شركة Innodisk تُعلن عن وحدة ذاكرة CXL متطورة لتشغيل خوادم الذكاء الاصطناعي

تايبيه، 5 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- تستمر شركة Innodisk، مزود حلول الذكاء الاصطناعي الرائد عالميًا، في دفع حدود الابتكار مع إطلاق وحدة الذاكرة المتطورة Compute Express Link (CXL) ، والتي تم تصميمها لتلبية متطلبات النمو السريع لخوادم الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات السحابية، وباعتبارها واحدة من الشركات المُصنعة القليلة للوحدات التي تقدم هذه التقنية، فإن Innodisk تعتبر في طليعة الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.

Innodisk continues to push the boundaries of innovation with the launch of its cutting-edge Compute Express Link (CXL) Memory Module, which is designed to meet the rapid growth demands of AI servers and cloud data centers. As one of the few module manufacturers offering this technology, Innodisk is at the forefront of AI and high-performance computing.

يرتفع الطلب على خوادم الذكاء الاصطناعي بسرعة، حيث من المتوقع أن تمثل هذه الأنظمة حوالي 65٪ من سوق الخوادم بحلول عام 2024، وفقًا لتقارير Trendforce (2024) ، وقد أدى هذا النمو إلى الحاجة المُلحة لزيادة عرض النطاق الترددي للذاكرة وسعتها، حيث تتطلب خوادم الذكاء الاصطناعي الآن ما لا يقل عن 1.2 تيرابايت من الذاكرة لتشغيلها بكفاءة، وتواجه حلول ذاكرة DDR التقليدية ذات المعدل العشوائي المزدوج، صعوبة متزايدة في تلبية هذه المتطلبات، خاصة مع استمرار مضاعفة عدد أنوية وحدة المعالجة المركزية CPU، مما يؤدي إلى تحديات مثل نقص استخدام موارد وحدة المعالجة المركزية وزيادة زمن الوصول بين البروتوكولات المختلفة.

تعالج وحدة ذاكرة CXL من Innodisk هذه التحديات من خلال التغلب على قيود قنوات وحدة الذاكرة الخطية المزدوجة DIMM التقليدية وتعزيز أداء نظام الخادم بشكل كبير، حيث تدعم الوحدة 32 جيجابايت/ ثانية من عرض النطاق الترددي وتدعم نقل البيانات بسرعات تصل إلى 32 جيجابايت/ ثانية عبر واجهة PCIe Gen5 x8، مما يضمن قدرات معالجة سريعة ضرورية لحجم عمل الذكاء الاصطناعي. يمكن للخادم المُزوَّد بثماني قطع من وحدات ذاكرة DRAM بسعة 128 جيجابايت زيادة سعة ذاكرته بنسبة 30٪ وعرض النطاق الترددي بنسبة 40٪، إذا تم تجهيزه بأربع قطع من وحدات ذاكرة CXL بسعة 64 جيجابايت، والتي يمكنها تلبية متطلبات الذاكرة المتزايدة لخوادم الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى فتحات DIMM إضافية، وبالتالي تحسين بِنية الأجهزة وتقليل تعقيد النظام. وعلاوة على ذلك، تساعد وحدة ذاكرة CXL على تجميع الذاكرة، مما يُحسّن مشاركة موارد الذاكرة بين وحدات المعالجة المركزية والمكونات، مما يقلل بشكل كبير من استخدام الذاكرة المُكرر ويعزز كفاءة النظام بشكل عام.

تُقدم وحدة ذاكرة CXL من Innodisk تصميم E3.S 2T استنادًا إلى معيار EDSFF، حيث يسمح هذا التصميم بتوسيع الذاكرة بشكل مرن وتبديل الوحدات بسهولة داخل الخوادم، مما يضمن دمجًا سلسًا مع تحقيق الحد الأدنى من التكلفة والتعقيد. تعتبر وحدة CXL معيار مفتوح تدعمه شركات كبرى في مجال الصناعة، ومن المتوقع أن يتطور هذا المعيار بسرعة إلى نظام بيئي شامل، وهو أمر ضروري للتطبيقات في مراكز بيانات السحابة، واتصالات الشبكات، وخوادم الحافة.

تخطط Innodisk لبدء شحن وحدة ذاكرة CXL المتقدمة هذه في الربع الأول من عام 2025، ويُعَد هذا الإطلاق بمثابة تأكيد على التزام Innodisk بقيادة مستقبل الحوسبة من خلال حلول متطورة.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2496019/Innodisk_CXL_Memory_Module.jpg