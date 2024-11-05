شركة Ampd Energy تؤمّن تمويلاً أكثر من المتوقع بقيمة 27.3 مليون دولار في الجولة التمويلية من الفئة ب لتسريع حلول تخزين الطاقة النظيفة بالبطاريات على مستوى العالم

لقد قاد التمويل بقيمة 27.3 مليون دولار في الجولة التمويلية من الفئة ب كلًا من Kibo Invest و Openspace ، مع استمرار مشاركة MTR Lab و Taronga Ventures و2150

قامت Ampd Energy بنشر +300 وحدة بطارية ذكية للاستعمال - في المقام الأول في مجال البناء - في سبع دول، ما أدى إلى خفض أكثر من 69,000 طن من ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل إزالة 88,000 سيارة من الطرق

في عام 2025 من المخطط التوسع في أسواق جديدة (التعدين والتصنيع) ومناطق جغرافية أخرى (أوروبا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا والولايات المتحدة الأمريكية)

دولة سنغافورة, 5 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت Ampd Energy، وهي شركة مبتكرة في صناعة الطاقة العالمية ومصنعة لأنظمة (ESS) لتخزين الطاقة في البطاريات Enertainer وAmpd Silo™ للصناعات الثقيلة، اليوم عن جمع 27.3 مليون دولار في الجولة التمويلية من الفئة ب التي تخطت التوقعات. لقد قاد هذه الجولة التمويلية كلًا من Kibo Invest وOpenspace، أكبر مستثمرين في هذه الجولة، مع مشاركة ملحوظة من المستثمرين الحاليين MTR Lab وTaronga Ventures و2150، ما يؤكد دعمهم وثقتهم في Ampd Energy من خلال المشاركة بمبالغ تفوق حصصهم النسبية المتوقعة. سيتم استخدام الأموال لتوسيع عمليات إزالة الكربون في قطاعات ومناطق جديدة.

وفقا لوكالة الطاقة الدولية ( IEA ) ، فإن قطاع البناء والإنشاءات مجتمعين مسؤولان عن 30% من إجمالي استهلاك الطاقة النهائي عالميًا و27% من إجمالي الانبعاثات في قطاع الطاقة بشكل عام. بالمقارنة مع مولدات الوقود الأحفوري، تقلل منتجات Ampd Silo وEnertainer لتخزين الطاقة من Ampd Energy من بصمة الكربون بنسبة تصل إلى 90%، وتكون أكثر هدوءً بشكل كبير، وتصدر صفر ملوثات في الهواء وتقضي على مخاطر التعامل مع الديزل واستخدامه.

تركز الشركة على الابتكار التكنولوجي والجدوى التجارية، وقد نشرت حتى الآن أكثر من 300 وحدة للاستخدام في سبع دول، بشكل رئيسي في مجال البناء، ونجحت في تقليل أكثر من 69,000 طن من ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يعادل إزالة أكثر من 88,000 سيارة من الطرق. تخطط شركة Ampd Energy المرشح النهائي لجائزة Earthshot لعام 2022 للاستفادة من هذا التمويل الأخير - المجموع في بيئة تمويلية صعبة - للتوسع في أسواق جديدة مثل التعدين والتصنيع في عام 2025. وستذهب العائدات أيضًا لاستهداف مناطق جغرافية جديدة بما في ذلك الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة وجنوب شرق آسيا، بدعم من الشراكات الجديدة مع Kibo Invest وOpenspace.

قال Anthony Stewart، الرئيس المالي في Ampd Energy: "هذا التمويل الجديد هو شهادة على العمل الجاد لفريقنا، وتركيزنا على أن نكون حلًا نظيفًا قابلاً للتسويق في الأعمال التجارية حول العالم، ويمثل التزام مستثمرينا بخلق مستقبل خالٍ من الانبعاثات للصناعات". "نحن نتطلع إلى تسريع نموّنا، ودخول قطاعات جديدة، وتقديم المزيد من الحلول المبتكرة لعملائنا على مستوى العالم."

