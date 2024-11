Ampd Energy obtient un financement de série B sursouscrit de 27,3 millions de dollars pour accélérer les solutions de stockage d'énergie propre par batterie à l'échelle mondiale

Le financement de série B de 27,3 millions USD est codirigé par Kibo Invest et Openspace, avec la participation renouvelée de MTR Lab, Taronga Ventures et 2150

est codirigé par Kibo Invest et Openspace, avec la participation renouvelée de MTR Lab, Taronga Ventures et 2150 Ampd Energy a déployé plus de 300 unités de batteries intelligentes - principalement dans le secteur de la construction - dans sept pays, évitant ainsi plus de 69 000 tonnes de CO 2 , soit l'équivalent de 88 000 voitures.

, soit l'équivalent de 88 000 voitures. En 2025, une expansion est prévue sur de nouveaux marchés (exploitation minière et fabrication) et dans de nouvelles zones géographiques ( Europe , Moyen-Orient, Asie du Sud-Est et États-Unis).

SINGAPOUR, 5 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Ampd Energy, innovateur mondial du secteur de l'énergie et fabricant des systèmes de stockage d'énergie (ESS) par batterie Enertainer et Ampd Silo™ pour les industries lourdes, annonce ce jour avoir levé 27,3 millions USD dans le cadre d'un financement de série B sursouscrit. Le tour de table a été codirigé par Kibo Invest et Openspace, le plus gros investisseur de ce cycle, avec une participation notable des investisseurs existants MTR Lab, Taronga Ventures et 2150, qui ont confirmé leur soutien et leur confiance en Ampd Energy en participant au-delà du prorata. Les fonds seront utilisés pour étendre la décarbonisation à de nouveaux secteurs verticaux et à de nouvelles régions.

Selon l'IEA, le secteur combiné du bâtiment et de la construction est responsable de 30 % de la consommation totale d'énergie finale au niveau mondial et de 27 % des émissions totales dans l'ensemble du secteur de l'énergie. Par rapport aux générateurs à combustibles fossiles, les produits de stockage d'énergie Ampd Silo et Enertainer d'Ampd Energy réduisent l'empreinte carbone jusqu'à 90 %, sont nettement plus silencieux, n'émettent aucun polluant atmosphérique et éliminent les risques liés à la manipulation et à l'utilisation du diesel.

En mettant l'accent sur l'innovation technique et la viabilité commerciale, l'entreprise a déployé à ce jour plus de 300 unités dans sept pays, principalement dans le secteur de la construction, et a permis d'éviter plus de 69 000 tonnes de CO 2 , ce qui équivaut à retirer plus de 88 000 voitures de la circulation. Le finaliste du prix Earthshot 2022 prévoit de tirer parti de ce financement récent - obtenu dans un contexte difficile de collecte de fonds - pour s'étendre à de nouveaux marchés tels que l'exploitation minière et l'industrie manufacturière en 2025. Les recettes serviront également à cibler de nouvelles zones géographiques, notamment le Moyen-Orient, l'Europe, les États-Unis et l'Asie du Sud-Est, grâce à leur nouveau partenariat avec Kibo Invest et Openspace.

« Ce nouveau financement témoigne du travail acharné de notre équipe, de notre volonté d'être une solution commercialement viable et plus propre pour les entreprises du monde entier, et de l'engagement de nos investisseurs à créer un avenir sans émissions pour les industries », déclare Anthony Stewart, CFO, Ampd Energy. Nous nous réjouissons à la perspective d'accélérer notre croissance, de pénétrer de nouveaux marchés verticaux et de fournir des solutions encore plus innovantes à nos clients dans le monde entier ».

« Nous sommes particulièrement impressionnés par le leadership visionnaire d'Ampd Energy et par sa volonté de mettre en œuvre une feuille de route stratégique claire », déclare James Marshall, CEO de Kibo Invest. « Son engagement en faveur de l'excellence correspond à notre propre philosophie d'investissement. Nous sommes ravis de soutenir l'expansion d'Ampd Energy sur de nouveaux marchés et dans de nouvelles industries, afin de stimuler sa croissance et d'amplifier son impact positif sur l'écosystème énergétique mondial. Chez Kibo Invest, nous avons à cœur d'investir dans des entreprises avant-gardistes qui façonnent l'avenir, et Ampd Energy est un l'exemple parfait de la concrétisation de cette vision ».

Jessica Huang Pouleur, partner, Openspace, partage cet avis. « Nous sommes heureux de soutenir Ampd Energy, qui a fait preuve d'un dynamisme impressionnant jusqu'à présent et qui commence à peine à réaliser le plein potentiel de ses solutions de stockage d'énergie en Asie du Sud-Est et dans le monde entier. L'épine dorsale de l'entreprise est une équipe de direction solide et engagée, qui a montré à maintes reprises ce qu'il fallait faire pour construire d'une manière commercialement viable tout en ayant un impact. Nous sommes ravis de travailler en partenariat avec Ampd Energy pour réduire considérablement la dépendance au diesel grâce à ses innovations ».

Les systèmes Enertainer et Ampd Silo ESS d'Ampd Energy offrent aux industries du monde entier un avenir propre, abordable, stable et sans émissions, ainsi que des informations précieuses basées sur des données, permettant ainsi une surveillance en temps réel 24/7 et un diagnostic des problèmes, grâce à son logiciel propriétaire éprouvée.

Pour plus d'informations sur Ampd Energy et ses systèmes Enertainer et Ampd Silo ESS, consultez le site https://www.ampd.energy.

À propos d'Ampd Energy

Ampd Energy est le moteur de la transition énergétique mondiale sur les chantiers de construction et les industries lourdes grâce à la création de systèmes de stockage d'énergie (ESS) de pointe, de logiciels de connectivité et de science des données pour électrifier, connecter et optimiser les secteurs de l'industrie et de la construction. Brandon Ng a cofondé Ampd Energy en 2014. L'entreprise permet de créer les futurs chantiers de construction intelligents, entièrement automatisés, sans émissions et connectés, grâce à une gestion de l'énergie hautement efficace et évolutive. Pour plus d'informations, consultez le site https://www.ampd.energy.

À propos de Kibo Invest

Kibo Invest est un bureau d'investissement axé sur l'innovation et les rendements durables. Par l'intermédiaire de son fonds pour les technologies climatiques, la société investit dans des entreprises qui révolutionnent les industries et s'attaquent aux défis climatiques urgents. Basée à Singapour et investissant sur tous les continents, la société compte sur son réseau mondial pour identifier et soutenir les entreprises à fort potentiel. www.kiboinvest.com

À propos d'Openspace

Openspace est une société d'investissement axée sur l'Asie du Sud-Est, qui soutient des entreprises transformatrices où la technologie rencontre la vie. La société gère aujourd'hui plus de 800 millions USD à travers quatre fonds de démarrage et un fonds de croissance, avec des bureaux en Indonésie, à Singapour, au Viêt Nam, en Thaïlande, aux Philippines et en Malaisie. Investissant dans tous les secteurs, la société se concentre aujourd'hui de plus en plus sur la climatech. Son portefeuille comprend GoTo, Kredivo, Love, Bonito, Igloo, Finnomena, Sarisuki et Fano. www.openspace.vc

