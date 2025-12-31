全球AI製藥領軍企業英矽智能成功登陸港交所

上海2025年12月31日 /美通社/ -- 北京時間2025年12月30日，啟明創投投資企業、全球領先的AI製藥公司英矽智能（Insilico Medicine）成功登陸香港交易所，成為2025年港股市場最大Biotech IPO。英矽智能（03696.HK）發行價24.05港元/股，開盤價35.00港元/股，市值195.1億港元。

2019年，啟明創投領投了英矽智能的B輪融資，並在C輪和D輪繼續支持公司發展。IPO前啟明創投持有英矽智能約7%的股份，是公司最重要的機構投資方之一。

英矽智能成立於2014年，商業模式以Pharma.AI平台為基礎，聚焦通過人工智能進行內部藥物研發，並逐步將Pharma.AI的應用範圍擴展至先進材料、農業、營養產品、獸醫藥物等多個行業，現已高效搭建了涵蓋超過30個創新項目的管線組合，在需求廣泛的腫瘤、免疫、纖維化、代謝等領域都有涉及，並手握全球進展最快的AI藥物。

截至目前，全球收入最高的20家藥企中13家都和英矽智能達成了軟件平台合作；此外，英矽智能與Exelixis、美納裡尼等全球製藥企業達成了3項管線授權合作，為公司帶來20億美元的潛在收入；同時，包括賽諾菲、禮來、復星醫藥等在內的多家全球知名製藥企業與英矽智能達成了藥物研發合作。

英矽智能創始人兼首席執行官、首席商務官Alex Zhavoronkov博士表示：「英矽智能致力於延長人類健康壽命，此次上市將為推進這項使命提供更多資源。過去幾年，我們用驗證了人工智能賦能的項目從靶點發現到分子生成、再到臨床前和臨床階段的端到端能力。未來，我們將繼續加大在人工智能平台和創新管線上的投入，加速更多具有全球差異化優勢的創新項目進入臨床，為全球患者帶來真正可及、可負擔、且具有突破性的治療方案。」

啟明創投合夥人、醫療創新行業共同負責人陳侃博士表示：「投資英矽智能，我們是基於『AI將深刻改變藥物研發的路徑與效率』這樣一個簡單的信念。2019年我們決定投資英矽智能，正是看中了團隊在生成式AI尚未普及時的前沿探索。如今，通過臨床前驗證和管線授權，英矽智能在AI製藥領域的價值正逐步落地。未來，我們期待AI不僅賦能早期研發，更能切實加速臨床階段進程，讓新藥更早惠及患者。」

關於啟明創投

啟明創投成立於2006年。目前，啟明創投旗下管理11只美元基金，7只人民幣基金，已募管理資產總額達到95億美元。自成立至今，專注於投資科技(Technology)、醫療創新(Healthcare)等行業早期和成長期的優秀企業。

截至目前，啟明創投已投資超過580家高速成長的創新企業，其中有超過210家分別在美國紐交所、納斯達克，香港交易所，上交所及深交所等交易所上市，或通過併購等方式退出，有80多家企業成為行業公認的獨角獸或超級獨角獸企業。

啟明創投投資企業中，很多已經成長為各自領域中最具影響力的公司，包括小米集團、美團、嗶哩嗶哩、知乎、石頭科技、禾賽科技、優必選、文遠知行、海博思創、影石創新、雲知聲、甘李藥業、泰格醫藥、再鼎醫藥、康希諾生物、Schrödinger、惠泰醫療、三友醫療、艾德生物、神州細胞、英矽智能（03696.HK）、浩博醫藥、圓心科技、宜聯生物、禮新醫藥、智譜、階躍星辰、壁仞科技等。

