáspio.

Antes disso, os trens de carga China-Europa que partiam da China e cruzavam o Mar Cáspio já mantinham operações ininterruptas há dois anos. Hoje em dia, foi estabelecida uma rede ampla e multidimensional que integra transporte rodoviário, ferroviário, aéreo e por oleodutos.

Na qualidade de membros fundadores da Organização de Cooperação de Xangai (SCO), o projeto entre a China e o Cazaquistão demonstra o Espírito de Xangai, que inclui confiança e benefício mútuos, igualdade, consulta, respeito pela diversidade de civilizações e busca do desenvolvimento comum.

O apelo do Espírito de Xangai continua a crescer com a adesão oficial da Bielorrússia à SCO durante a 24ª Reunião do Conselho de Chefes de Estado da SCO em Astana, na quinta-feira, tornando-se o 10º estado membro.

Construindo um mundo de segurança universal

Durante a cúpula da SCO, o presidente chinês, Xi Jinping, pediu aos estados-membros que garantissem a segurança diante de uma ameaça real representada pela mentalidade da Guerra Fria, que enfrentem os complexos e interligados desafios de segurança por meio do diálogo e da coordenação e que respondam às mudanças no cenário internacional com uma abordagem vantajosa para todos, a fim de construir um mundo de paz duradoura e segurança universal.

Os membros da SCO adotaram a Declaração de Astana e prometeram manter a cooperação contra o terrorismo e combater o tráfico de drogas e o crime organizado transnacional.

Os integrantes também pediram aos estados-membros da ONU que conduzissem o desarmamento geral e completo sob controle internacional efetivo, consolidassem o regime global de não proliferação nuclear e se opusessem a uma corrida armamentista no espaço sideral, segundo a iniciativa que pede solidariedade entre os países para promover a justiça, a harmonia e o desenvolvimento mundiais, divulgada na quinta-feira.

Em um comunicado, eles afirmaram que os atuais riscos e desafios de segurança são de natureza global e só podem ser resolvidos por meio da consolidação de um mundo multipolar, do aprimoramento da governança econômica global e de esforços coordenados para enfrentar ameaças de segurança convencionais e não convencionais.

"A verdadeira segurança só pode ser alcançada quando todos os países se sentirem seguros", disse Xi ao participar da reunião "SCO Plus" na quinta-feira.

Cooperação mutuamente benéfica

Xi também ressaltou na cúpula da SCO que os estados-membros devem aderir aos benefícios mútuos e à inclusão, manter as cadeias industriais e de suprimentos estáveis e harmoniosas, estimular o dinamismo interno das economias regionais e trabalhar em prol de metas comuns de desenvolvimento.

A China vem promovendo a cooperação econômica entre os estados-membros da SCO e propôs iniciativas como a do Cinturão e Rota (BRI) para promover o desenvolvimento comum.

O projeto ferroviário entre a China, o Quirguistão e o Uzbequistão foi um marco da BRI, bem como uma iniciativa para aumentar a conectividade e o comércio entre os membros da SCO. Em junho, as três nações assinaram um acordo intergovernamental referente ao projeto.

O presidente do Uzbequistão, Shavkat Mirziyoyev, disse que a ferrovia será a rota terrestre mais curta que ligará a China aos países da Ásia Central ao elogiar a assinatura por meio de um link de vídeo. Isso também abrirá grandes mercados no sul da Ásia e no Oriente Médio, favorecendo a cooperação entre os países da região e a China, acrescentou.

A ferrovia começará em Kashgar, na Região Autônoma de Xinjiang Uygur, no noroeste da China, e entrará no território do Uzbequistão passando pelo Quirguistão. No futuro, ela poderá alcançar a Ásia Ocidental e a Ásia Meridional.

Os membros da SCO ressaltaram na iniciativa publicada na quinta-feira que é importante continuar a defender e fortalecer um sistema de comércio multilateral aberto, transparente, equitativo, inclusivo e não discriminatório com o objetivo de promover a construção de uma economia mundial aberta.

Cobrindo mais de 60 por cento do continente eurasiano e quase metade da população mundial, a OCS proporcionaria uma oportunidade estratégica para que os corredores regionais de transporte terrestre e marítimo desempenhem um papel, de acordo com a iniciativa.

