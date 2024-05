شركة Egg Is Coming للإنتاج الإعلامي تختار نظام تخزين شبكي SAN من شركة Infortrend لتعزيز عملياتها في مجال إنشاء المحتوى

تايبيه، 21 مايو، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Infortrend® Technology Inc (التي تتداول أسهمها في بورصة تايوان TWSE تحت رقم 2495)، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير حلول التخزين للمؤسسات، اليوم عن استفادة شركة الإنتاج الإعلامي الكورية Egg is coming من حل التخزين المصمم خصيصًا لقطاع الإعلام والترفيه M&E - EonStor DS من شركة Infortrend، وهو نظام تخزين شبكي SAN خاص بالمؤسسات، وذلك لتعزيز سير عمل إنشاء المحتوى لدى الشركة واستيعاب الكم المتزايد من مقاطع الفيديو عالية الدقة UHD التي تنتجها.

شركة Egg is coming هي شركة إنتاج محتوى إعلامي تعمل كشركة فرعية تابعة لشركة CJ ENM Entertainment Division الكورية الجنوبية العملاقة المتخصصة في مجال الترفيه، وهي الشركة التي قامت بتوزيع فيلم "Parasite" الحائز على جائزة الأوسكار. بقيادة المنتج الشهير Lee Myung-han كرئيس تنفيذي CEO لها، تتخصص شركة Egg is coming في إنتاج المحتوى الترفيهي الشعبي، بما في ذلك المسلسلات الدرامية والبرامج الإذاعية ومقاطع الفيديو الموسيقية وما إلى ذلك. وقد نجح فريق عمل الشركة في إنتاج العديد من المسلسلات الشهيرة، بما في ذلك " Hospital Playlist " الذي أصبح تاسع أعلى مسلسل درامي كوري تصنيفًا في تاريخ التلفاز الكابلي في ذلك الوقت.

سرعان ما شرعت الشركة، عند تأسيسها، في البحث عن حل تخزين مشترك عالي السرعة. ولقي نظام التخزين الشبكي EonStor DS SAN من شركة Infortrend صدى إيجابي كبير بناءً على توصية قوية من شركة إنتاج إعلامية عملاقة تستخدمه بنجاح مع حل مشاركة ملفات SAN من شركة Tiger Technology. وانطلاقاً من الثقة بهذه التوصية، تبنت شركة Egg is coming نظام EonStor DS لتطبيقات تحرير الفيديو. هذا واختارت الشركة خلال المرحلة الأولى لنشر نظام تخزين الاستوديو أربع وحدات من أجهزة DS-4016 مع توسعة تشمل أربع وحدات JB-3060L. ويوفر هذا الحل سعة تخزينية إجمالية تبلغ 1.8 بيتابايت لاستيعاب الكم المتزايد من مقاطع الفيديو عالية الدقة UHD ومحتوياتها، كما يتيح مهام سير عمل تتسم بالسلاسة والسهولة لـ 29 عملية متزامنة في مرحلة ما بعد الإنتاج.

هذا وصرح السيد Changmin Sim، رئيس فريق تحرير الفيديوهات لدى شركة Egg is coming، قائلًا: "لقد أوصتنا إحدى كبرى شركات الإنتاج الإعلامي بنظام التخزين الشبكي EonStor DS من شركة Infortrend، ويسعدنا أننا قمنا بقبول تلك التوصية والاعتماد على الحل نفسه، حيث يتيح لنا نظام DS إقامة تعاون سلس وسريع بين 29 محرر فيديو".

لمعرفة المزيد عن EonStor DS

نبذة عن Infortrend

شركة Infortrend (التي تتداول أسهمها في بورصة تايوان TWSE تحت رقم 2495)، وهي شركة متخصّصة في تطوير حلول تخزين البيانات وتصنيع أجهزتها منذ عام 1993. وبفضل اهتمامها الكبير بتطوير عملياتها الداخلية للتصميم والاختبار والتصنيع، تمكّنت الشركة من توفير حلول تخزين متميّزة ومطابقة لأحدث المعايير وتتمتع بأداء قوي وقابلية للتوسع، إضافة إلى ذلك توفر الشركة لعملائها خدمات لتسهيل استخدام البيانات، وخدمات دعم مخصّصة في مرحلة ما بعد البيع وقيمة لا مثيل لها. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.infortrend.com

®Infortrend و®EonStor هما علامتان تجاريتان أو علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Infortrend Technology, Inc.؛ أمّا العلامات التجارية الأخرى فهي علامات تجارية مملوكة لأصحابها.