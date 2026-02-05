上海2026年2月5日 /美通社/ -- 北京時間2026年2月5日，啟明創投投資企業、中國本土創新醫療器械領軍企業北芯生命成功登陸科創板。北芯生命（688712.SH）發行價為17.52元/股，開盤價50.31元/股，市值209.8億元。

2020年，啟明創投領投了北芯生命的C輪融資，並在D輪融資中繼續支持公司的發展。IPO前，啟明創投持有北芯生命超6%的股份，是公司主要機構投資方之一。

北芯生命成立於2015年，致力於推出滿足臨床真實需求的創新產品和服務，領航心血管精準介入解決方案。公司是國內首家擁有血管內功能學血流儲備分數（FFR）及影像學血管內超聲（IVUS）產品組合的國產醫療器械公司，填補了國內市場的空白並改寫了中國冠狀動脈疾病臨床精準診斷完全依賴進口產品的局面。

自成立以來，北芯生命根據心血管疾病診療臨床需求和前沿技術發展持續佈局了冠狀動脈疾病、外周血管疾病及房顫等領域，現已累計向市場推出11個產品，在研產品共有6個，覆蓋IVUS 系統、FFR 系統、血管通路產品、衝擊波球囊治療系統及電生理解決方案五大產品類別。

其中，公司核心產品IVUS系統是中國首個獲批的自主創新60MHz高清高速國產IVUS產品和首個在海外獲批上市（歐盟MDR）的國產IVUS產品，上市後即取得國產第一的市場份額並降低了國內市場的進口依賴；核心產品FFR系統是金標準FFR 領域內中國首個獲批的國產產品和首個在海外獲批上市（歐盟MDR）的國產FFR產品，被國家藥監局評價為「屬於國際領先、國內首創、填補了我國在金標準血流儲備分數測量技術領域的空白」，上述兩款產品有望為精準指導經皮冠狀動脈介入治療（PCI）手術臨床實踐帶來變革。

北芯生命創始人、董事長兼CEO宋亮表示：「北芯生命自成立以來，始終秉承『用創新和品質改善生命健康』的使命，致力於領航心血管智能化精準介入解決方案。通過滿腔熱情和日夜兼程，填補了中國醫療器械產業領域中技術壁壘最高、產業鏈條最長的高性能心血管精準介入器械版塊的空白。未來，我們將繼續堅守心血管精準介入的創新前沿、堅持以臨床為中心、追求極致品質，向世界傳遞中國創新的強勁力量。」

啟明創投合夥人張奧表示：「北芯生命團隊既有對心血管介入領域技術創新的深耕堅守，也展現出以差異化產品填補國內空白的硬核實力——這種『技術定力+產業落地』的雙重特質，讓我們堅信其能在創新醫療器械領域持續突破。此次北芯生命成功IPO，不僅是對國產心血管創新器械發展路徑的重要驗證，更展現出中國醫療創新全球競爭力在快速崛起。啟明創投相信中國的臨床經驗、工程師團隊和創業精神，加上中國的供應鏈優勢，可以培育出一代具有全球競爭力的創新醫療器械產品。我們希望有機會陪伴這樣的企業家，賦能這些優質的產品，共同打造源自中國的偉大的醫療器械公司。」

