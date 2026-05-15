شركة Changan تكشف عن إستراتيجيتها العالمية لعام 2030 مع إعطاء أولوية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كمركز رئيسي في الخارج

تشونغتشينغ، الصين, 15 مايو 2026 /PRNewswire/ -- أطلقت مجموعة Changan مؤخرًا إستراتيجيتها المُطورة للنمو العالمي لعام 2030 خلال مؤتمر الشركاء العالمي 2026 الذي عُقد في مدينة تشونغتشينغ، حيث استعرضت الإطار الإستراتيجي الكامل "1+4+4+5" أمام ما يقرب من 700 مندوب عالمي. تتضمن الإستراتيجية، التي تمثل تطويرًا لخطة "المحيط الواسع" الشهيرة للشركة، أهدافًا طموحة لعام 2030 تشمل: دخول قائمة أكبر عشر شركات سيارات عالميًا وتحقيق إيرادات إجمالية بقيمة 600 مليار يوان صيني، مدفوعةً بالنمو القوي في قطاعي مركبات الطاقة الجديدة والأعمال الخارجية. تُعد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA)، مع دولة الإمارات العربية المتحدة كبوابتها الإستراتيجية الرئيسية، إحدى الركائز الأساسية لنمو Changan العالمي.

في إطار خارطة طريق منظمة تمتد لعشر سنوات وتنقسم إلى مرحلتين، تستهدف Changan تحقيق خمسة مُضاعفات رئيسية بحلول عام 2030، في: مبيعات مركبات الطاقة الجديدة (NEV)، والمبيعات الخارجية، والإيرادات، والأرباح، وقيمة العلامة التجارية. تشمل الأهداف المُحددة للشركة بيع 2.4 مليون مركبة طاقة جديدة، و1.5 مليون مركبة في الأسواق الخارجية، ورفع قيمة العلامة التجارية إلى 200 مليار يوان صيني، بما يؤهلها للانضمام إلى قائمة أكثر 500 علامة تجارية تأثيرًا في العالم. أشار Zhu Huarong رئيس مجلس إدارة Changan، إلى أن الصناعة تواجه فرصًا تحولية كبرى، مؤكدًا أن المجموعة ستتعاون بشكلٍ وثيق مع شركائها العالميين لتحقيق تنمية مشتركة قائمة على مبدأ الربح المتبادل.

استرشادًا بمبادئ التوطين، والنهج المؤسسي، والعولمة المستدامة، تدفع خطة "المحيط الواسع" شركة Changan نحو الارتقاء من مرحلة تصدير المنتجات الأساسية إلى مرحلة عولمة الصناعة والعلامة التجارية الشاملة. بالنسبة لسوق الشرق الأوسط وأفريقيا، تعمل Changan على بناء شبكات شراكات محلية متكاملة، وبنية تحتية متطورة لخدمات ما بعد البيع، وأنظمة خدمات مؤسسية تتوافق مع خصائص واحتياجات الأسواق الإقليمية.

وقد نجحت Changan في تأسيس حضور عالمي ناضج يشمل 118 دولة، عبر 1,124 منفذًا و22 قاعدة تصنيع خارجية. كما حققت الشركة إنجازًا بارزًا في مارس 2026، بعدما تجاوزت مبيعاتها الخارجية الشهرية حاجز 100 ألف وحدة للمرة الأولى. ستواصل العلامة التجارية تنفيذ ستة تحولات محورية في الذكاء الاصطناعي، والطاقة الخضراء، والتوسع، وبناء المنظومة، والتشغيل العالمي، وتعزيز قيمة العلامة التجارية، بما ينسجم بالكامل مع الطلب المتزايد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على حلول التنقل الجديدة منخفضة الانبعاثات الكربونية.

بدعم من فريق عالمي للبحث والتطوير يضم 24 ألف متخصص، وأكثر من 20 ألف براءة اختراع، تحافظ Changan على مكانة قوية في الريادة التقنية إلى جانب نمو مستقر في المبيعات. في المستقبل، ستعمل المجموعة على تعميق انتشارها المحلي في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، وتحسين توزيع المنتجات والخدمات إقليميًا، وتسريع التحول الذكي منخفض الانبعاثات الكربونية، مع مواصلة التقدم بثبات نحو هدفها لعام 2030 المتمثل في أن تصبح شركة عالمية رائدة في تقنيات التنقل الذكي.