Ampd Energy haalt overtekende Serie B-financieringsronde van 27,3 miljoen dollar binnen om wereldwijd schone energieopslagoplossingen te versnellen

SINGAPORE, 5 november 2024 /PRNewswire/ -- Ampd Energy, een wereldwijde innovator in de energie-industrie en fabrikant van de Enertainer en Ampd Silo™ batterij-energieopslagsystemen (ESS) voor zware industrieën, kondigt vandaag aan dat het 27,3 miljoen dollar heeft opgehaald in een overtekende Serie B-financieringronde. De ronde werd mede geleid door Kibo Invest en Openspace, de grootste investeerder in deze ronde, met opmerkelijke deelname van bestaande investeerders MTR Lab, Taronga Ventures en 2150. Zij benadrukten hun steun en geloof in Ampd Energy door hun pro ratabelang te overschrijden. De fondsen zullen worden gebruikt om decarbonisatie naar nieuwe sectoren en regio's uit te breiden.

Volgens de International Energy Agency (IEA) is de gecombineerde bouwsector verantwoordelijk voor 30% van het totale wereldwijde eindverbruik van energie en 27% van de totale uitstoot in de totale energiesector. In vergelijking met generatoren die op fossiele brandstoffen werken, verminderen de energieopslagproducten Ampd Silo en Enertainer de koolstofvoetafdruk met wel 90%, zijn ze aanzienlijk stiller, stoten ze geen luchtverontreinigende stoffen uit en elimineren ze de risico's van het omgaan met en het gebruik van diesel.

Door te focussen op technische innovatie en commerciële haalbaarheid, heeft het bedrijf tot nu toe meer dan 300 units in zeven landen ingezet, voornamelijk in de bouw. Daarbij heeft het meer dan 69.000 ton CO 2 verminderd, wat gelijk staat aan het van de weg halen van meer dan 88.000 auto's. De recente financiering vond plaats in een uitdagende fondsenwerving. De finalist van de 2022 Earthshot Prize is van plan deze te gebruiken om in 2025 uit te breiden naar nieuwe markten zoals mijnbouw en productie. De opbrengst gaat ook naar nieuwe regio's, waaronder het Midden-Oosten, Europa, de Verenigde Staten en Zuidoost-Azië, ondersteund door de nieuwe samenwerking met Kibo Invest en Openspace.

"Deze nieuwe financiering is een bewijs van het harde werk van ons team. Het leveren van een commercieel levensvatbare schonere oplossing aan bedrijven wereldwijd staat bij ons centraal, waarbij onze investeerders zich inspannen om een emissievrije toekomst voor industrieën te realiseren," aldus Anthony Stewart, CFO bij Ampd Energy. "We kijken uit naar het versnellen van onze groei, zodat wij nieuwe verticale markten kunnen betreden en nog meer innovatieve oplossingen aan onze klanten wereldwijd kunnen bieden."

"We zijn bijzonder onder de indruk van het visionaire leiderschap van Ampd Energy en zijn scherpe focus op het uitvoeren van een duidelijke strategische routekaart," zegt James Marshall, CEO van Kibo Invest. "Dit streven naar uitmuntendheid komt overeen met onze eigen beleggingsfilosofie. We vinden het heel spannend om Ampd Energy's uitbreiding naar nieuwe markten en industrieën te ondersteunen, verdere groei te stimuleren en zijn positieve invloed op het wereldwijde energielandschap te vergroten. Bij Kibo Invest zijn we toegewijd aan het investeren in vooruitstrevende bedrijven die de toekomst vormgeven. Ampd Energy is een uitstekend voorbeeld van die visie in actie."

Jessica Huang Pouleur, partner bij Openspace, beaamt dit. "We zijn blij dat we Ampd Energy kunnen steunen. Tot op vandaag heeft het een grote dynamiek getoond en het staat nog aan de wieg van zijn enorme potentieel om zijn energieopslagoplossingen in Zuidoost-Azië en wereldwijd te realiseren. De ruggengraat van het bedrijf wordt gevormd door een toegewijd en sterk managementteam, dat keer op keer heeft laten zien wat er nodig is om op een commercieel levensvatbare en toch impactvolle manier te bouwen. We kijken ernaar uit om samen te werken met Ampd Energy om de sterk verminderde afhankelijkheid van diesel te realiseren. Dit is nu mogelijk met zijn innovaties."

Ampd Energy's Enertainer en Ampd Silo ESS bieden een schone, betaalbare, stabiele en emissievrije toekomst voor industrieën over de hele wereld, samen met waardevolle datagestuurde inzichten. Dankzij de robuuste eigen software, levert het 24/7 realtime monitoring en probleemdiagnose.

Ga voor meer informatie over Ampd Energy en zijn Enertainer en Ampd Silo ESS naar https://www.ampd.energy.

Over Ampd Energy

Ampd Energy is de drijvende kracht achter de wereldwijde energietransitie op bouwplaatsen en in zware industrieën door het creëren van geavanceerde energieopslagsystemen (ESS), connectiviteitssoftware en datawetenschap om de industriële en bouwsectoren te elektrificeren, verbinden en optimaliseren. Brandon Ng was in 2014 medeoprichter van Ampd Energy. Het bedrijf maakt slimme, volledig geautomatiseerde, emissievrije en verbonden bouwplaatsen van de toekomst mogelijk met zeer efficiënt en schaalbaar energiebeheer. Ga voor meer informatie naar https://www.ampd.energy.

Over Kibo Invest

Kibo Invest is een investeringskantoor dat zich richt op innovatie en duurzaam rendement. Via het klimaattechnologiefonds investeert het in bedrijven die een revolutie in de industrie teweegbrengen en dringende klimaatproblemen aanpakken. Het bedrijf is gevestigd in Singapore en investeert op verschillende continenten. Het maakt gebruik van zijn wereldwijde netwerk om veelbelovende ondernemingen in kaart te brengen en te ondersteunen. www.kiboinvest.com

Over Openspace

Openspace is een investeringsbedrijf dat zich richt op Zuidoost-Azië en die transformatieve bedrijven steunt waar technologie en leven elkaar ontmoeten. Het beheert nu meer dan 800 miljoen US dollar in vier startfondsen en één groeifonds, met kantoren in Indonesië, Singapore, Vietnam, Thailand, de Filipijnen en Maleisië. Openspace investeert in verschillende sectoren, maar richt zich steeds meer op klimaattechnologie. Het portfolio omvat GoTo, Kredivo, Love, Bonito, Igloo, Finnomena, Sarisuki en Fano. www.openspace.vc

