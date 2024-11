CGTN : Comment le port de Chancay éclaire la coopération Asie-Pacifique

PÉKIN, 18 novembre 2024 /PRNewswire/ -- De l'arrivée du premier navire au port Chancay à son inauguration officielle, le port a attiré l'attention du monde entier ces derniers jours, renforçant la confiance dans les perspectives d'un développement économique plus ouvert et plus inclusif de l'Asie-Pacifique.

Le port, un projet de coopération entre le Pérou et la Chine dans le cadre de l'initiative « la ceinture et la route », réduira le temps de transport maritime du Pérou vers la Chine à 23 jours, réduisant ainsi les coûts logistiques d'au moins 20 %. Il devrait générer 4,5 milliards de dollars de recettes annuelles pour le Pérou et créer plus de 8 000 emplois directs. Le port, qui peut accueillir des porte-conteneurs de très grande taille d'une capacité de 18 000 équivalents vingt pieds (EVP), a une capacité de traitement annuelle prévue de 1 million d'EVP à court terme et de 1,5 million d'EVP à long terme, ce qui en fait une plaque tournante essentielle pour le commerce entre l'Amérique latine et l'Asie.

Signalant que le port relie Chancay à Shanghai, le président chinois Xi Jinping a fait remarquer que « ce à quoi nous assistons est non seulement l'enracinement et la floraison de l'initiative « la ceinture et la route » au Pérou, mais aussi la naissance d'une nouvelle passerelle qui relie la terre et la mer, l'Asie et l'Amérique latine » lors de son allocution par liaison vidéo à l'occasion de la cérémonie d'inauguration du port.

Les responsables péruviens : plus d'opportunités d'emploi et de croissance économique au Pérou

De hauts responsables péruviens et des citoyens ordinaires ont déclaré qu'ils étaient impatients de bénéficier du premier port intelligent et écologique d'Amérique du Sud.

Le Premier ministre du Pérou, Gustavo Adrianzen, a déclaré que la coopération entre la Chine et le Pérou, y compris le projet du port de Chancay et dans d'autres domaines, apporterait davantage d'opportunités d'emploi et de croissance économique au Pérou, améliorant ainsi le niveau de vie de la population.

Jose Tam, président de la chambre de commerce sino-péruvienne, a parlé de l'importance du mégaport de Chancay au Pérou avec CGTN, affirmant que le port serait un « moteur » pour l'économie locale.

Juan Carlos Capunay, ancien directeur exécutif du secrétariat de l'APEC et ancien ambassadeur du Pérou en Chine, a également déclaré que le port jouerait un rôle important dans l'approfondissement des relations bilatérales et la promotion de la coopération pratique entre la Chine et le Pérou.

L'entrepreneur Cielo Augusto, de Chancay, a déclaré qu'il était impatient de construire les premiers niveaux d'entreprises, tout en faisant observer que des secteurs tels que l'hôtellerie seraient également stimulés, car il y aurait un afflux important de personnes venant de l'étranger.

« Le port permettra de gagner du temps, d'accroître l'efficacité et d'offrir de nouvelles opportunités au Pérou », a déclaré Karla Santuyomarca, une citoyenne péruvienne, à CGTN.

Quelque 78,3 % des personnes interrogées dans le cadre d'une enquête menée par CGTN auprès des Péruviens se sont déclarées favorables à la participation de leur pays à l'initiative « la ceinture et la route », qui inclut le port de Chancay. En outre, 93,6 % des personnes interrogées ont exprimé leur soutien à l'approfondissement de la coopération pratique dans divers domaines entre la Chine, le Pérou et d'autres pays d'Amérique latine.

Coopération ouverte et interconnectée dans la région Asie-Pacifique

Avec son ouverture officielle jeudi, le port de Chancay devrait intégrer l'ensemble de la région latino-américaine dans le cadre économique dynamique de l'Asie-Pacifique, améliorant ainsi considérablement la connectivité à l'intérieur et au-delà du continent.

Le ministre péruvien des affaires étrangères, Elmer Schialer Salcedo, a déclaré : « L'océan Pacifique ne nous sépare pas, il nous relie », ajoutant que le port de Chancay réduirait de moitié le temps et les coûts nécessaires pour relier l'Amérique du Sud à l'Asie.

Carlos Aquino Aquino Rodriguez, professeur d'économies asiatiques à l'université nationale de San Marcos, a déclaré que le port était essentiel au développement économique et à la connectivité de l'Asie-Pacifique et qu'il pouvait également promouvoir des avantages mutuels pour les acheteurs de matières premières, les fournisseurs de produits manufacturés et les investisseurs.

Lors d'un sondage mondial de CGTN sur la coopération en Asie-Pacifique, 93,7 % des personnes interrogées ont appelé toutes les parties de la région à trouver un consensus et à construire une communauté Asie-Pacifique avec un avenir commun caractérisé par l'ouverture et l'inclusion, la croissance innovante, la connectivité et la coopération gagnant-gagnant.

https://news.cgtn.com/news/2024-11-17/How-does-Chancay-Port-light-up-Asia-Pacific-cooperation--1yAAAYcaP28/p.html