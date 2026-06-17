Huasun Energy présentera sa gamme de modules photovoltaïques HJT « Himalaya PLUS » lors du salon Intersolar Europe 2026

XUANCHENG, Chine, 18 juin 2026 /PRNewswire/ -- Huasun Energy, leader mondial de la technologie solaire à hétérojonction (HJT) à base de silicium de type n, sera présente au salon Intersolar Europe 2026, qui se tiendra du 23 au 25 juin au Messe München, en Allemagne. Sur le stand A2.550, l'entreprise présentera pour la première fois sur le marché européen sa gamme de modules « Himalaya PLUS », ainsi qu'une série de modules spécialisés conçus pour divers cas d'usage.

Himalaya PLUS : une puissance élevée alliée à une sécurité renforcée

Le module Himalaya PLUS 760 W intègre plusieurs améliorations techniques, notamment des plaquettes de silicium de très grande taille, une conception à espacement négatif entre les cellules, ainsi qu'un film et un procédé d'encapsulation optimisés. Avec un taux de surface active de 95,8 %, la puissance du module peut atteindre 760 W.

De plus, la gamme Himalaya PLUS est conçue pour assurer des performances électriques supérieures et une sécurité accrue du système. Cette gamme est compatible avec des tensions de système de 2 000 V, ce qui rend la conception plus flexible et permet de réduire les coûts liés aux composants BOS dans les installations à haute tension. Son architecture électrique est conçue pour répondre aux exigences de fiabilité des projets de grande envergure, pour lesquels il est essentiel que les performances à long terme soient constantes.

Solutions solaires décentralisées adaptées à divers scénarios

Parallèlement à Himalaya PLUS, Huasun Energy présentera une gamme de modules spécialement conçus pour les applications solaires décentralisées et intégrées aux bâtiments :

Module anti-éblouissement — Conçu pour réduire les reflets lumineux, il convient aux installations en milieu urbain, à proximité des axes de transport, des aéroports ou sur tout site soumis à des exigences strictes en matière de conformité visuelle.

Module Kunlun à montage vertical — Optimisé pour les configurations est-ouest ou en façade, il offre une plus grande flexibilité en matière d'installation de clôtures communautaires, de toitures commerciales et de projets agrivoltaïques .

Module coloré — S'intègre parfaitement aux bâtiments et est particulièrement adapté aux projets axés sur le design, alliant esthétique et durabilité.

« L'Europe est le marché solaire le plus mature au monde, et elle reste notre priorité stratégique absolue », a déclaré le Dr Jimmy Xu, président de Huasun Energy. « En tant que leader dans le domaine de la technologie HJT et fournisseur spécialisé dans les solutions solaires, nous sommes fermement déterminés à renforcer notre présence en Europe en proposant non seulement des produits, mais aussi des solutions spécialement conçues pour répondre à des cas d'usage spécifiques. Nous nous réjouissons de travailler aux côtés de nos partenaires européens pour faire progresser la transition énergétique ».

À propos de Huasun Energy

Fondée en juillet 2020, la société Anhui Huasun Energy Co., Ltd. (Huasun Energy) est le plus grand fabricant mondial de produits solaires HJT, avec une capacité de production totale de 20 GW. L'entreprise a livré plus de 16 GW de modules HJT à des clients répartis dans plus de 80 pays et régions à travers le monde. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.huasunsolar.com.