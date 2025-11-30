Huasun Energy lance un module solaire à hétérojonction de 760 W avec une tension de système de 2 000 V

XUANCHENG, Chine, 1er décembre 2025 /PRNewswire/ -- Huasun Energy a présenté son module solaire à hétérojonction (HJT) Himalaya 760 HV, d'une puissance de 760 W, d'un rendement de 24,5 % et d'une tension de système de 2 000 V, une première dans l'industrie - ce qui fait progresser la commercialisation des modules à ultra-haute puissance tout en augmentant les rendements des systèmes pour les clients.

Himalaya PLUS 760HV

Xu Xiaohua, président de Huasun, a fait remarquer que l'industrie photovoltaïque entrait dans une nouvelle phase où la réduction des coûts au niveau système et la valeur sur l'ensemble du cycle de vie deviennent les principaux moteurs de la compétitivité. Conçu pour les projets de services publics à grande échelle et les projets en milieu désertique, le module de 760 W permet un rendement plus élevé et un fonctionnement à haute tension afin de maximiser la rentabilité des projets.

La tension de système de 2 000 V offre des gains vérifiés au niveau du système

En augmentant la tension de système de la norme industrielle de 1 500 V à 2 000 V, le modèle Himalaya 760 HV permet une optimisation substantielle au niveau du système. Dans un projet de service public simulé de 100 MVA à Hami, dans la région du Xinjiang, les résultats montrent que, par rapport à un système de 1 500 V, la configuration de 2 000 V permet :

Une réduction des coûts BOS d'environ 0,1157 RMB/W (environ 0,016 USD/W)

Une réduction de la demande de pieux de fondation de plus de 5 000 unités

Une amélioration significative de l'efficacité de l'usage du sol

Une analyse plus poussée montre que par rapport à un système TOPCon 725 W (1 500 V), un système HJT 760 W (2 000 V) permet :

Une réduction des coûts BOS de 0,1521 RMB/W (environ 0,021 USD/W)

Une réduction d'environ 11,95 % des dépenses BOS

Une augmentation de 0,86 point de pourcentage du TRI du projet

Ces gains de performance se traduisent directement par des retours sur investissement plus importants pour les projets solaires à grande échelle.

Conception avancée pour un rendement élevé et une fabrication évolutive

Le modèle Himalaya 760 HV intègre de multiples améliorations de conception, y compris une architecture à double chaîne de 132 demi-cellules, des plaquettes de silicium de grande taille, une conception à espacement négatif et une importante couverture de grille. Avec un rapport de surface active de 95,8 %, le module permet un gain de puissance d'environ 20 W et une amélioration du rendement de 0,66 %.

Pour garantir la sécurité en cas de fonctionnement à très haute tension, le module adopte un procédé innovant de scellement des bords au butyle pour améliorer l'isolation sans sacrifier l'efficacité. Il est entièrement compatible avec les lignes de production existantes à haut rendement, ne nécessitant que des ajustements mineurs de l'équipement pour une production de masse rapide et stable.

Avec une puissance de 760 W, un rendement de 24,5 % et une plateforme de 2 000 V, le modèle Himalaya 760 HV établit une nouvelle référence pour les systèmes photovoltaïques de service public de nouvelle génération. « 760 W n'est pas un point final, mais un nouveau point de départ », a déclaré le président Xu Xiaohua. « Cette plateforme continuera d'évoluer vers une plus grande puissance, une plus grande efficacité et une plus grande valeur, au profit de la transition vers l'énergie propre au niveau mondial. »

