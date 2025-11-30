Huasun Energy bringt 760 W Heterojunction-Solarmodul mit 2000 V Systemspannung auf den Markt

XUANCHENG, China, 1. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Huasun Energy hat sein Himalaya 760 HV Heterojunction (HJT)-Solarmodul vorgestellt, das eine Leistung von 760 W, einen Wirkungsgrad von 24,5 % und eine branchenweit erste Systemspannung von 2000 V bietet – ein Fortschritt bei der Kommerzialisierung von Ultra-Hochleistungsmodulen, der zugleich für höhere Systemrenditen für Kunden sorgt.

Himalaya PLUS 760HV

Der Vorsitzende von Huasun, Xu Xiaohua, wies darauf hin, dass die Photovoltaikindustrie in eine neue Phase eintritt, in der die Kostenreduzierung auf Systemebene und der Lebenszykluswert zu den wichtigsten Faktoren für die Wettbewerbsfähigkeit werden. Das 760-W-Modul wurde für große Energieversorgungs- und Wüstenprojekte entwickelt und ermöglicht eine höhere Leistung und einen Hochspannungsbetrieb, um die Wirtschaftlichkeit des Projekts zu maximieren.

2000 V Systemspannung liefert verifizierte Gewinne auf Systemebene

Durch die Erhöhung der Systemspannung von dem Industriestandard 1500 V auf 2000 V ermöglicht der Himalaya 760 HV eine beträchtliche Optimierung auf Systemebene. In einem simulierten 100-MVA-Versorgungsprojekt in Hami, Xinjiang, zeigen die Ergebnisse, dass die 2000-V-Konfiguration im Vergleich zu einem 1500-V-System:

die BOS-Kosten um etwa 0,1157 RMB/W (≈ 1,6 US-Cent/W) reduziert

den Bedarf an Gründungspfählen um mehr als 5.000 Stück senkt

die Flächennutzungseffizienz bedeutend verbessert

Eine weitere Analyse zeigt, dass im Vergleich zu einem TOPCon-System mit 725 W (1500 V) ein HJT-System mit 760 W (2000 V) Folgendes liefert:

BOS-Kostensenkungen von 0,1521 RMB/W (≈ 2,1 US-Cent/W)

BOS-Einsparungen von ca. 11,95%

Eine Erhöhung des IRR des Projekts um 0,86 Prozentpunkte

Diese Leistungssteigerungen schlagen sich direkt in höheren Investitionsrenditen für Solarprojekte im Versorgungsbereich nieder.

Fortschrittliches Design für hohe Effizienz und skalierbare Fertigung

Der Himalaya 760 HV integriert mehrere Design-Upgrades, darunter eine 132-Halbzellen-Dual-String-Architektur, großformatige Siliziumwafer, ein negatives Spacing-Design und eine hohe Bildschirmabdeckung. Mit einem aktiven Flächenverhältnis von 95,8 % erreicht das Modul einen Leistungsgewinn von etwa 20 W und eine Verbesserung des Wirkungsgrads um 0,66 %.

Um die Sicherheit im Ultrahochspannungsbetrieb zu gewährleisten, verwendet das Modul ein innovatives Butyl-Kantenversiegelungsverfahren für eine verbesserte Isolierung ohne Einbußen bei der Effizienz. Es ist vollständig kompatibel mit bestehenden hocheffizienten Produktionslinien und erfordert nur geringe Anpassungen der Ausrüstung für eine schnelle und stabile Massenproduktion.

Mit einer Leistung von 760 W, einem Wirkungsgrad von 24,5 % und einer 2000-V-Plattform setzt der Himalaya 760 HV neue Maßstäbe für PV-Anlagen der nächsten Generation. „760 W ist kein Endpunkt, sondern ein neuer Startpunkt", sagte der Vorsitzende Xu. „Diese Plattform wird sich weiter in Richtung höherer Leistung, höherer Effizienz und höherer Wertschöpfung für die globale saubere Energiewende entwickeln."

