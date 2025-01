JA Solar signe un contrat de modules de 1,25 GW avec CEEC pour le plus grand projet de stockage photovoltaïque d'Afrique

PÉKIN, 20 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Le 14 janvier, jour d'ouverture du Sommet mondial de l'énergie du futur 2025 à Abu Dhabi, JA Solar a signé un accord d'approvisionnement en modules de 1,25 GW avec China Energy Engineering Corporation (CEEC). L'accord fait de JA Solar le fournisseur exclusif de modules photovoltaïques (PV) de type n à haut rendement pour la phase II du projet de stockage PV d'Abydos (1GW+600MWh), le plus grand de ce type en Afrique, développé par AMEA Power et construit par CEEC.

JA Solar Signs 1.25GW Module Deal with CEEC to Supply Africa’s Largest PV-Storage Project

La cérémonie de signature s'est déroulée en présence de nombreux acteurs clés du projet, notamment Hussain Al Nowais, président d'AMEA Power, Mahabir Sharma, directeur technique d'AMEA Power, Aqueel Bohra, directeur informatique d'AMEA Power, Shupeng Su, président de CEEC Egypt International, et Tony Zhu, président du groupe de travail sur le photovoltaïque et le stockage de l'énergie chez JA Solar. Sicheng Yang, directeur général adjoint de la division internationale d'ingénierie de CEEC Zhejiang Thermal Power Construction Co. Ltd. et le directeur des ventes de JA Solar pour la région du Moyen-Orient ont signé l'accord au nom de leurs entreprises respectives.

S'étendant sur une impressionnante superficie de 20 kilomètres carrés, le projet comprendra la plus grande installation photovoltaïque d'Afrique ainsi que le plus grand système de stockage par batterie du continent. Une fois achevée, elle devrait produire environ 3 000 GWh par an, alimenter en électricité plus de 500 000 ménages et compenser plus d'un million de tonnes d'émissions de dioxyde de carbone par an. Le projet augmentera considérablement la part des énergies renouvelables et la stabilité du réseau en Égypte, marquant une étape importante dans le développement des solutions photovoltaïques et de stockage en Égypte et dans l'ensemble de l'Afrique.

Le premier ministre égyptien Mostafa Madbouly a exprimé de grandes attentes à l'égard de ce projet, soulignant son rôle essentiel dans la progression du plan d'action égyptien pour les énergies propres et dans la promotion d'une croissance environnementale et économique durable. Il a encouragé les entreprises chinoises participantes à tirer parti de leurs points forts, à accroître leurs investissements en Égypte et à contribuer aux objectifs de la Vision 2030 du pays en améliorant la qualité et l'efficacité de l'approvisionnement en électricité.

Il est également important de noter que l'un des plus grands projets photovoltaïques d'Afrique connectés au réseau, la centrale solaire photovoltaïque d'Abydos (500 MW), vient de s'achever avec succès grâce à la collaboration d'AMEA Power, de CEEC et de JA Solar, cette dernière ayant fourni tous les modules photovoltaïques du projet. La signature de l'accord de la phase II reflète non seulement les bons résultats obtenus dans le cadre des collaborations précédentes, mais souligne également l'engagement commun à promouvoir le développement des énergies renouvelables en Afrique et à poser de nouveaux jalons dans l'industrie photovoltaïque.

