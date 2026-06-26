BIT เปิดตัวบริการซื้อขายด้วยมาร์จินสำหรับหุ้นสหรัฐฯ พร้อมมอบเงินคืนสูงสุด 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ และสิทธิ์กู้ยืมมาร์จินดอกเบี้ย 0% ระยะเวลา 30 วัน
News provided byBIT
27 Jun, 2026, 01:38 CST
เกเลพู เมืองแห่งสติ, ภูฏาน, 27 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- BIT แพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีประสบการณ์การให้บริการระดับสถาบันสั่งสมมายาวนานกว่า 7 ปี ประกาศเปิดตัวฟีเจอร์การซื้อขายด้วยมาร์จิน (Margin Trading) สำหรับธุรกิจการซื้อขายหุ้นสหรัฐฯ โดยจะเริ่มเปิดให้ทดลองใช้งานในรูปแบบ Public Beta ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2569
ขีดความสามารถใหม่ดังกล่าวเชื่อมโยง "การถือครองหุ้นสหรัฐฯ จริง" เข้ากับ "การบริหารและใช้เงินทุนอย่างยืดหยุ่น" ภายใต้กรอบการดำเนินงานที่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ พร้อมมอบความสามารถในการใช้เลเวอเรจ (leverage) ให้กับนักลงทุนทุกคนในรูปแบบที่มีความโปร่งใสและสามารถควบคุมได้ การเปิดตัวครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับความสามารถที่สำคัญของธุรกิจหุ้นสหรัฐฯ ของ BIT โดยฟีเจอร์ดังกล่าวได้รับการพัฒนาบนพื้นฐานของกรอบการดำเนินงานของบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตของ BIT รวมถึงประสบการณ์การให้บริการระดับสถาบัน ทำให้ผู้ใช้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์สามารถเข้าถึงบริการการจัดหาเงินทุนผ่านมาร์จินโดยใช้การถือครองหุ้นจริงของตนเองภายในระบบนิเวศของ BIT เป็นหลักประกัน
ข้อเสนอช่วงเปิดตัวแบบจำกัดระยะเวลา
ในโอกาสเปิดให้ทดลองใช้งานในรูปแบบ Public Beta ทาง BIT ได้เปิดตัวข้อเสนอโปรโมชั่น 2 รายการ เพื่อให้ผู้ใช้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ได้ทดลองใช้บริการซื้อขายด้วยมาร์จิน พร้อมรับสิทธิประโยชน์ด้านการจัดหาเงินทุนภายใต้เงื่อนไขส่งเสริมการขาย ทั้งนี้ ภายใต้โปรโมชั่น "First Margin Loan, Interest-Free" ผู้ใช้ที่เริ่มใช้บริการซื้อขายด้วยมาร์จินเป็นครั้งแรกภายในระยะเวลาของแคมเปญ จะได้รับสิทธิ์อัตราดอกเบี้ย 0% สำหรับการกู้ยืมมาร์จินครั้งแรกเป็นระยะเวลา 30 วัน นอกจากนี้ BIT ยังจัดโปรโมชั่น "Interest Cashback Reward" มูลค่าสูงสุด 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อช่วยลดภาระต้นทุนดอกเบี้ยของผู้ใช้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ในช่วงระยะเวลาที่จัดโปรโมชั่น
เส้นทางการลงทุนที่ครบวงจร ตั้งแต่การเปิดบัญชีจนถึงการใช้เลเวอเรจ
ฟีเจอร์การซื้อขายด้วยมาร์จินช่วยยกระดับประสบการณ์การลงทุนแบบครบวงจรของผู้ลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ ภายใน BIT โดยครอบคลุมตั้งแต่การเปิดบัญชี การซื้อขายหุ้น การขอสินเชื่อมาร์จิน โดยทั้งหมดสามารถดำเนินการได้ภายในระบบเดียว แทนที่ผู้ใช้จะต้องสลับใช้งานหลายแพลตฟอร์มหรือหลายระบบสินทรัพย์ BIT ได้รวบรวมบริการด้านการรับฝากทรัพย์สิน (custody) การส่งคำสั่งซื้อขาย และการจัดหาเงินทุนไว้ภายในระบบนิเวศเดียว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรที่ได้รับใบอนุญาต
ด้วยการขยายบริการเลเวอเรจให้แก่ผู้ถือครองหุ้นสหรัฐฯ จริง BIT ช่วยให้นักลงทุนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เงินทุน และบริหารโอกาสในการลงทุนได้ดียิ่งขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องออกจากระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัล หรือพึ่งพาระบบการเงินแบบธนาคารดั้งเดิม
Elio Cui หัวหน้าฝ่ายนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของ BIT กล่าวว่า "BIT เป็นหนึ่งในบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์รายแรก ๆ ที่รองรับการชำระธุรกรรมด้วยสเตเบิลคอยน์ (stablecoin) และให้บริการซื้อขายด้วยมาร์จิน ซึ่งช่วยยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าตลอดทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การเปิดบัญชี การซื้อขาย ไปจนถึงการจัดหาเงินทุนผ่านมาร์จิน สิ่งนี้ช่วยให้ลูกค้าของ BIT สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน และได้รับโอกาสในการเข้าถึงสินทรัพย์ที่สร้างความมั่งคั่งมากที่สุดของโลกได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น"
การเปิดตัวฟีเจอร์ซื้อขายด้วยมาร์จินของ BIT สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมของวิธีการที่แพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลให้บริการแก่ลูกค้า โดยแทนที่จะแยกผู้ใช้ออกไปใช้งานผลิตภัณฑ์และแพลตฟอร์มหลายแห่ง BIT ยังคงเดินหน้ารวบรวมบริการและฟังก์ชันต่าง ๆ เข้าไว้ภายในระบบนิเวศเดียว ทั้งนี้ บริษัทมีแผนที่จะพัฒนาประสบการณ์การซื้อขายด้วยมาร์จินให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดช่วงการเปิดให้ทดลองใช้งานในรูปแบบ Public Beta พร้อมทยอยเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ ๆ อาทิ การขายชอร์ต (short selling) การซื้อขายออปชัน (options) ในระยะต่อไป
ข้อสงวนสิทธิ์: การซื้อขายด้วยมาร์จินเป็นการลงทุนที่ใช้เลเวอเรจและมีความเสี่ยงในระดับสูง รวมถึงมีโอกาสสูญเสียเงินลงทุนได้ ความพร้อมให้บริการอาจอยู่ภายใต้ข้อจำกัดของแต่ละภูมิภาค รวมถึงข้อกำหนดด้านคุณสมบัติของผู้ใช้ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อจำกัดในแต่ละภูมิภาค เงื่อนไขและข้อตกลง ตลอดจนคุณสมบัติของผู้ใช้ โปรดศึกษาข้อมูลจากแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ทางการของ BIT การลงทุนซื้อขายมีความเสี่ยง
SOURCE BIT
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