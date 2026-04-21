Whale Cloud و AGIBOT تعلنان عن شراكة استراتيجية لتسريع التوسع العالمي للذكاء الاصطناعي المتجسد

شنغهاي ، 21 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت كلٌ من "ويل كلاود" (Whale Cloud)، الشركة الرائدة عالميًا في توفير القدرات الرقمية والذكية الكاملة لعملاء شركات الاتصالات والمؤسسات ، و"آجي بوت" (AGIBOT)، الشركة الرائدة في مجال تطوير الروبوتات المتجسدة ذات الأغراض العامة ، عن شراكة استراتيجية لتطوير أسواق الذكاء الاصطناعي المتجسد العالمية. يدمج التعاون تكنولوجيا الروبوتات من "آجي بوت" مع الوصول العالمي وخبرة الصناعة من "ويل كلاود". الهدف هو نشر روبوتات الذكاء الاصطناعي المتجسدة المتقدمة للمشغلين العالميين والشركات والحكومات ، مما يمكنهم من تعزيز حقبة جديدة من الإنتاجية الذكية.

Strategic signing ceremony between Whale Cloud and AGIBOT during AGIBOT Partner Conference (APC) 2026

بالتوافق مع اتجاهات الصناعة العالمية وبالاستفادة من نقاط قوتهما التكميلية ، شرعت "ويل كلاود" و "آجي بوت" في شراكة استراتيجية شاملة لبناء منظومة جديدة يتميز بـ "تمكين التكنولوجيا، وتنفيذ السيناريوهات، والبناء المشترك للمنظومة". من خلال تبسيط سلسلة القيمة بأكملها من المختبر إلى السوق ، تهدف الشركتان إلى تأمين مكانة مهيمنة في مشهد الذكاء الاصطناعي العالمي المتجسد وتحديد معيار عالمي للتعاون بين الصناعات.

تحدد الشراكة قطاع الاتصالات العالمي كنقطة دخول استراتيجية مع التوسع بنشاط في صناعات متنوعة ، بما في ذلك التصنيع الصناعي، والأمن، والرعاية الصحية، والخدمات العامة، والبيئات السكنية. باعتباره حجر الزاوية في الإنتاجية الذكية ، فإن الذكاء الاصطناعي المتجسد سيخلق حدودًا تنافسية جديدة من خلال دمج الشبكات، وقوة الحوسبة، والروبوتات، والتطبيقات الخاصة بالصناعة. من فحص البنية التحتية وتأمين العمليات والصيانة في شبكات الاتصالات إلى الفحص الأمني ، ومن المساعدة في الخدمات الصحية إلى التوجيه الذكي للعملاء في القطاعات الحكومية ، من المقرر أن يعيد هذا التعاون تعريف الكفاءة التشغيلية.

وقال "بن تشو"، الرئيس التنفيذي لشركة "ويل كلاود": "نحن لا نبحث فقط عن أرضية اختبار للتكنولوجيا ؛ نحن نقوم بتعريف المعايير الصناعية والنماذج العالمية للذكاء الاصطناعي المتجسد". وأضاف "دانيال جيانغ"، الشريك والرئيس المشارك لشركة "آجي بوت": "تمثل هذه الشراكة "تآزرًا رفيع المستوى بين قدرات النماذج والخبرة التشغيلية العالمية. من خلال الاستفادة من نقاط قوتنا التكميلية والابتكار التعاوني، نهدف إلى بناء معايير قياسية عالمية قابلة للتكرار وقابلة للتطوير."

"إن الوصول العالمي والرؤى العميقة للصناعة لشركة "ويل كلاود" لا تقدر بثمن". "من خلال دمج قدرات الذكاء الاصطناعي المتجسد عالية الأداء لشركة "آجي بوت" مع الخبرة الواسعة لشركة "ويل كلاود"، نقدم للمنظمات مسارًا سلسًا إلى الابتكار ، ما يفتح الآفاق لكفاءات جديدة ورؤى تشغيلية أعمق في كل قطاع".

نبذة عن Whale Cloud

شركة "ويل كلاود تكنولوجي كو ليمتد" (Whale Cloud Technology Co. ، Ltd.) ("ويل كلاود" ) ، التي تأسست في عام 2003 ، هي شركة رائدة عالميًا في توفير القدرات الرقمية والذكية الكاملة لعملاء الاتصالات والمؤسسات. وتعمل الشركة، مسترشدةً باستراتيجيتها المتجسدة في شعار "التركيز على الذكاء الاصطناعي، التركيز على المستوى الدولي" على مستوى أكثر من 50 مركزًا وفرعًا للبحث والتطوير في جميع أنحاء العالم ، وتخدم العملاء في أكثر من 80 دولة ومنطقة.

تدعم "ويل كلاود" أكثر من 150 مشغل اتصالات رائد وأكثر من 1.8 مليار مستخدم نهائي على مستوى العالم. وبعيداً عن الاتصالات ، فإنها تتوسع في الصناعات بما في ذلك الحكومات الرقمية، والنقل، والطاقة، والتعليم، والتبغ، والخدمات المالية. اليوم ، تقدم "ويل كلاود" حلولاً رقمية وذكية لأكثر من 800 عميل في الصناعة ، مما يساعد المنظمات على تسريع التحول وإطلاق آفاق الإنتاجية الجديدة في العصر الذكي.

نبذة عن AGIBOT

تقوم "آجي بوت" ببناء الروبوتات المتجسدة ذات الأغراض العامة الرائدة عالميًا ومنظومة تطبيقاتها من خلال الريادة في دمج الابتكار في الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

مستفيدًا من بنية "عنصر واحد للأنطولوجيا + 3 عناصر للتفاعل الذكي" الرائدة في الصناعة، المبنية على تجسيد الروبوت الذي يدمج التلاعب والتفاعل والذكاء الحركي، أطلقت "آجي بوت" خمس سلاسل من الروبوتات؛ هي (AgiBot A3 و A2 و Genie و AgiBot X2 و D1) وأول نموذج أساسي متجسد شامل في الصناعة ، وهو "Genie Operator-1 (GO-1)". وهذا يجعل "آجي بوت" الشركة الوحيدة في القطاع التي لديها محفظة منتجات كاملة وتغطية شاملة للسيناريوهات.

في عام 2026 ، خرج الروبوت العشرة آلاف رسميًا من خط الإنتاج ، مما يمثل خطوة رئيسية نحو الاستخدام واسع النطاق للذكاء الاصطناعي المتجسد.

