Huawei lance une série de produits et de solutions F5G-A pour stimuler l'intelligence industrielle en Afrique subsaharienne

JOHANNESBOURG, 5 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Huawei a récemment tenu son sommet mondial de l'optique à Johannesbourg, en Afrique du Sud. Placé sous le thème « La F5G-A, le fondement de l'intelligence industrielle », le sommet a attiré plus de 300 clients et partenaires industriels d'Afrique du Sud, du Kenya, du Nigeria, de Tanzanie et d'autres pays encore. Le sommet a également vu Huawei présenter une série de produits et de solutions F5G-A (F5G Advanced) pour l'Afrique subsaharienne et lancer l'événement de recrutement des membres de l'OptiX Club dans la région afin de stimuler l'intelligence industrielle locale.

À mesure que les technologies optiques évoluent, leur contribution à la transformation intelligente dans divers domaines gagne en importance. « En tant que leader de l'industrie optique, Huawei s'engage à travailler avec ses partenaires et ses clients pour favoriser la transformation numérique et intelligente des entreprises aux quatre coins de l'Afrique subsaharienne », a déclaré Li Chen, vice-président de la région subsaharienne de Huawei, dans son discours d'ouverture.

Dans un discours intitulé « La F5G-A, le fondement de l'intelligence industrielle », Gavin Gu, président de l'Enterprise Optical Business Domain de Huawei, a souligné que « l'intelligence industrielle apporte trois nouvelles tendances à l'industrie optique. La F5G-A nous montre une feuille de route claire pour l'évolution technologique de ces tendances. Je suis convaincu que grâce aux efforts conjoints des clients, des partenaires et de Huawei, nous parviendrons à une coopération gagnant-gagnant dans le domaine de l'intelligence industrielle ».

Pour les campus de moyenne et grande taille dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'hôtellerie et de la manufacture, Huawei a lancé la solution FTTO 2.0 de nouvelle génération , dans laquelle Huawei utilise les technologies XGS-PON Pro et Wi-Fi 7 pour améliorer la bande passante, la mise en réseau, l'expérience, et l'exploitation et la maintenance, atteignant 12,5/25G dans les chambres et 2,5/10G dans les AP et les bureaux pour construire un campus tout-optique vert à 10 Gbps.

Pour les réseaux de production d'énergie et de transport, Huawei a lancé Huawei OptiXtrans E6600, le premier produit de transmission optique de l'industrie qui prend en charge la norme OTN à grain fin (fgOTN), afin d'aider les clients à construire des réseaux de communication hautement fiables à l'ère intelligente. Lors du sommet, Huawei a également publié un livre blanc technique sur le fgOTN qui donne une description détaillée de la série de normes fgOTN, des technologies essentielles et des scénarios d'application, propose l'architecture de réseau cible de l'industrie basée sur les normes fgOTN, et décrit les perspectives des futures applications de communication optique dans une série de secteurs.

En outre, pour les scénarios d'interconnexion de centres de données (DCI) à l'ère intelligente, Huawei a lancé la plateforme DCI de nouvelle génération Huawei OptiXtrans DC908 Pro qui prend en charge Tbps par longueur d'onde pour assurer une transmission efficace, hautement sécurisée et hautement fiable des services entre les centres de données.

Lors du sommet, plusieurs représentants de clients d'Afrique subsaharienne ont prononcé des discours et partagé leurs expériences de coopération avec Huawei dans la construction de réseaux tout-optique dans la région.

Enfin, Gavin Chen, vice-président du service Enterprise Network Marketing & Solution Sales, Optical Domain, de Huawei a annoncé le lancement de l'événement de recrutement des membres de l'OptiX Club. En créant des communautés techniques dans le secteur de l'optique, Huawei vise à favoriser l'intelligence industrielle régionale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2454122/Li_Chen_Vice_President_Sub_Saharan_Africa_Region_Huawei.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2454123/Gavin_Gu_President_Huawei_s_Enterprise_Optical_Business_Domain.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2454124/1.jpg