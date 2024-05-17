شركة Hisense تأتي ضمن قائمة Fortune China للشركات المؤثرة في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG للعام الثالث على التوالي

تشينغداو، الصين، 16 مايو، 2024 /PRNewswire/ -- أتت شركة Hisense، إحدى أكبر الشركات العالمية الرائدة في عالم الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، ضمن قائمة Fortune China للشركات المؤثرة في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG للعام الثالث على التوالي، وذلك تقديرا لجهودها المتميزة في تحسين البيئة ورعاية الموظفين والمشاركة المجتمعية.

Hisense

وأشار تقرير Fortune إلى أن شركة Hisense أنشأت 13 مصنعًا صديقًا للبيئة على المستوى الوطني في جمهورية الصين الشعبية، كما تساهم مشاريعها الرائدة للطاقة الكهروضوئية بشكل متزايد في "خفض انبعاثات الكربون" بقدرة إنتاجية سنوية من الطاقة تبلغ حوالي 70 مليون كيلووات ساعة، مع إضافة 12.85 ميجاوات جديدة في عام 2023. واليوم، تساهم الطاقة الكهروضوئية في توفير أكثر من 11% من إجمالي استهلاك الكهرباء لشركة Hisense.

وتسعى الشركة جاهدة إلى تبني نظام إنتاج شامل وصديق للبيئة، يقلل من انبعاثات الكربون، على أن يغطي هذا النظام جميع مراحل دورة حياة المنتج بدءًا من التصميم والبحث والتطوير، وصولاً إلى سلسلة التوريد والتصنيع والمبيعات وخدمات ما بعد البيع، بما في ذلك إعادة التدوير والاستفادة الكاملة من المنتجات. ولنا في أجهزة التلفاز مثال على ذلك، حيث وصلت نسبة إعادة تدوير المواد الخام لأجهزة تلفاز Laser TV من Hisense إلى 92%، كما أن تلفاز Laser TV بمقاس 100 بوصة يوفر أكثر من نصف الطاقة التي يستهلكها تلفاز LCD بنفس الحجم. بالإضافة إلى ذلك، نجحت شركة Hisense في تقليل وزن أغطية أجهزة تلفاز ULED الخاصة بها بنسبة 8% وذلك من خلال اعتماد تصميمات أكثر تقدمًا وصديقة للبيئة، الأمر الذي نتج عنه توفير 1133.07 طن من البلاستيك و100 طن من الفولاذ في عام 2023 مقارنة بعام 2022، مع تحسين استغلال الموارد أيضًا.

تتمتع شركة Hisense اليوم بشبكة عالمية واسعة النطاق، حيث تمتلك الشركة 26 مركزًا للبحث والتطوير R&D و34 منطقة صناعية بالإضافة إلى 64 شركة ومكتبًا دوليًا حتى يومنا هذا. تعمل Hisense على إنشاء مركز عالمي لإدارة سلسلة التوريد، والاستفادة من شركاتها ومنصاتها التسويقية المنتشرة في الخارج بهدف تعزيز التآزر بين التوسع الدولي وسلسلة التوريد، وكذلك خفض تكاليف الخدمات اللوجستية واستهلاك الطاقة. كما توظف Hisense أيضًا موظفين محليين، وتساهم في إيرادات الضرائب، وتعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية، وتحقق نتائج إيثارية ومربحة للجانبين من خلال التنسيق العالمي.

وبصفتها الشريك الرسمي لبطولة UEFA EURO 2024™، تسعى Hisense لتوفير تجربة مشاهدة غامرة ومميزة لعشاق كرة القدم من خلال أجهزة تلفاز صديقة للبيئة، وتلتزم الشركة بمواصلة اعتماد ممارسات محايدة للكربون ضمن استراتيجيتها العالمية.

نبذة عن Hisense

Hisense هي علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية والالكترونيات الاستهلاكية، وتشمل أعمال Hisense منتجات الوسائط المتعددة (مع التركيز على أجهزة التلفزيون الذكية) والأجهزة المنزلية وتكنولوجيا المعلومات الذكية. تحتفظ Hisense بالمركز الثاني على مستوى العالم في شحنات التلفاز في عام 2023، وقد حققت Hisense نموًا سريعًا وهي الآن تعمل في أكثر من 160 دولة.