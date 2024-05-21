Medya Prodüksiyon Şirketi Egg Is Coming, İçerik Oluşturma İş Akışlarını Güçlendirmek İçin Infortrend SAN Depolamayı Seçti

TAIPEI, 21 Mayıs 2024 /PRNewswire/ -- Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), sektör lideri kurumsal depolama sağlayıcısı, bugün Koreli medya prodüksiyon şirketi Egg is coming'in içerik oluşturma iş akışlarını güçlendirmek ve ürettikleri artan UHD video hacmini depolamak için Infortrend'in M&E için depolama çözümü – EonStor DS kurumsal SAN depolamasından yararlandığını duyurdu.

Egg is Coming, Oscar ödüllü "Parasite" filminin dağıtımcısı olan Güney Koreli eğlence devi CJ ENM Entertainment Division'ın yan kuruluşu olarak faaliyet gösteren bir medya içeriği prodüksiyon şirketidir. Ünlü yapımcı Lee Myung-han 'ın CEO'su olduğu Egg, drama dizileri, yayın programları, müzik videoları vb. dahil olmak üzere popüler eğlence içeriğinin yapımında uzmanlaşmıştır. Ekip, o dönemde kablolu televizyon tarihinde en yüksek reyting alan dokuzuncu Kore dizisi olan "Hospital Playlist" de dahil olmak üzere çok sayıda ünlü dizinin yapımcılığını başarıyla üstlendi.

Şirket kurulduğunda, yüksek hızlı bir paylaşımlı depolama çözümü aramaya başladılar. Infortrend'in EonStor DS SAN depolaması, onu Tiger Technology'nin SAN dosya paylaşım çözümü ile başarılı bir şekilde kullanan büyük bir medya şirketi tarafından şiddetle tavsiye edildi. Bu tavsiyeye güvenen Egg is coming, video düzenleme uygulaması için EonStor DS'yi benimsedi. Toplamda dört adet JB 3060L genişletme kasası ile genişletilmiş dört DS 4016 cihazı, stüdyonun depolama sisteminin ilk kurulumu için seçildi. Çözüm, sürekli genişleyen UHD video içeriğini depolamak için toplam 1,8 PB kapasite sağlıyor ve 29 eşzamanlı post prodüksiyon süreci için kesintisiz iş akışları sağlıyor.

Egg is coming'de Video Düzenleme Ekibi Takım Lideri Changmin Sim, "Infortrend'in SAN depolaması EonStor DS bize büyük bir medya prodüksiyon şirketi tarafından önerildi ve DS 29 video editörü arasında hızlı ve rahat bir işbirliği sağladığı için aynı çözümü benimsemekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

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Infortrend Hakkında

Infortrend (TWSE: 2495) 1993 yılından beri depolama çözümleri geliştirmekte ve üretmektedir. Kurum içi tasarım, test ve üretime yaptığı güçlü vurgu ile Infortrend depolama çözümleri en yeni standartlar, kullanıcı dostu veri hizmetleri, kişisel satış sonrası hizmet ve rakipsiz değer ile performans ve ölçeklenebilirlik sunar. Daha fazla bilgi için lütfen www.infortrend.com adresini ziyaret edin.

Infortrend® ve EonStor®, Infortrend Technology, Inc.'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır; diğer ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.