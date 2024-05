Medienproduktion Egg Is Coming verbessert mit SAN-Speicher von Infortrend seine Arbeitsabläufe

TAIPEI, 21. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), der branchenführende Anbieter von Unternehmensspeichern, gab heute bekannt, dass das koreanische Medienproduktionsunternehmen Egg is coming die Speicherlösung für M&E von Infortrend – EonStor DS Enterprise SAN Storage – nutzt, um die Arbeitsabläufe bei der Erstellung von Inhalten zu verbessern und die wachsende Menge an produzierten UHD-Videos zu speichern.

Egg is coming ist eine Produktionsfirma für Medieninhalte, die als Spin-off des südkoreanischen Unterhaltungsriesen CJ ENM Entertainment Division, dem Verleiher des Oscar-prämierten Films „Parasite", tätig ist. Mit dem renommierten Produzenten Lee Myung-han als Geschäftsführer ist Egg auf die Produktion von populären Unterhaltungsinhalten spezialisiert, darunter Dramaserien, Fernsehprogramme, Musikvideos usw. Das Team hat erfolgreich zahlreiche renommierte Serien produziert, darunter „Hospital Playlist". Diese Krankenhausserie gehört inzwischen unter die 10 besten koreanischen Dramaserien in der Geschichte des Kabelfernsehens.

Als sich das Unternehmen etabliert hatte, suchte es nach einer gemeinsamen Hochgeschwindigkeits-Speicherlösung. Der EonStor DS SAN-Speicher von Infortrend wurde von einem großen Medienunternehmen empfohlen, das ihn bereits erfolgreich mit der SAN-Filesharing-Lösung von Tiger Technology einsetzt. Im Vertrauen auf diese Empfehlung hat sich Egg für EonStor DS als Videobearbeitungsprogramm entschieden. Insgesamt wurden vier DS 4016 Appliances, erweitert mit vier Einheiten des JB 3060L Erweiterungsgehäuses, für die anfängliche Einrichtung des Speichersystems des Studios ausgewählt. Die Lösung bietet eine Gesamtkapazität von 1,8 PB für die Speicherung von immer größer werdenden UHD-Videoinhalten und ermöglicht nahtlose Workflows für 29 gleichzeitige Postproduktionsprozesse.

„Der SAN-Speicher EonStor DS von Infortrend wurde uns von einem großen Medienproduktionsunternehmen empfohlen, und wir sind froh, dass wir uns für dieselbe Lösung entschieden haben, da DS eine schnelle und bequeme Zusammenarbeit zwischen 29 Videoredakteuren ermöglicht", so Changmin Sim, der Teamleiter des Videoschnitt-Teams bei Egg is coming.

Über Infortrend

Infortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchen übergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infortrend.com.

