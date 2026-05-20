Innodisk ने अगली पीढ़ी की एज AI नेटवर्किंग को शक्ति प्रदान करने के लिए हाई-स्पीड 10GbE LAN सिरीज़ की शुरुआत की

ताइपे, 20 मई, 2026 /PRNewswire/ -- Innodisk, एक अग्रणी वैश्विक AI समाधान प्रदाता, ने आज अपनी एज AI एप्लीकेशनों की नेटवर्किंग की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए निर्मित LAN मॉड्यूल का एक पोर्टफ़ोलियो हाई-स्पीड 10GbE LAN सिरीज़ की शुरुआत की है। जैसे-जैसे एज AI एप्लिकेशनें सेंसरों, एज सर्वरों और एंडपॉइंटों के बीच वास्तविक-समय डेटा एक्सचेंज पर अधिक निर्भर होती जा रही हैं, सिस्टम के प्रदर्शन के लिए नेटवर्क कनेक्टिविटी एक महत्वपूर्ण आधार बन गई है। यह सिरीज़ M.2 और PCIe दोनों फॉर्म फैक्टरों में उपलब्ध है, जो सीमित स्थान वाले वातावरण में डेटा-केंद्रित कार्यभारों के लिए कुशल प्रोसेसिंग को सक्षम करते हुए DPDK, PTP, तथा SR-IOV के साथ उच्च-थ्रूपुट, कम-विलंबता कनेक्टिविटी प्रदान करती है।

Innodisk launched its High-Speed 10GbE LAN Series, a portfolio of LAN modules built to address the growing networking demands of edge AI applications.

फुल-स्पीड नेटवर्किंग का लाभ उठाएं

जैसे-जैसे एज AI को अपनाने की गति तेज हो रही है, पारंपरिक 1GbE कनेक्टिविटी वास्तविक समय डेटा प्रोसेसिंग, उच्च-रिज़ॉल्यूशन वीडियो स्ट्रीमिंग और मल्टी-सेंसर एकीकरण का समर्थन करने में तेजी से असमर्थ होती जा रही है। Innodisk की 10GbE LAN सिरीज़ Intel E610/X710 Ethernet कंट्रोलरों द्वारा संचालित कम विलंबता कनेक्टिविटी के साथ इन चुनौतियों का समाधान करती है, और पैकेट प्रोसेसिंग को गति देने, समय सिंक्रनाइज़ेशन सुनिश्चित करने और वर्चुअलाइज़्ड वातावरण में संसाधन के उपयोग को बेहतर बनाने के लिए DPDK 25.07/DPDK 16.11, PTP और SR-IOV को सपोर्ट करती है। यह इन्फरेंस, AGV और AMR समन्वय, स्मार्ट फैक्ट्री विज़न और NVR निगरानी सहित एज AI एप्लीकेशनों में सुसंगत, उच्च-प्रदर्शन नेटवर्किंग को सक्षम बनाता है।

बहुमुखी डिज़ाइन, त्वरित परिनियोजन

यह सिरीज़ M.2 2242, M.2 2280 और PCIe लो-प्रोफाइल फॉर्म फैक्टरों में उपलब्ध है, जिससे इसे दोबारा डिजाइन किए बिना, अंतर्निहित सिस्टम की एक विस्तृत रेंज में आसानी से एकीकृत किया जा सकता है। इसका डॉटरबोर्ड आर्किटेक्चर, हाई-स्पीड शील्डिंग केबल्स के साथ मिलकर, सीमित स्थान वाले वातावरण में लचीली स्थापना को सक्षम बनाने के साथ-साथ एकीकरण की जटिलता को कम करता है और बाजार में उत्पाद लाने के समय को कम करता है।

चुनिंदा मॉडल -40°C से 85°C तक के व्यापक तापमान पर संचालन को सपोर्ट करते हैं, जिससे बाहरी परिनियोजन और फैक्ट्री स्वचालन जैसी कठिन परिस्थितियों में स्थिर प्रदर्शन सुनिश्चित होता है।

उद्योग जगत के पहले M.2 फॉर्म फैक्टर

Innodisk ने कई उद्योग-प्रथम डिज़ाइनों के साथ M.2 नेटवर्किंग की सीमाओं का विस्तार किया है। कठोर वातावरण में विश्वसनीय परिनियोजन को सक्षम बनाते हुए, इसका EGPL-T203, व्यापक-तापमान सपोर्ट वाला डुअल-पोर्ट 10GbE LAN मॉड्यूल, M.2 फॉर्म फैक्टर में अपनी तरह का पहला मॉड्यूल है, जिसे -40°C से 85°C Ta के लिए रेट किया गया है। इस सिरीज़ में पहला M.2-आधारित SFP+ LAN मॉड्यूल, EGPL-T2F1 भी प्रस्तुत किया गया है, जिसे हाई-स्पीड फाइबर कनेक्टिविटी के लिए ऑप्टिकल और डायरेक्ट-अटैच्ड कॉपर SFP+ मॉड्यूलों दोनों का समर्थन करने वाले Embedded World 2026 Best in Show Award से सम्मानित किया गया है।

इन नवाचारों के साथ-साथ, EGPL-T103, ELPL-T101, और ELPL-T201 सहित अतिरिक्त मॉडल, परिनियोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लचीले कॉन्फ़िग्रेशन प्रदान करते हुए उत्पादन रेंज को पूरा करते हैं। एज AI के विकास के साथ-साथ, तेज और अनुकूलनीय नेटवर्किंग की आवश्यकता अनिवार्य होती जा रही है। एज पर कुशल, हाई-स्पीड सिस्टम के बनाने को आसान करते हुए, Innodisk की हाई-स्पीड 10GbE LAN सिरीज़ का प्रदर्शन, कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर और परिनियोजन में लचीलेपन को एक साथ लाता है।

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2984048/Press_Photo_Innodisk_High_Speed_LAN_Series.jpg