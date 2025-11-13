شركة ATFX Connect تُعيِّن Bjorn Enqvist رئيسًا لتطوير الأعمال

لندن, 13 نوفمبر / تشرين ثاني 2025/PRNewswire/ -- مع تركيزها المتزايد على التوسع المؤسسي والتواصل مع العملاء حول العالم، فإن شركة ATFX Connect ترحب بانضمام Bjorn Enqvist رئيسًا جديدًا لتطوير الأعمال. في هذا المنصب، سيقود Bjorn مبادرات لتوسيع قاعدة العملاء المهنيين والمؤسسيين للشركة، وتعزيز السيولة متعددة الأصول وحلول الاتصال التي تقدمها الشركة والمُخصصة للعملاء عبر المناطق الرئيسية.

السيد Bjorn خبير في الأسواق المالية يتمتع بخبرة كبيرة وأكثر من عقد من الزمن في المبيعات المؤسسية، وإدارة السيولة، وتطوير الأعمال في صناعة الفوركس ( FX ) والعقود مقابل الفروقات ( CFD ) العالمية. قبل انضمامه إلى ATFX Connect ، شغل مناصب عليا في شركات رائدة مثل Finalto و Advanced Markets ، حيث لعب دورًا رئيسيًا في تحقيق النمو، وإدارة علاقات العملاء، وتقديم حلول سيولة وخدمات مؤسسية مُصممة خصيصًا.

مُعلِّقًا على التعيين، شارك Bjorn Enqvist :

"أنا متحمس للانضمام إلى ATFX Connect في هذه المرحلة الديناميكية من توسعها العالمي. يشهد القطاع المؤسسي تطورًا سريعًا، و ATFX Connect تتفرَّد بنهج العميل أولًا الخاص بها، والتزامها بالتميز في الخدمات. أتطلع إلى تعزيز علاقاتنا مع العملاء المؤسسيين ومواصلة تنمية حضورنا في الأسواق الرئيسية".

وأضاف Hormoz Faryar ، المدير الإداري للمبيعات المؤسسية في ATFX Connect :

"إن خلفية Bjorn المُكثفة في مجال الفوركس المؤسسي وقدرته المُثبتة على بناء شراكات إستراتيجية تجعلانه إضافةً قويةً إلى فريقنا. فانضمامه إلينا يُعزز التزام ATFX Connect بتقديم حلول مؤسسية هي الأفضل في فئتها وتوسيع انتشارنا العالمي".

يؤكد تعيين Bjorn مُجددًا على مهمة ATFX Connect المُتمثلة في تعزيز خدماتها المؤسسية ودعم عملائها المهنيين من خلال حلول مخصصة للسيولة والاتصال والتنفيذ، إلى جانب تعزيز وجودها المتنامي في قبرص بصفتها مركزًا رئيسيًا للعمليات المؤسسية في جميع أنحاء أوروبا.

نبذة عن ATFX

ATFX هي وسيط تكنولوجيا مالية عالمي رائد يتمتع بحضور محلي في 24 موقعًا ويحمل 9 تراخيص من سلطات تنظيمية، بما في ذلك سلطة السلوك المالي ( FCA ) في المملكة المتحدة، وهيئة الأوراق المالية والاستثمارات ( ASIC ) في أستراليا، وهيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية ( CySEC )، وهيئة الأوراق المالية والسلع ( SCA ) في الإمارات، وهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة ( SFC ) في هونغ كونغ، وهيئة سلوك القطاع المالي ( FSCA ) في جنوب أفريقيا، وهيئة الخدمات المالية ( FSC ) في موريشيوس، وهيئة الخدمات المالية ( FSA ) في سيشيل، وهيئة تنظيم الأوراق المالية والبورصات في كمبوديا ( SERC ). بفضل التزامها القوي برضا العملاء، والتكنولوجيا المبتكرة، والامتثال التنظيمي الصارم، تقدم ATFX تجارب تداول استثنائية للعملاء في جميع أنحاء العالم.

لمزيد من المعلومات حول ATFX ، يُرجى زيارة موقع ATFX الإلكتروني: https://www.atfx.com .