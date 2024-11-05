Ampd Energy成功獲得超額認購的2,730萬美元B輪融資，以加速全球清潔電池儲能解決方案的發展

此次2,730萬美元的B輪融資由Kibo Invest和Openspace共同主導，並持續得到MTR Lab、Taronga Ventures和2150的參與

Ampd Energy已在七個國家/地區部署了超過300個智能電池單元，主要用於建築領域，減少了超過69,000噸的二氧化碳（CO 2 ）排放，相當於88,000輛汽車的排放量。

）排放，相當於88,000輛汽車的排放量。 在2025年，Ampd Energy計劃擴展到嶄新市場（如採礦和製造業）和地區（包括歐洲、中東、東南亞、美國）。

新加坡2024年11月5日 /美通社/ -- 全球能源行業創新者、重工業用Enertainer和Ampd Silo™電池儲能系統（ESS）的製造商Ampd Energy今天宣佈已成功籌集2,730萬美元的超額認購B輪融資。本輪融資由Kibo Invest和Openspace共同主導，後者是本輪最大的投資者。現有投資者MTR Lab、Taronga Ventures和2150亦積極參與，超出其按比例分配的份額，以證實該等企業對Ampd Energy的支持和信心。這筆資金將用於進一步推動新行業和地區的脫碳進程。

根據國際能源署（IEA）的數據資料，建築和施工行業合併起來，佔全球最終能源消耗的30%，整個能源部門總排放量的27%。與化石燃料發電機相比，Ampd Energy的Ampd Silo和Enertainer儲能產品可將碳足跡減少高達90%，運行噪音顯著降低，無空氣污染物排放，並消除柴油處理和使用的風險。

該公司專注於技術創新和商業可行性，迄今已在七個國家/地區部署了超過300個單元，主要用於建築領域，減少了超過69,000噸的二氧化碳（CO 2 ）排放，相當於將超過88,000輛汽車從道路上移除。該公司獲得2022年地球獎（Earthshot Prize）入圍提名，計劃利用這筆在艱難募資環境中獲得的資金，於2025年進一步拓展至採礦和製造等新市場。資金還將用於拓展新地區，包括中東、歐洲、美國、東南亞，這一切將得到其與Kibo Invest和Openspace新夥伴關係的支持。

「這筆新資金是我們團隊辛勤工作的見證，體現了我們為全球企業提供商業可行清潔解決方案的決心，以及我們的投資者對於創造無排放未來的承諾，」Ampd Energy財務總監Anthony Stewart表示。「我們展望未來，希望加速增長，進入新行業，並為全球客戶提供更加創新的解決方案。」

「我們特別欣賞Ampd Energy的遠見卓識領導和他們對執行清晰策略藍圖的專注，」Kibo Invest行政總裁James Marshall表示。「他們對卓越的承諾與我們的投資理念不謀而合。我們很高興能夠支持Ampd Energy進入新的市場和行業，推動其進一步增長，並擴大對全球能源格局的正面影響。Kibo Invest致力於投資那些正在塑造未來的前瞻性公司，而Ampd Energy正是這一願景付諸實踐的典範。」

Openspace合夥人Jessica Huang Pouleur表示贊同。「我們很高興能支持Ampd Energy，該公司迄今為止展現了令人印象深刻的市場吸引力，而他們的儲能解決方案在東南亞及全球的潛力才剛開始顯現。這家公司的業務核心是一支充滿承諾且實力強大的管理團隊，他們一次又一次地證明了如何以商業可行且具影響力的方式進行建設。我們期待與Ampd Energy攜手合作，顯著減少對柴油的依賴，充分發揮他們創新的潛力。」

Ampd Energy的Enertainer和Ampd Silo電池儲能系統（ESS）為全球各行各業提供清潔、可負擔、穩定且零排放的未來，並藉助其強大的專有軟件提供有價值的數據驅動洞察，實現24/7的實時監控和故障診斷。

如需深入了解Ampd Energy及其Enertainer和Ampd Silo電池儲能系統（ESS），請瀏覽https://www.ampd.energy。

關於Ampd Energy

Ampd Energy正在推動建築工地和重工業的全球能源轉型，透過創造尖端的電池儲能系統（ESS）、連接軟件和數據科學，來實現工業和建築領域的電氣化、互聯互通和優化。Brandon Ng於2014年共同創辦了Ampd Energy。該公司以高度高效和可擴展的能源管理，實現未來智能、全自動化、零排放且互聯的建築工地。如需詳細資訊，請瀏覽https://www.ampd.energy。

關於Kibo Invest

Kibo Invest是一家專注於推動創新和可持續回報的投資公司。透過其氣候科技基金，Kibo Invest投資於正在改變行業並應對迫切氣候挑戰的公司。Kibo Invest總部位於新加坡，跨洲進行投資，並利用其環球網絡來識別和支持具有高潛力的創業公司。www.kiboinvest.com

關於Openspace

是一家專注於東南亞的投資公司，支持在科技與生活交匯處帶來變革的企業。目前，Openspace管理著超過8億美元的資金，涵蓋四個早期階段基金和一個增長型基金，並在印尼、新加坡、越南、泰國、菲律賓、馬來西亞設有辦事處。該公司的投資涵蓋多個行業，並對氣候科技的關注日益增加。其投資組合包括GoTo、Kredivo、Love, Bonito、Igloo、Finnomena、Sarisuki和Fano等公司。www.openspace.vc

SOURCE Ampd Energy