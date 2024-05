Hisense reconnue dans la liste des entreprises ESG influentes de Fortune China pour la troisième année consécutive

QINGDAO, Chine, 16 mai 2024 /PRNewswire/ -- Hisense, la société mondiale d'électronique et d'électroménager grand public, a été nommée dans la liste des entreprises ESG influentes de Fortune China pour la troisième année consécutive pour ses efforts exceptionnels en matière d'amélioration de l'environnement, d'attention portée aux employés et d'engagement envers la communauté.

Hisense

« Fortune » a souligné que Hisense a établi 13 usines vertes nationales en Chine et que ses projets de production d'énergie photovoltaïque libèrent progressivement un « dividende à faible émission de carbone » avec une capacité de production d'énergie annuelle d'environ 70 millions de kWh, dont 12,85 MW ont été nouvellement construits en 2023. Aujourd'hui, la production d'électricité photovoltaïque représente plus de 11 % de la consommation globale d'électricité de Hisense.

Hisense plaide pour la mise en place d'un système de production écologique et à faible émission de carbone qui englobe l'ensemble du processus d'utilisation de l'énergie, y compris la recherche et le développement, la conception, la chaîne d'approvisionnement, la fabrication, les ventes et l'après-vente, ainsi que le recyclage et l'utilisation complète des produits. Si l'on prend l'exemple des téléviseurs, le taux de recyclage global des matières premières des téléviseurs laser Hisense atteint désormais 92 %, et un téléviseur laser de 100 po peut économiser plus de la moitié de l'énergie des téléviseurs LCD de même taille. En outre, grâce à une conception plus avancée et plus respectueuse de l'environnement, les téléviseurs ULED de Hisense ont réduit le poids de leur coque de 8 %, ce qui permettra d'économiser 1 133,07 tonnes de plastique et 100 tonnes d'acier en 2023 par rapport à 2022, tout en améliorant l'utilisation des ressources.

À ce jour, Hisense possède 26 centres de R&D, 34 parcs industriels et 64 sociétés et bureaux à l'étranger dans le monde entier. Hisense établit activement un centre mondial de gestion de la chaîne d'approvisionnement et utilise des entreprises et des plateformes de marketing à l'étranger pour tirer parti des avantages synergiques de l'implantation et de la chaîne d'approvisionnement à l'étranger, de la réduction des coûts logistiques et de la consommation d'énergie. Hisense emploie également des salariés locaux, contribue aux recettes fiscales, favorise le développement économique et social local et obtient des résultats altruistes et gagnant-gagnant grâce à la coordination mondiale.

En tant que partenaire officiel de l'UEFA EURO 2024™, Hisense vise également à offrir aux fans de football une expérience immersive de visionnage des matchs grâce à des téléviseurs écologiques, et la société continuera à adopter des pratiques neutres en carbone dans le cadre de sa stratégie de mondialisation.

À propos de Hisense

