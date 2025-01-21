شركة JA Solar تُوَقع اتفاقية مع شركة CEEC لتزويد أكبر مشروع لتخزين الطاقة الكهروضوئية في أفريقيا بوحدات طاقة بقُدرة 1.25 جيجاواط

بكين, 21 يناير 2025 /PRNewswire/ -- في 14 يناير، اليوم الافتتاحي لقمة طاقة المستقبل العالمية (WFES 2025) في أبو ظبي، وقَّعت شركة JA Solar اتفاقية توريد وحدات بقُدرة 1.25 جيجاواط مع شركة China Energy Engineering Corporation (CEEC). تضمَن الاتفاقية لشركة JA Solar، أن تكون المُوَرد الحصري لوحدات الطاقة الكهروضوئية عالية الكفاءة من النوع n لمشروع تخزين الطاقة الكهروضوئية في المرحلة الثانية في أبيدوس بقدرة 1 جيجاواط + 600 ميجاواط في الساعة، وهو المشروع الأكبر من نوعه في إفريقيا، والذي طوَّرته شركة AMEA Power وأنشأته شركة CEEC.

JA Solar Signs 1.25GW Module Deal with CEEC to Supply Africa’s Largest PV-Storage Project

حضَر حفل التوقيع عدد من أصحاب المصلحة الرئيسيين في المشروع، بمن فيهم السيد/ حسين النويس، رئيس شركة AMEA Power، وMahabir Sharma، المُدير التقني في AMEA Power، وAqueel Bohra، المُدير المالي في AMEA Power، وShupeng Su، رئيس شركة CEEC الدولية في مصر، وTony Zhu، رئيس قسم الطاقة الكهروضوئية، والتخزين في JA Solar، وقام السيد Sicheng Yang، نائب المدير العام لشركة CEEC Zhejiang Thermal Power Construction المحدودة، قسم الهندسة الدولية، ومدير المبيعات لشركة JA Solar في منطقة الشرق الأوسط، بتوقيع الاتفاقية نيابة عن شركتيهما.

يمتد المشروع على مساحة تُقارب 20 كيلومترًا مربعًا، وسيضُم أكبر منشأة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في أفريقيا إلى جانب أكبر نظام لتخزين البطاريات في القارة، ومن المُتوقَّع عند اكتماله أن يُوَلد حوالي 3000 جيجاواط/ ساعةً سنويًا؛ مما يُوَفر الكهرباء لأكثر من 500 ألف أسرة ويُساهم في التخلُّص من أكثر من مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا. يعمل المشروع على تعزيز حصة مصر من الطاقة المتجددة واستقرار الشبكة بشكل كبير؛ مما يُمَثل علامةً فارقةً في تطوير حلول الطاقة الكهروضوئية، والتخزين في مصر، وفي جميع أنحاء أفريقيا.

أعرب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن توقعاته العالية للمشروع، مشيرًا إلى دوره الحاسم في تعزيز خطة عمل الطاقة النظيفة في مصر، وتعزيز النمو البيئي، والاقتصادي المُستدام. وحثَّ الشركات الصينية المُشارِكة على الاستفادة من نقاط قوتها، وزيادة استثماراتها في مصر، والمُساهَمة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 من خلال تحسين جودة، وكفاءة إمدادات الكهرباء.

ومن الهام أيضًا أن نذكُر أن أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية المُتَّصلة بالشبكة في أفريقيا، وهو محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في أبيدوس بقدرة 500 ميجاواط، قد اكتمل بنجاح من خلال التعاوُن بين AMEA Power، وCEEC وJA Solar؛ حيث تُوَفر JA Solar جميع وحدات الطاقة الكهروضوئية للمشروع. إن توقيع اتفاقية المرحلة الثانية لا يَعكس النتائج القوية التي تحقَّقت في التعاوُنات السابقة فحسب، بل يؤكد أيضًا على الالتزام المُشترَك بدفع تطوير الطاقة المُتجددة في أفريقيا، وخَلق مَعالم جديدة في صناعة الطاقة الكهروضوئية.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2601561/JA_Solar_Signs_1_25GW_Module_Deal_with_CEEC_to_Supply_Africa_s_Largest_PV_Storage_Project.jpg