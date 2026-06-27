BIT Lancar Dagangan Margin untuk saham A.S. dengan Ganjaran Pulangan Tunai Sehingga $2,000 dan faedah 0% 30-Hari bagi Pinjaman Margin

GELEPHU MINDFULNESS CITY, Bhutan, 27 Jun 2026 /PRNewswire/ -- BIT, platform aset digital yang disokong oleh pengalaman perkhidmatan bertaraf institusi selama lebih tujuh tahun, melancarkan ciri Dagangan Margin (Margin Trading) bagi perniagaan saham A.S. miliknya, dengan beta awam bermula pada 26 Jun 2026.

Keupayaan baharu ini menghubungkan konsep "memegang saham A.S. sebenar" dengan "penggunaan modal fleksibel" dalam kerangka yang mematuhi peraturan, sekali gus menyediakan leveraj kepada setiap pelabur secara telus dan terkawal. Pelancaran ini menandakan peningkatan keupayaan penting bagi perniagaan saham A.S. BIT. Dibangunkan berasaskan kerangka pembrokeran berlesen BIT serta pengalaman perkhidmatan bertaraf institusi, ciri ini membolehkan pengguna yang layak mengakses pembiayaan margin daripada pegangan saham sebenar mereka dalam ekosistem BIT sebagai cagaran.

Tawaran Pelancaran Tempoh Terhad

Bagi meraikan pelancaran beta awam, BIT memperkenalkan dua tawaran promosi yang membolehkan pengguna yang layak merasai pengalaman dagangan margin dengan manfaat pembiayaan promosi. Berdasarkan promosi "Pinjaman Margin Pertama, Tanpa Faedah", pengguna yang mengakses dagangan margin buat kali pertama sepanjang tempoh kempen akan menikmati faedah 0% bagi pinjaman margin pertama mereka selama 30 hari. BIT turut menawarkan "Ganjaran Pulangan Tunai Faedah" sehingga $2,000 bagi mengurangkan lagi kos faedah margin yang layak sepanjang tempoh promosi.

Perjalanan Pelaburan Lengkap, Daripada Akaun hingga Leveraj

Ciri dagangan margin ini meningkatkan perjalanan pelaburan hujung-ke-hujung BIT untuk pelabur saham A.S. merangkumi pembukaan akaun, perdagangan dan pembiayaan margin dalam satu persekitaran. Daripada memerlukan pengguna mengendalikan platform atau sistem aset berasingan, BIT menyatukan akses kepada perkhidmatan penyimpanan, pelaksanaan dan pembiayaan melalui satu ekosistem yang disokong oleh rakan kongsi berlesen.

Dengan memperluas kemudahan leveraj kepada pemegang saham A.S. sebenar, BIT membolehkan pelabur meningkatkan kecekapan modal dan mengurus peluang pelaburan, kesemuanya tanpa perlu keluar daripada ekosistem aset digital atau bergantung kepada saluran perbankan tradisional.

Elio Cui, Ketua Pembrokeran di BIT, berkata: "BIT merupakan antara firma pembrokeran pertama dengan ciri penyelesaian stablecoin yang menawarkan dagangan margin, sekali gus meningkatkan perjalanan pelanggan keseluruhan bermula daripada pembukaan akaun dan dagangan hinggalah pembiayaan margin. Ini membolehkan pelanggan BIT meningkatkan kecekapan pelaburan serta mendapat pendedahan awal kepada aset yang paling berkesan menjana kekayaan di dunia."

Pelancaran ciri dagangan margin BIT mencerminkan perubahan yang lebih meluas dari segi cara platform aset digital menyediakan perkhidmatan kepada pelanggan. Daripada memisahkan pengguna merentasi produk dan platform yang berasingan, BIT terus menyatukan fungsi yang berbeza dalam satu ekosistem. Seiring perkembangan beta awam, BIT merancang untuk terus meningkatkan pengalaman dagangan margin serta memperkenalkan ciri-ciri tambahan seperti jualan singkat dan opsyen dari semasa ke semasa.

Penafian: Dagangan margin melibatkan penggunaan leveraj dan membawa risiko yang besar, termasuk potensi kehilangan modal. Ketersediaan mungkin tertakluk kepada sekatan wilayah dan syarat kelayakan pengguna. Untuk butiran lanjut mengenai had wilayah, terma dan syarat serta kelayakan pengguna, sila rujuk aplikasi dan laman web rasmi BIT. Dagangan melibatkan risiko.



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