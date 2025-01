JA Solar unterzeichnet 1,25-GW-Modulvertrag mit CEEC zur Belieferung des größten PV-Speicherprojekts Afrikas

BEIJING, 21. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Am 14. Januar, dem Eröffnungstag des World Future Energy Summit 2025 (WFES 2025) in Abu Dhabi, unterzeichnete JA Solar einen Vertrag über die Beschaffung von 1,25 GW-Modulen mit der China Energy Engineering Corporation (CEEC). Die Vereinbarung macht JA Solar zum exklusiven Lieferanten von hocheffizienten N-Typ-Photovoltaikmodulen für das von AMEA Power entwickelte und von CEEC gebaute Abydos Phase II 1GW+600MWh PV-Speicherprojekt, das größte seiner Art in Afrika.

An der Unterzeichnungszeremonie nahmen zahlreiche wichtige Interessenvertreter des Projekts teil, darunter Hussain Al Nowais, Vorsitzender von AMEA Power, Mahabir Sharma, technischer Leiter von AMEA Power, Aqueel Bohra, IT-Leiter von AMEA Power, Shupeng Su, Präsident von CEEC Egypt International, und Tony Zhu, Präsident von Photovoltaic and Energy Storage BG bei JA Solar. Sicheng Yang, stellvertretender Geschäftsführer von CEEC Zhejiang Thermal Power Construction Co. Ltd. und der Vertriebsleiter von JA Solar für die Region Naher Osten, unterzeichneten die Vereinbarung im Namen ihrer jeweiligen Unternehmen.

Mit einer Fläche von rund 20 Quadratkilometern wird das Projekt die größte PV-Anlage Afrikas sowie das größte Batteriespeichersystem des Kontinents umfassen. Nach seiner Fertigstellung soll es jährlich etwa 3.000 GWh erzeugen, mehr als 500.000 Haushalte mit Strom versorgen und mehr als 1 Million Tonnen Kohlendioxidemissionen pro Jahr kompensieren. Das Projekt wird den Anteil der erneuerbaren Energien und die Netzstabilität in Ägypten deutlich erhöhen und stellt einen Meilenstein in der Entwicklung von PV- und Speicherlösungen in Ägypten und ganz Afrika dar.

Der ägyptische Premierminister Mostafa Madbouly äußerte hohe Erwartungen an das Projekt und wies darauf hin, dass es eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung des ägyptischen Aktionsplans für saubere Energie und bei der Förderung eines nachhaltigen Umwelt- und Wirtschaftswachstums spielt. Er ermutigte die teilnehmenden chinesischen Unternehmen, ihre Stärken zu nutzen, ihre Investitionen in Ägypten zu erhöhen und durch die Verbesserung der Qualität und Effizienz der Stromversorgung zu den Zielen der Vision 2030 des Landes beizutragen.

Von Bedeutung ist auch die Nachricht, dass eines der größten netzgekoppelten PV-Projekte Afrikas, das 500-MW-Solarkraftwerk Abydos, durch die Zusammenarbeit von AMEA Power, CEEC und JA Solar erfolgreich abgeschlossen wurde, wobei JA Solar alle PV-Module für das Projekt liefert. Die Unterzeichnung der Phase-II-Vereinbarung spiegelt nicht nur die guten Ergebnisse der bisherigen Zusammenarbeit wider, sondern unterstreicht auch das gemeinsame Engagement, die Entwicklung der erneuerbaren Energien in Afrika voranzutreiben und neue Meilensteine in der PV-Industrie zu setzen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2601561/JA_Solar_Signs_1_25GW_Module_Deal_with_CEEC_to_Supply_Africa_s_Largest_PV_Storage_Project.jpg