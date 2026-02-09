تعيين شركة DaVinci Gourmet راعيًا رئيسيًا لقائمة أفضل 100 مقهى في العالم 2026 التي سيتم الكشف عنها في مدريد

سنغافورة، 9 فبراير 2026 PRNewswire// -- تفخر علامة حلول المشروبات العالمية DaVinci Gourmet بدورها كراعٍ رئيسيٍ لقائمة أفضل 100 مقهى في العالم 2026. سيتم الكشف رسميًا عن هذا التصنيف العالمي المرموق في 16 فبراير، خلال فعالية CoffeeFest Madrid، المهرجان الرائد للقهوة المتخصصة في أوروبا.

وبصفتها الراعي الرئيسي، تضع DaVinci Gourmet — العلامة التابعة لـ Kerry Group — الإبداع والحِرفية والابتكار القائم على خبرة الباريستا في صميم هذا المعيار المعترف به دوليًا، مُؤكِدةً التزامها بدعم مجتمع القهوة العالمي والاحتفاء بالتميّز في ثقافة المقاهي حول العالم.

تُبدي نسخة 2026 عملية تقييم عالمية صارمة، شملت تقييم أكثر من 15,000 مقهى من مختلف أنحاء العالم. يستند التصنيف النهائي إلى منهجية قوية تجمع بين خبرات أكثر من 800 متخصص في القطاع إلى جانب 350,000 صوتٍ جماهيري، ما يجعله نقطة مرجعية رئيسية لقطاع القهوة المتخصصة.

قالت Eloise Dubuisson، المديرة العامة لعلامات خدمات الأغذية في Kerry لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا: "تحتفي شراكتنا مع قائمة أفضل 100 مقهى في العالم بالإبداع والحِرفية والشغف في عالم القهوة". "وبصفتنا علامة عالمية لحلول المشروبات تدعم ثقافة المقاهي ومجتمع القهوة، تفخر DaVinci Gourmet بدعم هذه المبادرة التي تُكرّم أكثر المقاهي إلهامًا حول العالم، وفق تقييم الخبراء وتصويت عشّاق القهوة".

تصنيف عالمي يعكس صعود القهوة عالية الجودة

تسلّط قائمة عام 2026 الضوء على مشاهد القهوة الناشئة والراسخة على حدّ سواء في الولايات المتحدة، وأستراليا، وكولومبيا، وبيرو، والصين، والفلبين، وماليزيا، والمكسيك، وكوريا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتشيلي، وإسبانيا، لإبراز قوة وتنوّع حركة القهوة العالمية المدفوعة بالجودة والابتكار والتبادل الثقافي.

قال César Ramírez، الرئيس التنفيذي لقائمة أفضل 100 مقهى في العالم بالتعاون مع DaVinci Gourmet: "هذا التصنيف هو أكثر من مجرد قائمة لأفضل المقاهي؛ إنه صورةٌ عن اللحظة الثقافية والإبداعية والمهنية التي تعيشها القهوة حول العالم".

عملية تقييم صارمة

تتميّز المقاهي المختارة ليس فقط بتقديم قهوة استثنائية، بل أيضًا بتوفير تجربة متكاملة وفريدة وعالية الجودة بشكلٍ مستمر. لضمان نتائج عادلة ومتسقة وواقعية، يعتمد التصنيف على لجنة تحكيم دولية من محترفين في قطاعات القهوة وفنون الطهي والضيافة. تجمع عملية التقييم بين تقييم الخبراء بنسبة 70%، والتصويت الجماهيري بنسبة 30%.

يتم تقييم جميع المقاهي وِفق معايير عالمية موحّدة تشمل: جودة القهوة، وخبرة الباريستا، والاستدامة، وجودة الخدمة، والأجواء، وجودة الطعام، والابتكار، والاستمرارية. وتقود التقييمات الإقليمية شخصيات مرموقة في القطاع عبر جميع مناطق القهوة الرئيسية حول العالم.

