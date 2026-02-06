شركة Insight Lifetech، الشركة الصينية الرائدة المبتكرة صانعة الأجهزة الطبية، تُدرَج بنجاح في سوق STAR

شانغهاي، 6 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- شركة Insight Lifetech، إحدى شركات محفظة Qiming Venture Partners وأحد أبرز مصنّعي الأجهزة الطبية المبتكرة في الصين، تُدرَج بنجاح في سوق STAR التابع لبورصة شانغهاي في 5 فبراير 2026 بتوقيت بكين. طَرحت Insight Lifetech (مؤشر البورصة: 688712.SH) أسهمها بسعر 17.52 يوان صيني للسهم، وافتتحت التداول عند 50.31 يوان صيني للسهم، لتبلغ القيمة السوقية للشركة 20.98 مليار يوان صيني.

قادت شركة Qiming Venture Partners جولة التمويل من الفئة C لشركة Insight Lifetech في عام 2020، وواصلت دعم تطوير الشركة في جولة التمويل من الفئة D. وقُبيل الطرح العام الأولي للشركة، كانت Qiming Venture Partners تمتلك حصة تتجاوز 6% في Insight Lifetech، وكانت من كبار المستثمرين المؤسسيين فيها.

تأسست Insight Lifetech في عام 2015، وهي مكرسة لتطوير حلول مبتكرة لديها القدرة على إحداث تحول في التشخيص الدقيق وعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية. هذه الشركة هي شركة الأجهزة الطبية المحلية الوحيدة في الصين التي تمتلك محفظة منتجات تجمع بين الفسيولوجيا الدقيقة داخل الأوعية الدموية وتقنيات التصوير، بما في ذلك أول نظام محلي لقياس الاحتياطي الجزئي لتدفق الدم (FFR) والوحيد المُعتمد من الهيئة الوطنية الصينية للمنتجات الطبية (NMPA)، بالإضافة إلى نظام الموجات فوق الصوتية داخل الأوعية الدموية (IVUS)، الذي كان أول نظام موجات فوق صوتية داخل الأوعية الدموية (IVUS) محلي يدخل التجارب السريرية ويستكمل تسجيل المرضى.

منذ تأسيسها، واصلت Insight Lifetech الاستثمار في مجالات أمراض الشرايين التاجية، وأمراض الأوعية الدموية الطرفية، والرجفان الأذيني، استنادًا إلى الاحتياجات السريرية لتشخيص أمراض القلب والأوعية الدموية وتطور التقنيات الحديثة. لقد قدَّمت الشركة حتى الآن 11 منتجًا في السوق، ولديها المزيد من المنتجات قيد التطوير في فئات متعددة، تشمل نظام الموجات فوق الصوتية داخل الأوعية الدموية (IVUS)، ونظام قياس الاحتياطي الجزئي لتدفق الدم (FFR)، ومنتجات الوصول الوعائي، وحلول الفسيولوجيا الكهربائية، وغيرها.

المنتج الأساسي للشركة هو نظام الموجات فوق الصوتية داخل الأوعية الدموية (IVUS)، أول منتج للموجات فوق الصوتية داخل الأوعية الدموية (IVUS) مُطوَّر بشكلٍ مستقل بتردد 60 ميجاهرتز عالي الدقة وعالي السرعة يحصل على الموافقة في الصين، وأول منتج صيني الصُنع يحصل على اعتماد علامة المطابقة الأوروبية وفق لائحة الأجهزة الطبية الأوروبية (CE MDR). وقد حقق هذا المنتج أكبر حصة سوقية في الصين وساهم في تقليل اعتماد البلاد على المنتجات المستوردة فور طرحه. نظام قياس الاحتياطي الجزئي لتدفق الدم (FFR)، هو منتج أساسي آخر للشركة، وأول منتج مُصنَّع محليًا يحصل على الموافقة في الصين في مجال قياس الاحتياطي الجزئي لتدفق الدم (FFR)، وأول منتج صيني الصُنع يحصل على اعتماد التسويق الخارجي (من علامة المطابقة الأوروبية وفق لائحة الأجهزة الطبية الأوروبية "CE MDR"). من المتوقع أن يُسهم هذان المنتجان في تعزيز الممارسة السريرية لجراحات التدخل التاجي عبر الجلد الموجَّه بدقة (PCI).

