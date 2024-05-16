Hisense третий год подряд входит во влиятельный список ESG по версии Fortune China

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Hisense

May 16, 2024, 12:06 ET

ЦИНДАО, Китай, 16 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Hisense, глобальная корпорация по производству бытовой электроники и бытовой техники, третий год подряд была включена во влиятельный список компаний в сфере ESG по версии Fortune China за выдающиеся усилия в области улучшения окружающей среды, заботы о сотрудниках и вовлечения общественности.

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Hisense
Hisense

Журнал Fortune подчеркнул, что Hisense создала 13 национальных «зеленых» заводов в Китае, а проекты по производству фотоэлектрической энергии постепенно приносят «низкоуглеродные дивиденды» с годовой мощностью производства электроэнергии около 70 миллионов кВт-ч, из которых 12,85 МВт были недавно построены в 2023 году. Сегодня производство фотоэлектрической энергии составляет более 11% от общего потребления электроэнергии Hisense.

Hisense выступает за создание комплексной системы экологически чистого и низкоуглеродного производства, которая охватывает весь процесс использования энергии, включая проектирование исследований и разработок, цепочку поставок, производство, продажи и послепродажное обслуживание, а также переработку и комплексное использование продукции. Например, общий уровень переработки сырья для Hisense Laser TV достиг 92%, а 100-дюймовый лазерный телевизор может сэкономить более половины энергии ЖК-телевизоров того же размера. Кроме того, благодаря более продвинутому и экологически чистому дизайну телевизоры Hisense ULED сократили вес своих корпусов на 8%, что привело к экономии 1133,07 тонн пластика и 100 тонн стали в 2023 году по сравнению с 2022 годом, а также улучшило использование ресурсов.

На сегодняшний день Hisense управляет 26 научно-исследовательскими центрами, 34 индустриальными парками и 64 зарубежными компаниями и офисами по всему миру. Hisense активно создает глобальный центр управления цепочками поставок и использует зарубежные компании и маркетинговые платформы для реализации синергетических преимуществ зарубежной компоновки и цепочки поставок, снижения затрат на логистику и потребления энергии. Hisense также нанимает местных сотрудников, способствует налоговым поступлениям, экономическому и социальному развитию на местном уровне и добивается альтруистических и беспроигрышных результатов благодаря глобальной координации.

Являясь официальным партнером UEFA EURO 2024™, Hisense также стремится предоставить футбольным болельщикам захватывающие впечатления от просмотра игр с помощью экологически чистых телевизоров, и компания продолжит применять методы нейтрализации выбросов углерода в своей стратегии глобализации.

О компании Hisense

Компания Hisense является глобальным лидером производства бытовых приборов и брендом потребительской электроники. Бизнес компании Hisense включает мультимедийные устройства (с особым вниманием к Smart-телевизорам), бытовые приборы и аналитику об информационных технологиях. Hisense сохраняет 2 место в мире по поставкам телевизоров в 2023 году. Компания Hisense быстро развивалась и теперь работает в более чем 160 странах.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2414696/Hisense.jpg 

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