قال James Marshall، الرئيس التنفيذي لشركة Kibo Invest: "نحن معجبون بشكل خاص بقيادة Ampd Energy الرائدة ورؤيتها، وتركيزها الحاد على تنفيذ خارطة طريق استراتيجية واضحة". "ويتناغم التزامهم بالتميز مع فلسفتنا الاستثمارية الخاصة. نحن متحمسون لدعم توسع Ampd Energy إلى أسواق وصناعات جديدة، للمزيد من النمو وتضخيم أثرهم الإيجابي على مشهد الطاقة العالمي. في Kibo Invest، نحن ملتزمون بالاستثمار في الشركات ذات التفكير المستقبلي فهي تشكل المستقبل، وشركة Ampd Energy خير مثال على هذه الرؤية."

تتفق Jessica Huang Pouleur، الشريك في Openspace، مع ذلك، قائلةً: "يسعدنا أن ندعم شركة Ampd Energy، التي أظهرت قوة جذب للتمويلات مثيرة للإعجاب حتى الآن، حيث بدأت للتو في تحقيق الإمكانات الكاملة لحلول تخزين الطاقة الخاصة بها في جنوب شرق آسيا والعالم. إن العمود الفقري للأعمال هناك هو فريق الإدارة الملتزم والقوي، الذي أظهر مرارًا وتكرارًا ما يتطلبه الأمر للبناء بطريقة قابلة للتسويق ولها تأثير. نحن نتطلع إلى الشراكة مع Ampd Energy لتقليل الاعتماد بشكل كبير على الديزل وهذا ما تسهله ابتكاراتهم."

يوفر منتج Enertainer ومنتج Ampd Silo لأنظمة تخزين الطاقة (ESS) من Ampd Energy مستقبلًا نظيفًا وميسور التكلفة ومستقرًا وخاليًا من الانبعاثات للصناعات في جميع أنحاء العالم، إلى جانب رؤى قيّمة مدفوعة بالبيانات، وتوفر مراقبة على مدار الساعة في الوقت الحقيقي مع تشخيص المشاكل، بفضل برامجها القوية المملوكة لها.

لمزيد من المعلومات حول Ampd Energy وحلول أنظمة تخزين الطاقة Enertainer وAmpd Silo ESS، يرجى زيارة: https://www.ampd.energy.

نبذة عن Ampd Energy

تقوم Ampd Energy بدفع التحول العالمي للطاقة في مواقع البناء والصناعات الثقيلة من خلال إنشاء أنظمة تخزين الطاقة الحديثة (ESS)، وبرامج الاتصال، وعلوم البيانات؛ لتشغيل قطاعات الصناعة والبناء والتوصيل فيما بينها وتحسينها. شارك السيد Brandon Ng في تأسيس Ampd Energy في عام 2014. تتيح الشركة مواقع البناء الذكية والمترابطة والخالية تمامًا من الانبعاثات، والمُدارة تلقائيًا بالكامل، لتحقيق رؤية مواقع البناء المستقبلية من خلال إدارة الطاقة بشكل عالي الكفاءة وقابل للتوسع. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: .https://www.ampd.energy

نبذة عن Kibo Invest

Kibo Invest هو مكتب استثماري يركز على دفع الابتكار والعوائد المستدامة. ومن خلال صندوق التكنولوجيا المناخية الخاص بالمكتب، يستثمرون في الشركات التي تعمل على إحداث ثورة في الصناعات ومعالجة التحديات المناخية العاجلة. مقره في سنغافورة، ويستثمر عبر القارات، ويستفيد من شبكته العالمية لتحديد ودعم المشاريع ذات الإمكانات العالية. www.kiboinvest.com

نبذة عن Openspace

Openspace شركة استثمارية تركز على جنوب شرق آسيا، تدعم الشركات التحويلية التي تلتقي فيها التكنولوجيا بالحياة. تدير الشركة الآن أكثر من 800 مليون دولار أمريكي عبر أربعة صناديق للمرحلة المبكرة وصندوق نمو واحد، ولها مكاتب في إندونيسيا وسنغافورة وفيتنام وتايلاند والفلبين وماليزيا. وتستثمر عبر القطاعات، ولكن تركز بشكل متزايد على تكنولوجيا المناخ. تشمل محفظتها استثمارات في GoTo وKredivo وLove وBonito وIgloo وFinnomena وSarisuki وFano. www.openspace.vc

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