La productora Egg Is Coming elige el almacenamiento SAN de Infortrend

TAIPEI, 21 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), el proveedor de almacenamiento empresarial líder del sector, ha anunciado hoy que la productora coreana de medios de comunicación Egg is coming está aprovechando la solución de almacenamiento de Infortrend para M&E – EonStor DS almacenamiento SAN empresarial, para potenciar los flujos de trabajo de creación de contenidos y almacenar el creciente volumen de vídeos UHD que producen.

Egg is coming es una productora de contenidos audiovisuales creada por el gigante surcoreano del entretenimiento CJ ENM Entertainment Division , distribuidor de la oscarizada película "Parasite". Con el renombrado productor Lee Myung-han como director general, Egg is coming se especializa en la producción de contenidos populares de entretenimiento, como series dramáticas, programas de emisión, vídeos musicales, etc. El equipo ha producido con éxito numerosas series de renombre, como " Hospital Playlist ", que se convirtió en el noveno drama coreano de mayor audiencia en la historia de la televisión por cable en su momento.

Al establecerse la empresa, empezaron a buscar una solución de almacenamiento compartido de alta velocidad. El almacenamiento SAN EonStor DS de Infortrend fue altamente recomendado por una importante empresa de medios de comunicación que lo ha estado utilizando con éxito con la solución de compartición de archivos SAN de Tiger Technology. Confiando en esta recomendación, Egg adopta EonStor DS para su aplicación de edición de vídeo. En total, se eligieron cuatro dispositivos DS 4016, ampliados con cuatro unidades de armario de expansión JB 3060L, para el despliegue inicial del sistema de almacenamiento del estudio. La solución ofrece una capacidad total de 1,8 PB para almacenar contenidos de vídeo UHD en constante expansión y permite flujos de trabajo fluidos para 29 procesos de postproducción simultáneos.

"EonStor DS, el sistema de almacenamiento SAN de Infortrend, nos fue recomendado por una importante productora de medios de comunicación, y nos alegramos de haber adoptado la misma solución, ya que DS permite una colaboración rápida y cómoda entre 29 editores de vídeo", afirmó Changmin Sim, jefe del equipo de edición de vídeo de Egg is coming.

Infortrend (TWSE: 2495) lleva desarrollando y fabricando soluciones de almacenamiento desde 1993.

