Hisense reconhecida na lista de influentes de ESG da Fortune China pelo terceiro ano consecutivo

QINGDAO, China, 17 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Hisense, empresa global de eletrônicos e eletrodomésticos de consumo, foi nomeada na lista de influentes de ESG da Fortune China pelo terceiro ano consecutivo por seus esforços notáveis na melhoria do meio ambiente, no cuidado com os funcionários e no envolvimento da comunidade.

A "Fortune" destacou que a Hisense estabeleceu 13 fábricas verdes nacionais na China, e os seus projetos de geração de energia fotovoltaica estão liberando progressivamente um "dividendo de baixo carbono", com uma capacidade anual de geração de energia de cerca de 70 milhões de kWh, dos quais 12,85 MW foram construídos recentemente em 2023. Atualmente, a geração de energia fotovoltaica contribui com mais de 11% do consumo total de eletricidade da Hisense.

A Hisense defende o estabelecimento de um sistema abrangente de produção verde e de baixo carbono que abranja todo o processo de utilização de energia, incluindo projeto de pesquisa e desenvolvimento, cadeia de fornecimento, fabricação, vendas e pós-venda, bem como reciclagem e utilização abrangente de produtos. Tomando como exemplo os produtos de TV, a taxa geral de reciclagem de matérias-primas para as TVs a laser Hisense alcançou 92%, e uma TV a laser de 100 polegadas pode economizar mais da metade da energia das TVs LCD do mesmo tamanho. Além disso, através de um design mais avançado e ecológico, as TVs Hisense ULED reduziram o peso das suas carcaças em 8%, resultando em uma economia de 1.133,07 toneladas de plástico e 100 toneladas de aço em 2023 em comparação com 2022, ao mesmo tempo que melhoram a utilização de recursos.

Atualmente, a Hisense possui 26 centros de P&D, 34 parques industriais e 64 empresas e escritórios no exterior em todo o mundo. A Hisense está estabelecendo ativamente um centro global de gerenciamento da cadeia de suprimentos e utilizando empresas e plataformas de marketing estrangeiras para obter os benefícios sinérgicos do layout e da cadeia de suprimentos no exterior, reduzindo custos logísticos e consumo de energia. A Hisense também emprega funcionários locais, contribui com receitas fiscais, promove o desenvolvimento econômico e social local e alcança resultados altruístas e vantajosos para todos através da coordenação global.

Como parceira oficial da UEFA EURO 2024™, a Hisense também pretende proporcionar aos fãs de futebol uma experiência imersiva ao assistir jogos através de TVs ecológicas, e a empresa continuará a adotar práticas neutras em carbono em sua estratégia de globalização.

Sobre a Hisense

