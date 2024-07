CGTN : La "grande famille" de l'OCS s'agrandit et ouvre un nouveau chapitre de coopération

PÉKIN, 5 juillet 2024 /PRNewswire/ -- La cérémonie d'ouverture de la route de transport international transcaspienne s'est tenue au Kazakhstan ce mercredi, marquant le début de l'utilisation par les camions chinois d'une route de transport routier pour atteindre la mer Caspienne.

Avant cela, des trains de marchandises Chine-Europe partant de Chine et traversant la mer Caspienne circulaient déjà sans interruption depuis deux ans. Un réseau complet et multidimensionnel intégrant le transport routier, ferroviaire, aérien et par pipeline a à présent été mis en place.

Le projet entre la Chine et le Kazakhstan, deux membres fondateurs de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS), illustre l'esprit de Shanghai, qui se caractérise par la confiance réciproque, les bénéfices mutuels, l'égalité, la consultation, le respect de la diversité des civilisations et la poursuite d'un développement commun.

L'attrait de l'esprit de Shanghai continue de croître avec l'adhésion officielle de la Biélorussie à l'Organisation lors de la 24e réunion du Conseil des chefs d'État de l'OCS à Astana ce jeudi, devenant ainsi le 10e État membre.

Construire un monde de sécurité universelle

Lors du sommet de l'OCS, le président chinois Xi Jinping a pressé les États membres de garantir la sécurité face à la menace réelle de la mentalité de Guerre froide, de relever les défis complexes et interdépendants en matière de sécurité par le dialogue et la coordination, et de répondre à l'évolution du paysage international par une approche gagnant-gagnant afin de construire un monde de paix durable et de sécurité universelle.

Les membres de l'OCS ont adopté la déclaration d'Astana et se sont engagés à poursuivre la coopération en matière de lutte contre le terrorisme et à sévir contre le trafic de drogue et la criminalité organisée transnationale.

Les membres ont également appelé les États membres des Nations unies à procéder à un désarmement général et complet sous un contrôle international efficace, à consolider le régime mondial de non-prolifération nucléaire, et à s'opposer à une course aux armements dans l'espace, conformément à une initiative appelant à la solidarité entre les pays afin de promouvoir la justice, l'harmonie et le développement dans le monde publiée jeudi.

Ils ont déclaré dans un communiqué que les risques et les défis actuels en matière de sécurité étaient de nature mondiale et ne pouvaient être résolus que par la construction d'un monde multipolaire, l'amélioration de la gouvernance économique mondiale, et des efforts coordonnés pour faire face aux menaces de sécurité conventionnelles et non conventionnelles.

"La véritable sécurité ne peut exister que lorsque chaque pays est en sécurité", a déclaré M. Xi lors de la réunion "OCS Plus" qui s'est tenue jeudi.

Coopération mutuellement bénéfique

Lors du sommet de l'OCS, M. Xi a également indiqué que les États membres devaient adhérer aux principes de bénéfices mutuels et d'inclusion, maintenir la stabilité et la fluidité des chaînes industrielles et d'approvisionnement, stimuler l'élan interne des économies régionales, et œuvrer à la réalisation d'objectifs de développement communs.

La Chine a encouragé la coopération économique entre les États membres de l'OCS et a proposé des initiatives telles que l'initiative "la Ceinture et la Route" pour favoriser le développement commun.

Le projet de chemin de fer Chine-Kirghizistan-Ouzbékistan est un projet phare de "la Ceinture et la Route" et une mesure visant à stimuler la connectivité et le commerce entre les membres de l'OCS. Les trois pays ont signé un accord intergouvernemental sur le projet en juin.

Le président ouzbek Shavkat Mirziyoyev a déclaré que le chemin de fer deviendrait la route terrestre la plus courte reliant la Chine et les pays d'Asie centrale lorsqu'il a transmis ses félicitations pour la signature par liaison vidéo. Il ouvrira également d'importants marchés en Asie du Sud et au Moyen-Orient, ce qui profitera à la coopération entre les pays de la région et la Chine, a-t-il ajouté.

Le chemin de fer partira de Kashgar, dans la région autonome ouïgoure du Xinjiang, au nord-ouest de la Chine, et pénétrera sur le territoire de l'Ouzbékistan via le Kirghizstan. À l'avenir, il pourrait s'étendre à l'Asie occidentale et à l'Asie du Sud.

Les membres de l'OCS ont noté dans l'initiative publiée jeudi qu'il était important de continuer à défendre et à renforcer un système commercial multilatéral ouvert, transparent, équitable, inclusif et non discriminatoire afin de favoriser la construction d'une économie mondiale ouverte.

Couvrant plus de 60 % du continent eurasien et près de la moitié de la population mondiale, l'OCS offrirait aux corridors régionaux de transport terrestre et maritime une possibilité stratégique de jouer un rôle, selon l'initiative.

https://news.cgtn.com/news/2024-07-04/SCO-s-big-family-expands-ushers-in-new-chapter-of-cooperation-1uY3mn92PbG/p.html