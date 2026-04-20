BLUETTI présente sa solution intégrée d'énergie PAYGO à la foire de Canton et élargit les possibilités de partenariat en Afrique

CANTON, Chine, 20 avril 2026 /PRNewswire/ -- Du 15 au 19 avril 2026, au cours de la 139e Foire de Canton, BLUETTI, l'innovateur en matière d'énergie propre, a présenté une solution intégrée Pay-As-You-Go (PAYGO) qui associe des outils de distribution numérique à des produits énergétiques hors réseau, alors que l'entreprise étend sa présence sur les marchés émergents, en particulier en Afrique.

BLUETTI PAYGO

Cette solution associe la plateforme propriétaire BLUETTI GO à une gamme de systèmes solaires domestiques PAYGO, reflétant ainsi une évolution plus large du secteur, qui passe de la vente de matériel autonome à des modèles de distribution et de financement plus structurés.

La formule PAYGO a gagné en popularité dans les régions où les coûts initiaux restent un obstacle majeur à l'accès à l'énergie. En permettant des paiements échelonnés et une gestion à distance des appareils, le modèle permet aux consommateurs d'accéder aux services d'électricité moyennant un investissement initial moindre, tout en offrant aux distributeurs une plus grande visibilité sur les remboursements et la performance des actifs.

BLUETTI GO est une plateforme centralisée à la disposition des distributeurs, intégrant le suivi des ventes, le contrôle des stocks, le profilage du crédit, le suivi des retards de paiement, la surveillance des risques et l'analyse opérationnelle. Ces caractéristiques sont conçues pour aider les partenaires à fonctionner plus efficacement et à soutenir la planification à long terme des activités dans les marchés régis par le principe PAYGO.

L'éventail des produits de l'entreprise comprend des systèmes solaires domestiques d'entrée de gamme tels que le P80 (capacité de batterie de 76,8 Wh), l'African Star (capacité de batterie de 1728 Wh), conçus pour répondre aux besoins de base en électricité, ainsi que la série Home Star (capacité de batterie de 2 kWh-5 kWh) de plus grande capacité pour le stockage de l'énergie domestique hors réseau. Ces systèmes peuvent être déployés indépendamment ou être associés à des appareils tels que des téléviseurs, des ventilateurs et des équipements d'éclairage.

Alors que la demande de solutions énergétiques décentralisées augmente en Afrique, soutenue par des investissements publics et privés dans les infrastructures renouvelables, les modèles PAYGO jouent un rôle déterminant pour combler le fossé entre l'accès à l'énergie et son coût.

Grâce à des produits innovants et à des pratiques commerciales novatrices, BLUETTI a élargi sa présence dans la région au cours des dernières années. L'entreprise est présente dans plus de 40 pays africains, avec le soutien d'équipes locales et de programmes pilotes, dont une initiative nigériane lancée en 2020 qui s'est étendue à un réseau de points de vente sous marque.

À propos de BLUETTI

Fondé en 2013, BLUETTI est un fournisseur mondial de premier plan de solutions de stockage d'énergie, spécialisé dans les batteries solaires domestiques, les centrales électriques portables et les générateurs solaires. Grâce à des initiatives telles que le programme LAAF (Lighting Africa Affordable Financing), BLUETTI a pour objectif d'alimenter en électricité un million de familles africaines vivant dans des zones non raccordées au réseau. Aujourd'hui, la société compte plus de 3,5 millions d'utilisateurs dans plus de 140 pays et régions. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://bluetti.com/

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