شركة Huawei تطلق سلسلة منتجات وحلول F5G-A لتعزيز تبني تقنيات الذكاء الصناعي في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء

جوهانسبرج، 5 يوليو، 2024 /PRNewswire/ -- شهدت الآونة الأخيرة عقد شركة Huawei لمؤتمرها العالمي للألياف الضوئية في مدينة جوهانسبرغ الجنوب أفريقية. وجذب المؤتمر، الذي انعقد تحت شعار "حلول F5G-A، أساس الذكاء الصناعي"، أكثر من 300 عميل وشريك صناعي من جنوب أفريقيا وكينيا ونيجيريا وتنزانيا ودول أخرى. خلال المؤتمر، كشفت Huawei النقاب عن سلسلة منتجات وحلول F5G-A (الجيل الخامس F5G المتقدم) مخصصة لمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء، فضلًا عن إطلاق الشركة لفعالية استقطاب أعضاء OptiX Club في المنطقة، وذلك لتعزيز تبني تقنيات الذكاء الصناعي على المستوى المحلي.

Li Chen, Vice President of Sub-Saharan Africa Region, Huawei Gavin Gu, President of Huawei's Enterprise Optical Business Domain Huawei launches F5G-A products and solutions

إن التطوير المستمر الذي يشهده مجال تقنيات الألياف الضوئية يزيد من دورها في تحقيق التحول الذكي بالمجالات المختلفة. وفي هذا السياق، صرح Li Chen، نائب رئيس منطقة إفريقيا جنوب الصحراء بشركة Huawei، خلال كلمته الافتتاحية، قائلاً: "تلتزم شركة Huawei، كونها إحدى الشركات الرائدة في مجال صناعة الألياف الضوئية، بالعمل مع الشركاء والعملاء لدفع عملية التحول الرقمي والتحول الذكي للمؤسسات في كافة أرجاء منطقة إفريقيا جنوب الصحراء".

خلال كلمة رئيسية بعنوان "حلول F5G-A، أساس الذكاء الصناعي"، أشار السيد Gavin Gu، رئيس قطاع أعمال الألياف الضوئية للمؤسسات بشركة Huawei، إلى أن "الذكاء الصناعي يجلب ثلاثة اتجاهات جديدة إلى مجال صناعة الألياف الضوئية. حيث تُظهر لنا حلول F5G-A خارطة طريق واضحة لتطور التكنولوجيا لهذه الاتجاهات. أؤمن بأننا سنحقق تعاونًا يصب في مصلحة الجميع في مجال الذكاء الصناعي، وذلك بالجهود المشتركة بين العملاء والشركاء وشركة Huawei".

لتلبية احتياجات المؤسسات المتوسطة والكبيرة في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والضيافة والتصنيع، أطلقت شركة هواوي حل FTTO 2.0 من الجيل القادم الذي يعتمد على تقنيتي XGS-PON Pro وWi-Fi 7 لتحديث عرض النطاق الترددي والشبكات والتجربة التشغيلية والصيانة والتشغيل O&M، ويوفر هذا الحل سرعات تصل إلى 12.5/25 جيجابت في الثانية للغرف و2.5/10 جيجابت في الثانية لنقاط الوصول APs والمكاتب لبناء مؤسسة صديقة للبيئة تعتمد على الألياف الضوئية بسرعة 10 جيجابت في الثانية.

أما بالنسبة لشبكات إنتاج الطاقة والنقل، فقد كشفت Huawei عن منتج Huawei OptiXtrans E6600، وهو أول منتج لنقل البيانات الضوئية في المجال يدعم معيار شبكة النقل الضوئي (fgOTN) OTN ، لمساعدة العملاء على بناء شبكات اتصال عالية الموثوقية في العصر الذكي. كما أصدرت شركة Huawei خلال القمة ورقة بيضاء تقنية حول تقنية fgOTN، حيث تقدم وصفًا تفصيليًا لسلسلة معايير fgOTN والتقنيات الأساسية وسيناريوهات التطبيق، كما تقترح بنية الشبكة المستهدفة للصناعة بناءً على معايير fgOTN وتصف آفاق تطبيقات الاتصالات الضوئية المستقبلية في مجموعة واسعة من الصناعات.

بالإضافة إلى ذلك، لم تغفل الشركة سيناريوهات الاتصال البيني لمركز البيانات (DCI) في العصر الذكي، حيث كشفت Huawei عن الجيل التالي من منصة Huawei OptiXtrans DC908 Pro والتي تدعم نقل البيانات بمعدل تيرا بايت في الثانية الواحدة Tbps لكل طول موجي لضمان نقل الخدمات بكفاءة وأمان وموثوقية عالية بين مراكز البيانات.

شهد المؤتمر أيضًا مشاركة مميزة لشخصيات قيادية من عدة شركات من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، حيث ألقوا كلمات وشاركوا قصص نجاحهم في التعاون مع شركة Huawei لبناء شبكات الألياف الضوئية بالكامل في المنطقة.

واختتمت Huawei المؤتمر بإعلان مثير للاهتمام قدمه Gavin Chen، نائب رئيس قسم التسويق والمبيعات لحلول شبكات المؤسسات في قطاع الألياف الضوئية، حيث أعلن عن إطلاق فعالية استقطاب أعضاء OptiX Club. تهدف Huawei، من خلال بناء مجتمعات تقنية صناعية في مجال الألياف الضوئية، إلى تعزيز مسيرة التحول الذكي على المستوى الإقليمي.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2454122/Li_Chen_Vice_President_Sub_Saharan_Africa_Region_Huawei.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2454123/Gavin_Gu_President_Huawei_s_Enterprise_Optical_Business_Domain.jpg