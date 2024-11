CGTN: w jaki sposób port Chancay może ożywić współpracę w regionie Azji i Pacyfiku?

PEKIN, 18 listopada 2024 r. /PRNewswire/ -- Od zawinięcia pierwszego statku do portu Chancay do oficjalnej inauguracji jego działalności – obiekt przyciąga globalną uwagę, zwiększając zaufanie w kwestii planów dotyczących bardziej otwartego i inkluzywnego rozwoju gospodarczego w regionie Azji i Pacyfiku.

Port, będący wspólnym projektem Peru i Chin, realizowanym w ramach Inicjatywy Pasa i Drogi (ang. Belt and Road Initiative – BRI), skróci czas transportu morskiego z Peru do Chin do 23 dni, obniżając koszty logistyczne o co najmniej 20 procent. Oczekuje się, że wygeneruje on 4,5 miliarda dolarów rocznego przychodu dla Peru i stworzy ponad 8 tysięcy bezpośrednich miejsc pracy. Port, zdolny do przyjmowania bardzo dużych kontenerowców o pojemności 18 tysięcy jednostek równoważnych dwudziestu stopom (TEU), ma przyjętą roczną przepustowość na poziomie 1 miliona TEU w perspektywie krótkoterminowej i 1,5 miliona TEU w perspektywie długoterminowej, co pozycjonuje ten obiekt jako kluczowy węzeł wymiany handlowej między Ameryką Łacińską a Azją.

Nawiązując do faktu, iż port łączy miasta Chancay i Szanghaj, prezydent Chin Xi Jinping podkreślił podczas przemówienia wygłoszonego za pośrednictwem łącza wideo w ramach ceremonii inauguracji działalności portu, że „to, czego jesteśmy świadkami, to nie tylko początki i rozkwit inicjatywy BRI w Peru, ale także powstanie nowej bramy, która łączy ląd i morze, Azję i Amerykę Łacińską".

Peruwiańscy urzędnicy: „Więcej możliwości w zakresie zatrudnienia i wzrostu gospodarczego" w Peru

Zarówno wysocy rangą peruwiańscy urzędnicy, jak i zwykli obywatele stwierdzili, że wyczekują korzyści płynących z pierwszego opartego na inteligentnych i ekologicznych rozwiązaniach portu w Ameryce Południowej.

Premier Peru Gustavo Adrianzen powiedział, że współpraca między Chinami i Peru w ramach projektu portu Chancay i w innych dziedzinach przyniesie krajowi więcej możliwości z zakresu zatrudnienia i wzrostu gospodarczego, przyczyniając się tym samym do poprawy standardów życia ludzi.

Jose Tam, prezes Chińsko-Peruwiańskiej Izby Handlowej, rozmawiał o znaczeniu peruwiańskiego portu Chancay z CGTN, zapowiadając, że będzie on „motorem napędowym" lokalnej gospodarki.

Juan Carlos Capunay, były dyrektor wykonawczy Sekretariatu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) i były ambasador Peru w Chinach, również stwierdził, że port odegra ważną rolę w pogłębianiu stosunków dwustronnych i wspieraniu praktycznej współpracy między Chinami a Peru.

Przedsiębiorca Cielo Augusto z Chancay powiedział, że wyczekuje budowania pierwszych poziomów działalności. Jednocześnie zauważył, że obiekt będzie miał korzystny wpływ także na branże takie jak hotelarstwo, ponieważ nastąpi znaczny napływ ludzi z zagranicy.

„Port pozwoli zaoszczędzić czas, zwiększy wydajność i przyniesie Peru nowe możliwości" – powiedziała CGTN Karla Santuyomarca, mieszkanka Peru.

Około 78,3 procent respondentów biorących udział w badaniu ankietowym przeprowadzonym przez CGTN wśród Peruwiańczyków popiera udział swojego kraju w realizacji inicjatywy BRI, której częścią jest port Chancay. Ponadto 93,6 procent respondentów wyraziło poparcie dla pogłębienia praktycznej współpracy w różnych dziedzinach między Chinami, Peru i innymi krajami Ameryki Łacińskiej.

Otwarta współpraca pomiędzy Azją a regionem Pacyfiku, oparta na wzajemnych połączeniach

Oczekuje się, że wraz z oficjalnym otwarciem portu Chancay w miniony czwartek zintegruje on cały region Ameryki Łacińskiej z dynamicznymi ramami gospodarczymi Azji i Pacyfiku, znacznie zwiększając stopień łączności na kontynencie i poza nim.

Peruwiański minister spraw zagranicznych Elmer Schialer Salcedo powiedział: „Ocean Spokojny nas nie dzieli, ale łączy" i dodał, że port Chancay skróci o połowę czas i koszty połączeń Ameryki Południowej z Azją.

Carlos Aquino Rodriguez, profesor ds. gospodarek azjatyckich na Uniwersytecie Narodowym San Marcos, powiedział, że port ma kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego i łączności Azji i Pacyfiku, a także może promować wzajemne korzyści dla nabywców surowców, dostawców towarów i inwestorów.

W ogólnoświatowym badaniu ankietowym na temat współpracy w regionie Azji i Pacyfiku, przeprowadzonym przez CGTN, aż 93,7 procent respondentów wezwało wszystkie strony w regionie do wypracowania konsensusu i zbudowania społeczności Azji i Pacyfiku ze wspólną przyszłością, której charakterystycznymi elementami będą: otwartość i integracja, innowacyjny rozwój, łączność i współpraca korzystna dla wszystkich stron.

https://news.cgtn.com/news/2024-11-17/How-does-Chancay-Port-light-up-Asia-Pacific-cooperation--1yAAAYcaP28/p.html