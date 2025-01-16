شركة Kerry تطلق مخططات النكهات العالمية لعام 2025: للتنبؤ بمستقبل النكهات

تسلط مخططات أفريقيا من Kerry الضوء على النكهات الجريئة وتوجهات المستهلكين الجديدة

مدينة ديربان، دولة جنوب أفريقيا، 16 يناير 2025 /PRNewswire/ -- أطلقت شركة Kerry ، الشركة الرائدة عالميًا في النكهات والتغذية، مخططات النكهات العالمية لعام 2025 ، وهي مصدر شامل حول تطور التوجهات مُصممة لإرشاد المبتكرين في مجال الأغذية والمشروبات في جميع أنحاء العالم.

تحتوي نسخة هذا العام على مجموعة مُختارة بعناية من النكهات والتوجهات، تمزج بين الأفكار العالمية، وخبرة كبار خبراء التذوق والعلماء؛ لمساعدة العلامات التجارية على توقع التحولات في السوق وصُنع منتجات مؤثرة.

The Hot and Spicy trend is seeing significant growth across the African continent. Consumers want different types of heat and spiciness to enhance their meals.

قالت Claire Sullivan، نائب الرئيس، في قسم التسويق، لشركة Kerry آسيا والمحيط الهادئ، والشرق الأوسط وأفريقيا: "تُبرز مخططات النكهات لعام 2025 قوة الابتكار في تشكيل مستقبل النكهات، من خلال التوجهات التي تمثل تفضيلات المستهلكين المتغيرة في مناطق آسيا والمحيط الهادئ، والشرق الأوسط، وأفريقيا. إن صعود الفخامة، والنكهات التراثية المُطورة وأطعمة الشوارع، والمأكولات المُدمجة بين عدة ثقافات، وصيغ الطعام المبتكرة يؤكد على أن هذه الصناعة المزدهرة قائمة على الإبداع والتواصل. ومن خلال دمج النكهات العالمية مع التقاليد الإقليمية باستخدام مخططات النكهات المدعومة بالبيانات، يمكننا إرضاء الأذواق المتغيرة، وإطلاق منتجات مثيرة في السوق".

خارطة طريق لابتكار النكهات

النكهات الرئيسية لعام 2025 في مخططات نكهات أفريقيا من Kerry هي:

الساخن والحار: يشهد اتجاه "الساخن والحار" نموًا كبيرًا في جميع أنحاء القارة الأفريقية. حيث يريد المستهلكون أنواعًا مختلفة من الحرارة والتوابل لتعزيز وجباتهم. يوجد اهتمام متزايد بنكهات مثل Peri-Peri Chilli ، و Jalapeno Chilli ، و Sweet Chilli ، و Habanero Chilli ، والتي تضيف طبقات من النكهات إلى الأطباق الحيوية طيبة الرائحة في القارة.

الدخان الأصلي: يشير التركيز على استخدام المكونات المغذية من مصادر محلية، وأساليب الطهي المبتكرة إلى إعادة إحياء تقاليد الطهي في أفريقيا. على سبيل المثال، طعم الدخان هو العنصر الأساسي في الأطباق الأفريقية الأصيلة، سواء في Shisanyama أو Chicken Dust في جنوب أفريقيا، أو Suya أو Chinginga في غرب أفريقيا، أو Mushkaki أو Nyama Choma في شرق أفريقيا. تعتبر مناسبة شواء اللحوم جزءًا كبيرًا من الثقافة الأفريقية، حيث تضيف عمقًا مميزًا من النكهات إلى الوجبات.

النباتات ذات الهالة الصحية: يعكس صعود الطعام الصحي تبني القارة للتوجهات الصحية العالمية مع الاحتفاء بالإرث الغني للمطبخ الأفريقي. مدفوعةً باتجاه الاستمتاع الصحي والاعتقاد بأن الأعشاب والنباتات الزهرية تقدم فوائد صحية، أصبحت النباتات المحلية مثل الورد، والمارولا، والباوباب، والمورينجا تُستخدم بشكل متزايد في المنتجات، لإضافة فوائدها الصحية المُتصورة ولمساتها المميزة من النكهات.

تطور طعام الشارع: يكتسب طعام الشارع زخمًا مع تزايد شعبية الأطباق اللذيذة ميسورة التكلفة. حيث يجمع عشاق الطعام بشكل إبداعي بين النكهات المحلية والتأثيرات العالمية. سواء في وجبة كوتاس المكسيكية أو الباستا بشرائح اللحم المتبلة، فإن دمج المكونات الأفريقية التقليدية مع المأكولات العالمية يناسب كلًا من السكان المحليين وعشاق الطعام المغامرين.

لاحظت Soumya Nair، مديرة أبحاث ومعلومات المستهلكين العالمية في Kerry، أن المستهلكين يريدون توازنًا بين خصائص النكهات المغامرة، والأهداف الصحية. "تتأثر التوجهات العالمية بالأسواق المحلية. حيث تُستخدم التوابل السيشوانية في الصلصات في أوروبا، بينما تُضيف الماسالا الهندية نكهات مميزة إلى الوجبات الخفيفة حول العالم. كما نرى نبات يوزو الصيني في المشروبات ذات السكر المنخفض. إن هذه القدرة على تكييف النكهات تُمكّن العلامات التجارية من تلبية احتياجات كل من الباحثين عن المتعة والطعام الصحي، مع احترام الخصائص الفريدة لكل سوق."

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