قال Song Liang، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Insight Lifetech: "منذ تأسيسها، التزمت Insight Lifetech باستمرارٍ برسالتها 'تحويل الرعاية الصحية من خلال الابتكار والجودة'، وكرّست جهودها للابتكار في التدخلات القلبية الوعائية الدقيقة المدعومة بالذكاء. وبشغف لا يلين وجهود دؤوبة، نجحنا في سد فجوة حيوية في صناعة الأجهزة الطبية في الصين — في قطاع يتميز بأعلى الحواجز التكنولوجية وأطول سلسلة صناعية: أجهزة التدخل القلبي الوعائي الدقيق عالية الأداء.

وفي المستقبل، سنواصل الحفاظ على موقعنا في طليعة الابتكار في مجال التدخلات القلبية الوعائية الدقيقة، مع التركيز الدائم على الاحتياجات السريرية، والسعي إلى جودة لا تقبل المساومة، وإبراز القوة المتينة للابتكار الصيني أمام العالم".

قال Oscar Zhang، الشريك في Qiming Venture Partners: "تلتزم Insight Lifetech بعمق بتحويل الرؤى السريرية والقدرات التكنولوجية إلى علاجات مبتكرة ومتميزة في مجال التدخلات القلبية الوعائية، لأجل المرضى والأطباء حول العالم. لقد أقنعنا الفريق المتفاني بقدرتهم على تحقيق اختراقات متواصلة في مجال الأجهزة الطبية المبتكرة. إن الطرح العام الأولي الناجح لشركة Insight Lifetech ليس فقط تأكيدًا مهمًا لمسار تطور الأجهزة الطبية القلبية الوعائية المبتكرة محليًا، بل يُجسّد أيضًا الصعود السريع للقدرة التنافسية العالمية للصين في ابتكار تقنيات الأجهزة الطبية. تؤمن Qiming Venture Partners بأن الخبرة السريرية في الصين، والقدرات الهندسية، وروح ريادة الأعمال، إلى جانب المزايا التي تتمتع بها سلاسل التوريد، قادرة على رعاية جيل من منتجات الأجهزة الطبية المبتكرة القادرة على المنافسة عالميًا. ونأمل في العمل مع رواد أعمال طموحين لتطوير منتجات عالية الجودة، والمساهمة معًا في بناء شركات أجهزة طبية رائدة تنطلق من الصين".

نبذة عن Qiming Venture Partners

تأسست شركة Qiming Venture Partners في عام 2006. حاليًا، تدير Qiming Venture Partners أحد عشر صندوقًا بالدولار الأمريكي وسبعة صناديق باليوان الصيني مع إجمالي رأس مال مُجمّع قدره 9.5 مليارات دولار. منذ تأسيسنا، استثمرنا في شركات متميزة في صناعتي التكنولوجيا والرعاية الصحية في المرحلة المبكرة ومرحلة النمو.

منذ ظهورنا لأول مرة، قمنا بدعم أكثر من 580 شركة سريعة النمو ومبتكرة. أكثر من 210 من شركات محفظتنا حققت عمليات خروج عبر عمليات الطرح العام الأولي في بورصة نيويورك (NYSE) أو ناسداك (NASDAQ) أو هونغ كونغ (HKEX) أو شانغهاي للأوراق المالية، أو شينزين للأوراق المالية، أو من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ، أو بوسائل أخرى. وأكثر من 80 من شركات محفظتنا حققت مرتبة يونيكورن أو سوبر يونيكورن.

كما أن العديد من شركات محفظتنا ضمن أكثر الشركات تأثيرًا اليوم في قطاعاتها المختلفة، بما في ذلك: Xiaomi، وMeituan، وBilibili، وZhihu، وRoborock، وHesai Technology، وUBTech، وWeRide، وHyperStrong، وInsta360، وUnisound، وBiren Technology، وZ.ai، وGan & Lee Pharmaceuticals، وTigermed، وZai Lab، وCanSino Biologics، وSchrödinger، وAPT Medical، وSanyou Medical، وAmoyDx، وSinocellTech، وInsilico Medicine، وAusperBio، وYuanxin Technology، وMedilink Therapeutics، وLaNova Medicines، وStepFun، وغيرها الكثير.