BIT ra mắt giao dịch ký quỹ cho cổ phiếu Mỹ với ưu đãi hoàn tiền lên tới 2.000 USD và lãi suất 0% trong 30 ngày đối với khoản vay ký quỹ

GELEPHU MINDFULNESS CITY, Bhutan, ngày 26 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- BIT, nền tảng tài sản số được hậu thuẫn bởi hơn 7 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ đạt chuẩn tổ chức, đã ra mắt tính năng Giao dịch Ký quỹ (Margin Trading) dành cho mảng kinh doanh cổ phiếu Mỹ của mình, với giai đoạn thử nghiệm công khai bắt đầu từ ngày 26 tháng 6 năm 2026.

Tính năng mới kết nối việc "nắm giữ cổ phiếu Mỹ thực" với "triển khai vốn linh hoạt" trong một khuôn khổ tuân thủ pháp lý, mang lại đòn bẩy tài chính cho mọi nhà đầu tư theo cách minh bạch và có thể kiểm soát. Việc ra mắt này đánh dấu một bước nâng cấp quan trọng về năng lực đối với mảng kinh doanh cổ phiếu Mỹ của BIT. Được xây dựng trên khuôn khổ môi giới được cấp phép của BIT cùng kinh nghiệm phục vụ khách hàng tổ chức, tính năng này cho phép những người dùng đủ điều kiện tiếp cận nguồn tài trợ ký quỹ dựa trên chính lượng cổ phiếu thực mà họ đang nắm giữ trong hệ sinh thái của BIT.

Các ưu đãi có hạn nhân dịp ra mắt

Để đánh dấu giai đoạn thử nghiệm công khai, BIT triển khai hai chương trình ưu đãi, cho phép người dùng đủ điều kiện trải nghiệm giao dịch ký quỹ cùng các ưu đãi tài trợ trong thời gian khuyến mại. Theo chương trình khuyến mãi "Khoản vay ký quỹ đầu tiên không lãi suất", những người dùng lần đầu sử dụng giao dịch ký quỹ trong thời gian diễn ra chiến dịch sẽ được hưởng lãi suất 0% đối với khoản vay ký quỹ đầu tiên trong vòng 30 ngày. BIT cũng triển khai chương trình "Thưởng hoàn tiền lãi vay" lên tới 2.000 USD để giảm thêm chi phí lãi vay ký quỹ cho người dùng đủ điều kiện trong thời gian khuyến mãi.

Hành trình đầu tư toàn diện, từ mở tài khoản đến sử dụng đòn bẩy tài chính

Tính năng giao dịch ký quỹ giúp nâng cao hành trình đầu tư toàn diện dành cho nhà đầu tư cổ phiếu Mỹ trên BIT, bao gồm mở tài khoản, giao dịch và tài trợ ký quỹ trong cùng một môi trường. Thay vì yêu cầu người dùng phải điều hướng qua các nền tảng hoặc hệ thống tài sản khác nhau, BIT tích hợp khả năng tiếp cận các dịch vụ lưu ký, thực hiện giao dịch và tài trợ vốn thông qua một hệ sinh thái duy nhất được hỗ trợ bởi các đối tác được cấp phép.

Bằng cách mở rộng đòn bẩy cho những người nắm giữ cổ phiếu Mỹ thực, BIT cho phép nhà đầu tư nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và quản lý cơ hội đầu tư mà không cần rời khỏi hệ sinh thái tài sản số hoặc phụ thuộc vào hạ tầng ngân hàng truyền thống.

Elio Cui, Trưởng bộ phận Môi giới của BIT, cho biết: "BIT là một trong những công ty môi giới đầu tiên hỗ trợ thanh toán bằng stablecoin cung cấp giao dịch ký quỹ, qua đó nâng cao toàn bộ hành trình của khách hàng từ mở tài khoản và giao dịch đến tài trợ ký quỹ. Điều này cho phép khách hàng của BIT cải thiện hiệu quả đầu tư và sớm tiếp cận những tài sản có khả năng sinh lời hàng đầu thế giới".

Việc ra mắt tính năng giao dịch ký quỹ của BIT phản ánh sự chuyển dịch rộng lớn hơn trong cách các nền tảng tài sản số phục vụ khách hàng. Thay vì phân mảnh người dùng trên nhiều sản phẩm và nền tảng riêng biệt, BIT tiếp tục hợp nhất các chức năng khác nhau trong một hệ sinh thái duy nhất. Khi giai đoạn thử nghiệm công khai tiếp tục được triển khai, BIT dự kiến sẽ tiếp tục nâng cao trải nghiệm giao dịch ký quỹ và từng bước giới thiệu các tính năng bổ sung như bán khống (short selling) và quyền chọn (options).

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Giao dịch ký quỹ liên quan đến sử dụng đòn bẩy tài chính và tiềm ẩn rủi ro đáng kể, bao gồm nguy cơ mất vốn. Việc cung cấp dịch vụ có thể chịu sự hạn chế theo khu vực và yêu cầu về tính đủ điều kiện của người dùng. Để biết chi tiết về các giới hạn theo khu vực, điều khoản và điều kiện cũng như tính đủ điều kiện của người dùng, vui lòng tham khảo ứng dụng và website chính thức của BIT. Hoạt động giao dịch luôn đi kèm rủi ro.

SOURCE BIT