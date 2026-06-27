شركة BIT تُطلق خدمة التداول بالهامش للأسهم الأمريكية مع مكافآت استرداد نقدي تصل إلى 2,000 دولار أمريكي وفائدة 0% لمدة 30 يومًا على قرض الهامش

جيليفو مايندفولنس سيتي، بوتان، 27 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- شركة BIT، هي منصة للأصول الرقمية مدعومة بأكثر من سبع سنوات من الخبرة في تقديم الخدمات المؤسسية عالية المستوى، تُطلِق ميزة التداول بالهامش لقطاع الأسهم الأمريكية لديها، على أن يبدأ الإصدار التجريبي العام في 26 يونيو 2026.

تربط الميزة الجديدة بين "امتلاك الأسهم الأمريكية الفعلية" و"المرونة في توظيف رأس المال" ضمن إطار متوافق تنظيميًا، ما يتيح توفير الرافعة المالية لكل مستثمر بطريقة شفافة وقابلة للتحكم. يمثل هذا الإطلاق ترقية رئيسية لقدرات أعمال الأسهم الأمريكية لدى BIT. استنادًا إلى إطار الوساطة المرخص لدى BIT وخبرتها في الخدمات المؤسسية، تتيح الميزة للمستخدمين المؤهلين الوصول إلى تمويل بالهامش مقابل حيازاتهم الفعلية من الأسهم داخل منظومة BIT.

عروض إطلاق لفترة محدودة

احتفالًا بإطلاق النسخة التجريبية العامة، تطرح BIT عرضين ترويجيين يتيحان للمستخدمين المؤهلين تجربة التداول بالهامش مع مزايا تمويل ترويجية. بموجب عرض "أول قرض هامش بدون فوائد"، سيستفيد المستخدمون الذين يستخدمون التداول بالهامش لأول مرة خلال فترة الحملة من فائدة بنسبة 0% على أول قرض هامش لمدة 30 يومًا. كما تقدم BIT أيضًا عرض "استرداد نقدي للفوائد" بقيمة تصل إلى 2,000 دولار أمريكي، بهدف خفض تكاليف فوائد الهامش للمستخدمين المؤهلين خلال فترة العرض الترويجي.

رحلة استثمار متكاملة من فتح الحساب إلى الرافعة المالية

تعزز ميزة التداول بالهامش لدى BIT تجربة المستثمرين في الأسهم الأمريكية عبر رحلة متكاملة تشمل فتح الحساب، والتداول، والتمويل بالهامش ضمن بيئة واحدة. بدلًا من مطالبة المستخدمين بالتنقل بين منصات منفصلة أو أنظمة أصول مختلفة، تجمع BIT بين خدمات الحفظ، والتنفيذ، والتمويل ضمن منظومة واحدة مدعومة بشركاء مرخصين.

من خلال إتاحة الرافعة المالية لحائزي الأسهم الأمريكية الفعلية، تمكّن BIT المستثمرين من تعزيز كفاءة رأس المال وإدارة الفرص الاستثمارية، دون الحاجة إلى الخروج من منظومة الأصول الرقمية أو الاعتماد على القنوات المصرفية التقليدية.

قال Elio Cui، رئيس الوساطة المالية لدى BIT: "تُعد BIT من أوائل شركات الوساطة التي توفر التسويات باستخدام العملات المستقرة مع خدمة التداول بالهامش، ما يعزز رحلة العميل بالكامل بدءًا من فتح الحساب والتداول وصولًا إلى التمويل بالهامش. ويتيح ذلك لعملاء BIT تحسين كفاءة الاستثمار والحصول على تعرض مبكر للأصول الأكثر توليدًا للثروة في العالم".

يعكس إطلاق ميزة التداول بالهامش لدى BIT تحولًا أوسع في كيفية تقديم منصات الأصول الرقمية لخدماتها للعملاء. فبدلًا من توزيع المستخدمين بين منتجات ومنصات منفصلة، تواصل BIT دمج الوظائف المختلفة ضمن منظومة موحدة. مع تقدم مرحلة الإصدار التجريبي العام، تخطط BIT لمواصلة تطوير تجربة التداول بالهامش وإضافة مزايا جديدة بمرور الوقت، مثل البيع على المكشوف وتداول الخيارات.

إخلاء المسؤولية: ينطوي التداول بالهامش على استخدام الرافعة المالية، ويحمل مخاطر كبيرة، بما في ذلك احتمالية خسارة رأس المال. قد يخضع التوافر لقيود إقليمية ومتطلبات أهلية المستخدم. وللاطلاع على تفاصيل القيود الإقليمية، والأحكام والشروط، ومتطلبات الأهلية، يُرجى الرجوع إلى التطبيق والموقع الإلكتروني الرسميين لـ BIT. التداول ينطوي على مخاطر.

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