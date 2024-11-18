شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): كيف يُبرِز ميناء شانكاي التعاون بين آسيا والمحيط الهادئ؟

بكين، 18 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- حظي ميناء شانكاي باهتمام عالمي في الأيام الأخيرة، منذ وصول أول سفينة وحتى وقت افتتاحه الرسمي، مما عزز الثقة في آفاق تنمية اقتصادية أكثر انفتاحًا وشمولًا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

سيعمل الميناء، وهو مشروع تعاوُني بين بيرو والصين في إطار مُبادرة الحزام والطريق BRI))، على تقليل وقت الشحن البحري من بيرو إلى الصين إلى 23 يومًا، مما يُقلل من تكاليف الخدمات اللوجستية بنسبة 20 في المائة على الأقل، ومن المتوقع أن يُحقق الميناء إيرادات سنوية قدرها 4.5 مليار دولار لبيرو ويوفر أكثر من 8,000 وظيفة مباشرة. هذا الميناء، القادر على استيعاب سُفُن الحاويات الضخمة بسعة 18 ألف وحدة بما يوازي عشرين قدمًا، يتمتع بطاقة إنتاجية سنوية مُصمَّمة تبلغ مليون وحدة مكافئة لعشرين قدمًا في الأمد القريب و1.5 مليون وحدة مكافئة لعشرين قدمًا في الأمد البعيد، مما يجعله مركزًا رئيسيًا للتجارة بين أمريكا اللاتينية وآسيا.

وأشار الرئيس الصيني Xi Jinping إلى أن الميناء يربط بين شانكاي وشنغهاي، قائلًا: "ما نشهده ليس فقط أساس ونمو مبادرة الحزام والطريق BRI في بيرو، بل أيضًا ولادة بوابة جديدة تربُط بين البر والبحر وآسيا وأمريكا اللاتينية" خلال خطابه عبر رابط فيديو في حفل افتتاح الميناء.

مسؤولو بيرو: إدخال 'المزيد من فرص العمل والنمو الاقتصادي' إلى بيرو

قال كبار المسؤولين والمواطنون العاديون في بيرو أنهم يتطلعون إلى الاستفادة من أول ميناء ذكي وصديق للبيئة في أمريكا الجنوبية.

وقال رئيس وزراء بيرو Gustavo Adrianzen إن التعاون بين الصين وبيرو، بما في ذلك مشروع ميناء شانكاي ومجالات أخرى، سيجلب المزيد من فرص العمل والنمو الاقتصادي إلى بيرو، مما يُحسن مستويات المعيشة للأفراد.

وتحدث Jose Tam، رئيس غرفة التجارة الصينية البيروفية، عن أهمية ميناء شانكاي العملاق في بيرو مع شبكة تليفزيون الصين الدولية CGTN، قائلًا إن الميناء سيكون "مُحركًا" للاقتصاد المحلي.

كما صرح Juan Carlos Capunay، المدير التنفيذي السابق لأمانة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ APEC وسفير بيرو السابق لدى الصين، أن الميناء سيلعب دورًا مهمًا في تعميق العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون العملي بين الصين وبيرو.

قال رجل الأعمال Cielo Augusto من شانكاي إنه يتطلع إلى بناء المستويات الأولى من الأعمال، مشيرًا إلى أن صناعات مثل الضيافة ستشهد أيضًا انتعاشًا، حيث سيكون هناك تدفق كبير للأشخاص من الخارج.

وقالت Karla Santuyomarca، وهي مواطنة بيروفية، لشبكة CGTN: "سيساعد الميناء على توفير الوقت ويزيد من الكفاءة ويجلب فرصًا جديدة لبيرو".

وقال حوالي 78.3 في المائة من المستجيبين لاستطلاع أجرته شبكة CGTN بين مواطني بيرو أنهم يدعمون مشاركة بلادهم في مُبادرة الحزام والطريق، التي تشمل ميناء شانكاي. بالإضافة إلى ذلك، أعرب 93.6 في المائة من المستجيبين عن دعمهم لتعميق التعاوُن العملي في مختلف المجالات بين الصين وبيرو ودول أمريكا اللاتينية الأخرى.

تعاون مفتوح ومترابط في آسيا والمحيط الهادئ

مع افتتاحه الرسمي يوم الخميس، من المتوقع أن يُدمج ميناء شانكاي منطقة أمريكا اللاتينية بأكملها في الإطار الاقتصادي الديناميكي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، مما يُعزز بشكل كبير الترابط داخل القارة وخارجها.

قال وزير الخارجية البيروفي Elmer Schialer Salcedo: "المحيط الهادئ لا يفصلنا، بل يربطنا"، مضيفًا أن ميناء شانكاي سيُقلص وقت وتكاليف ربط أمريكا الجنوبية بآسيا إلى النصف.

قال Carlos Aquino Aquino Rodriguez، أستاذ الاقتصادات الآسيوية في جامعة سان ماركوس الوطنية، إن الميناء بالغ الأهمية للتنمية الاقتصادية والربط في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ويمكنه أيضًا تعزيز المنافع المُتبادَلة لمُشتري المواد الخام وموردي السلع المُصنَّعة والمستثمرين.

في استطلاع رأي عالمي أجرته شبكة CGTN حول التعاوُن في آسيا والمحيط الهادئ، دعا 93.7% من المشاركين جميع الأطراف في المنطقة إلى تشكيل توافق في الآراء وبناء مجتمع بين آسيا والمُحيط الهادئ ذي مستقبل مشترك يتميز بالانفتاح والشمولية والنمو المبتكر والترابط والتعاون المربح للجميع.

https://news.cgtn.com/news/2024-11-17/How-does-Chancay-Port-light-up-Asia-Pacific-cooperation--1yAAAYcaP28/p.html